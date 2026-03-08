„Nem tudom elképzelni, hogy létezhet olyan ajánlat” – Varga Dénes a Mandinernek

Ezek szerint szívesen foglalkozna a sport ezen oldalával.

Hiába éltem sokáig élsportolóként, korábban nem tartottam nagyra ezt a tevékenységet, amit az orvosokéhoz vagy a tanárokéhoz tudnék hasonlítani. A sport mégiscsak egy csak szórakoztatóipari tevékenység, de

a mesterséges intelligencia elterjedésével egyre jobban foglalkoztat, hogyan tudunk emberként értéket teremteni.

Mindig arra jutok, úgy, ha érzéseket váltunk ki a másikból. Erre egy robot nem képes. Kevés olyan eszköz, tevékenységi kör van, mint egy előadás. A színház, a zene és a sport ebből a szempontból egészen egyedi. Jól látjuk, hogy a zene- és filmiparban, illetve a sportban is egyre hangsúlyosabb már az AI, de ezeket is a humán tényezők teszik érdekessé. Még akkor is, ha a sport már nem azt a kitörési lehetőséget kínálja, mint 20-30 évvel ezelőtt. A sportolóknak igenis helyük van a világban, ezért tartom fontosnak az ilyen jellegű szerepvállalást, szeretnék valamit visszaadni a sportágamnak.