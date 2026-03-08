A végtelenbe vezethet a HUN-REN és a HUNOR együttműködése – Londonban is kapósak voltak a magyar kutatók

Milyen üzenetet hordoz, hogy meghívást kapott a rendezvényre a HUN-REN a HUNOR Magyar Űrhajós Program?
A londoni Space-Comm Expo Europe a legrangosabb űrtechnológiai szakkiállítás Európában, és ezen mutatkozott be önálló standdal és előadásokkal a magyar űrkutatás. Ez mindenképp világos üzenet arra vonatkozóan, hogy számolnak velünk, magyarokkal ebben a szektorban.
A HUNOR programot Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutatóűrhajósok képviselték, akikkel az érdeklődők személyesen is találkozhattak a magyar standnál.
A szakmai program részeként Kapu Tibor előadást is tartott a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén végzett magyar kísérletekről, valamint Tim Peake, az Axiom Space stratégiai tanácsadójának, az első brit ESA-űrhajósnak a társaságában panelbeszélgetésen is részt vett.
Bár 45 év telt el Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajósok küldetése között, ennek ellenére sokat olvashattunk a magyar kutatók kiemelkedő szerepéről a nemzetközi űrkutatásban. Nemzetközi szinten hova sorolja Magyarországot?