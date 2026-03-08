A végtelenbe vezethet a HUN-REN és a HUNOR együttműködése – Londonban is kapósak voltak a magyar kutatók

A februári Space Summiton jelentették be, hogy elindul a HUN-REN átfogó űrkutatási programja. Eddig milyen lépések történtek ezen a területen?

A háttérben zajló legfontosabb változás, hogy a HUN-REN megújulásával sokkal szorosabban integrált szervezetté válik a Magyar Kutatási Hálózat. A többnyire egymástól elkülönülten dolgozó kutatóközpontokban és önálló intézetekben folyó kutatások ezentúl egységes szervezetben, integrált módon tudnak megjelenni. Ahogy a Space Summit keretében is elmondtuk, a HUN-REN-en belül

nyolc kutatási intézmény

23 kutatócsoportjában

több mint 120 kutató végez olyan kutatásokat, amelyek közvetett vagy közvetlen módon az űrkutatáshoz kapcsolódnak.

Ez nemzetközi szinten is komoly kapacitásnak számít. Ennek ellenére eddig nem volt jellemző a kutatóintézetek közötti együttműködés. A megújult szervezetben viszont természetes és stratégiai cél, hogy megtaláljuk a kutatócsoportok közötti szinergiákat, és egységesen fellépve képviseljük az országot. A nemzetközi környezetben nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkezik egy olyan egységes kutatói közösség, amely összehangolt és világos stratégia mentén végzi kutatási tevékenységét. Ennek révén érdemi tárgyalási pozíciónk lehet egy olyan rangos tudományos eseményen is, mint a londoni Space-Comm Expo.