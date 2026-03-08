Ft
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico szijjártó péter brüsszel ukrajna

Sokkhatás Ukrajnában; elfogyott Fico türelme; Brüsszel válaszolt

2026. március 08. 06:11

Ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei.

2026. március 08. 06:11
null

Pánik Ukrajnában

Ukrajnában pánikhangulat alakult ki az üzemanyagárak hirtelen és jelentős drágulása miatt – számolt be róla az ukrán Pravda. Az egész országban terjednek a videók a benzinkutaknál kialakult hatalmas sorokról, mivel az emberek tömegesen tankolnak, félve a további áremelkedéstől.

A pánikvásárlás következtében egyes töltőállomásokon korlátozásokat terveznek bevezetni: maximalizálják az egyszerre megvásárolható üzemanyag mennyiségét (pl. tankolási limitet állapítanak meg).

A hatóságok figyelmeztetnek: ha a jelenlegi tendencia folytatódik, valódi üzemanyaghiány alakulhat ki az országban. Hasonló pánik utoljára 2022-ben, a háború kitörésekor volt tapasztalható.

Ezt is ajánljuk a témában

Fico is üzent Zelenszkijnek 

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Szlovákia is kész megvétózni az Ukrajnának szánt körülbelül 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását, ha nem indul újra az olajszállítás a Barátság-kőolajvezetéken keresztül.

„Rendben, Zelenszkij úr. Tegye csak próbára a türelmünket”

– fogalmazott a szlovák kormányfő.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem siette el a választ az Európai Bizottság

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten értékelte a Barátság-kőolajvezeték ügyét, miután az Európai Bizottság több mint tíz nap késéssel válaszolt a magyar és szlovák kormány közös levelére. A miniszter szerint a válaszlevélben Brüsszel nem állt ki Magyarország és Szlovákia mellett Ukrajnával szemben, hanem azt hangsúlyozta, hogy a két ország nem néz szembe ellátási nehézséggel, és mentegette az ukránokat. 

Szijjártó kijelentette, hogy minden kétséget kizáróan bebizonyosodott: az ukránok kizárólag politikai okokból nem indítják újra a szállítást Magyarország irányába, nincs semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai akadálya az olajblokádnak. A tárcavezető szerint Zelenszkij ezzel be akar avatkozni a magyar választásba, ukránpárti miniszterelnököt és kormányt akar Magyarországon. Hozzátette, hogy

Kijev összejátszik Brüsszellel, Brüsszel pedig Horvátországgal abban, hogy ne engedjék az olcsó orosz olaj szállítását.

Végül úgy fogalmazott, ez szégyenteljes és felháborító, ezért még fontosabb a választás megnyerése, mert csak egy szuverén nemzeti kormány garantálja a rezsicsökkentés fenntartását és a szuverén energiabeszerzési döntéseket.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

