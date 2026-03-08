Ft
oslo irán amerikai követség robbanás Norvégia

Elkezdődött: robbantás történt egy európai ország amerikai nagykövetségén

2026. március 08. 06:41

Az iráni konfliktus kitörése óta világszerte megerősítették az amerikai követségek védelmét.

2026. március 08. 06:41
null

Vasárnap kora reggel robbanás történt az oslói amerikai nagykövetségen – számolt be a norvég rendőrség jelentése alapján a CNN. A rendőrök egyúttal azt is közölték, hogy a robbanás kisebb károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.

Bár az elkövetőket egyelőre még keresik, a robbantás időzítése feltehetően nem volt véletlen, hiszen 

az Iránnal folytatott fegyveres konfliktus kirobbanása óta világszerte növelték az amerikai követségek biztonsági őrizetét. 

Több amerikai diplomáciai épületet pedig már meg is támadtak az Öböl-menti országokban, ahol az USA katonai támaszpontokkal rendelkezik.

Az oslói robbanás kapcsán annyit lehet tudni, hogy vasárnap hajnali 1 órakor többen robbanást hallottak a követség épülete felől. A robbanás a komplexum konzuli részlegének bejáratánál történt. Egy szemtanú arról beszélt, hogy az utcát füst lepte el, az épület bejárata pedig megrongálódott.

Nyitókép: X

mandoppi25
2026. március 08. 13:35
"Bár az elkövetőket egyelőre még keresik, a robbantás időzítése feltehetően nem volt véletlen, hiszen az Iránnal folytatott fegyveres konfliktus kirobbanása óta világszerte növelték az amerikai követségek biztonsági őrizetét. " Ennek a mondatnak mi az érfelme? Azért robbantottak, mert növelték az őrizetet? Ha ezt a cikket egy harmadik osztályos diák írta volna, akkor is sokkal jobb lenne. A Mandíner szakmailag sajnos nulla lett.
Válasz erre
1
0
auditorium
•••
2026. március 08. 12:00 Szerkesztve
I...
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. március 08. 11:59
Szerencsère nincsenek àldozatok, mert hajnali 1 órakor nem tartózkodott senki a konzuli hivatalokban. Mindenesetre, aki elkövette, jól ismerhette a nagykövetség konzuli irodájának elhelyezését és bejáratát. A nyomozás folyik .
Válasz erre
0
0
Toma78
•••
2026. március 08. 11:47 Szerkesztve
Ó hát ez nem volt robbantás... A helyi Vikingek muzulmán testvéreik tiszteletére itt a Ramadan idején jelezni szerették volna tűzijátékkal, hogy kurva szolidárisak velük. Vettek Petikétől aranyhalakat meg kacsákat az esti lakomához, Zselétől meg egy kis tűzijátékot... Csak az Ukránok elfelejtették szólni, hogy ez nem hagyományos tűzijáték rakéta Olaf és Lars meg véletlenül az amerikai nagykövetség felé billentette a kilövőnyílast... De semmi probléma majd a Norvég Alapból megtérítik.🫣 Egyébként is Magyar Petykó és cirkusza megmondta nincs migráns helyzet és nincs háború... Akkor ez biztos így is van, ezért javaslom minden Tiszásnak bátran költözzetek a kalifátusokba az újabb bukás után. Nem szabad itt maradni a diktatúrában meg a szegénységben...👋🖕😁🖕Ott minden este tarthatók majd új testvéreitekkel konszenzuális szexuális kapcsolatot egy tálca fehér sütőpor társaságában, de csak halkan Ali baba a szomszéd meg ne tudja...🤫
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!