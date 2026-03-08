Sokkhatás Ukrajnában; elfogyott Fico türelme; Brüsszel válaszolt

Ukrajna sokk hatása alatt: egyre nagyobb a pánik, órákon belül nagy bejelentés jöhet
Üzemanyaghiány léphet fel az országban.
Ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei.
Ukrajnában pánikhangulat alakult ki az üzemanyagárak hirtelen és jelentős drágulása miatt – számolt be róla az ukrán Pravda. Az egész országban terjednek a videók a benzinkutaknál kialakult hatalmas sorokról, mivel az emberek tömegesen tankolnak, félve a további áremelkedéstől.
A pánikvásárlás következtében egyes töltőállomásokon korlátozásokat terveznek bevezetni: maximalizálják az egyszerre megvásárolható üzemanyag mennyiségét (pl. tankolási limitet állapítanak meg).
A hatóságok figyelmeztetnek: ha a jelenlegi tendencia folytatódik, valódi üzemanyaghiány alakulhat ki az országban. Hasonló pánik utoljára 2022-ben, a háború kitörésekor volt tapasztalható.
Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Szlovákia is kész megvétózni az Ukrajnának szánt körülbelül 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását, ha nem indul újra az olajszállítás a Barátság-kőolajvezetéken keresztül.
„Rendben, Zelenszkij úr. Tegye csak próbára a türelmünket”
– fogalmazott a szlovák kormányfő.
A szlovák kormányfőnek elfogyott a türelme.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten értékelte a Barátság-kőolajvezeték ügyét, miután az Európai Bizottság több mint tíz nap késéssel válaszolt a magyar és szlovák kormány közös levelére. A miniszter szerint a válaszlevélben Brüsszel nem állt ki Magyarország és Szlovákia mellett Ukrajnával szemben, hanem azt hangsúlyozta, hogy a két ország nem néz szembe ellátási nehézséggel, és mentegette az ukránokat.
Szijjártó kijelentette, hogy minden kétséget kizáróan bebizonyosodott: az ukránok kizárólag politikai okokból nem indítják újra a szállítást Magyarország irányába, nincs semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai akadálya az olajblokádnak. A tárcavezető szerint Zelenszkij ezzel be akar avatkozni a magyar választásba, ukránpárti miniszterelnököt és kormányt akar Magyarországon. Hozzátette, hogy
Kijev összejátszik Brüsszellel, Brüsszel pedig Horvátországgal abban, hogy ne engedjék az olcsó orosz olaj szállítását.
Végül úgy fogalmazott, ez szégyenteljes és felháborító, ezért még fontosabb a választás megnyerése, mert csak egy szuverén nemzeti kormány garantálja a rezsicsökkentés fenntartását és a szuverén energiabeszerzési döntéseket.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard
Kijev összejátszik az Európai Bizottsággal.
