Elkezdődött: robbantás történt egy európai ország amerikai nagykövetségén

Egyúttal bocsánatot kért, és kommunikációs félreértéssel magyarázta a légitámadások megindítását.
Az iráni konfliktus kitörése óta világszerte megerősítették az amerikai követségek védelmét.
Vasárnap kora reggel robbanás történt az oslói amerikai nagykövetségen – számolt be a norvég rendőrség jelentése alapján a CNN. A rendőrök egyúttal azt is közölték, hogy a robbanás kisebb károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.
Bár az elkövetőket egyelőre még keresik, a robbantás időzítése feltehetően nem volt véletlen, hiszen
az Iránnal folytatott fegyveres konfliktus kirobbanása óta világszerte növelték az amerikai követségek biztonsági őrizetét.
Több amerikai diplomáciai épületet pedig már meg is támadtak az Öböl-menti országokban, ahol az USA katonai támaszpontokkal rendelkezik.
Az oslói robbanás kapcsán annyit lehet tudni, hogy vasárnap hajnali 1 órakor többen robbanást hallottak a követség épülete felől. A robbanás a komplexum konzuli részlegének bejáratánál történt. Egy szemtanú arról beszélt, hogy az utcát füst lepte el, az épület bejárata pedig megrongálódott.
