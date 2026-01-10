„Kívülről könnyűnek tűnhetett, belülről nehéz volt” – a magyar kapitány őszinte vallomása a győztes Eb-meccs után

„Az előző tornán megtaláltuk, mi az, ami jól működik a franciák ellen, és kíváncsiak voltunk arra, elő tudnak-e még venni valamit a zsákból, de nem tudtak hála istennek” – kezdte értékelését a szakember. – „Kaptunk azért így is elkerülhető gólokat, de végig kontrolláltuk a meccset. Korábban megesett, hogy fordítani tudtak ellenünk a franciák két negyed után mínusz négyről, nem alkotnak rossz csapatot, végig koncentrálni kell ellenük.

Ők teher nélkül vállalhatnak kockázatokat, nálunk mindennek nagyobb súlya van, úgyhogy ez mentálisan nagyon nehéz teljesítmény volt, hiába tűnt kívülről könnyűnek.

Büszke vagyok a srácokra!”

Csoma Kristóf a válogatott kapujában

A mérkőzésen végig Csoma Kristóf védett, ugyanis Vogel Soma a találkozó előtti napon szemsérülést szenvedett, amiről Varga elmondta: két-három napig kell kezelni, és utána már a Ferencváros kapusa is bevethető lesz.