Elkezdődött: robbantás történt egy európai ország amerikai nagykövetségén

Vasárnap kora reggel robbanás történt az oslói amerikai nagykövetségen – számolt be a norvég rendőrség jelentése alapján a CNN. A rendőrök egyúttal azt is közölték, hogy a robbanás kisebb károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.

Bár az elkövetőket egyelőre még keresik, a robbantás időzítése feltehetően nem volt véletlen, hiszen