Sokkhatás Ukrajnában; elfogyott Fico türelme; Brüsszel válaszolt

Pánik Ukrajnában

Ukrajnában pánikhangulat alakult ki az üzemanyagárak hirtelen és jelentős drágulása miatt – számolt be róla az ukrán Pravda. Az egész országban terjednek a videók a benzinkutaknál kialakult hatalmas sorokról, mivel az emberek tömegesen tankolnak, félve a további áremelkedéstől.

A pánikvásárlás következtében egyes töltőállomásokon korlátozásokat terveznek bevezetni: maximalizálják az egyszerre megvásárolható üzemanyag mennyiségét (pl. tankolási limitet állapítanak meg).