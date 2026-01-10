Ft
válogatott Varga Zsolt vízilabda

„Kívülről könnyűnek tűnhetett, belülről nehéz volt” – a magyar kapitány őszinte vallomása a győztes Eb-meccs után

2026. január 10. 17:17

Varga Zsolt szerint csak kívülről tűnhetett könnyűnek a magyar pólósok győzelme Franciaország ellen az Európa-bajnokságon. A szövetségi kapitány elárulta: a válogatott mentális harcot vívott.

2026. január 10. 17:17
null

Mint beszámoltunk róla, a magyar férfi vízilabda-válogatott magabiztos, 15–7-es győzelemmel kezdett Franciaország ellen a belgrádi Európa-bajnokságon. A találkozó után Varga Zsolt szövetségi kapitány az M4 Sport kamerája előtt bevallotta: belülről egyáltalán nem volt ez annyira könnyű mérkőzés, mint kívülről látszott.

válogatott
Csoma Kristóf remekül pótolta a válogatottban Vogel Somát. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

„Az előző tornán megtaláltuk, mi az, ami jól működik a franciák ellen, és kíváncsiak voltunk arra, elő tudnak-e még venni valamit a zsákból, de nem tudtak hála istennek” – kezdte értékelését a szakember. – „Kaptunk azért így is elkerülhető gólokat, de végig kontrolláltuk a meccset. Korábban megesett, hogy fordítani tudtak ellenünk a franciák két negyed után mínusz négyről, nem alkotnak rossz csapatot, végig koncentrálni kell ellenük. 

Ők teher nélkül vállalhatnak kockázatokat, nálunk mindennek nagyobb súlya van, úgyhogy ez mentálisan nagyon nehéz teljesítmény volt, hiába tűnt kívülről könnyűnek.

Büszke vagyok a srácokra!”

Csoma Kristóf a válogatott kapujában

A mérkőzésen végig Csoma Kristóf védett, ugyanis Vogel Soma a találkozó előtti napon szemsérülést szenvedett, amiről Varga elmondta: két-három napig kell kezelni, és utána már a Ferencváros kapusa is bevethető lesz.

Csoma egyébként remek teljesítmény nyújtott, összesen hét gólt kapott, a harmadik negyedben egyet sem.

Öröm volt nézni, ahogy a többieket lekövették azt, amit mondok nekik, vagy, amit Varga Zsolt kért tőlük” 

– értékelt Csoma a televíziónak. – „Szinte végig hiba nélkül játszottunk védekezésben. Elöl még fel kell pörögni egy kicsit, de ez nagyon jó kezdés volt. Viszonylag nekem is jól ment, de a második kapott gólt sajnálom, utána fel is bátorodott az ellenfél, de aztán helyreállt minden.”

A válogatott legközelebb hétfőn ugrik medencébe, délután negyed 4-től Montenegró lesz az ellenfele.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

