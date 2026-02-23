Kőkemény energiacsata: felébredés a zöldálomból

A tavalyi év teljesen átrajzolta az energetikai fejlesztések térképét: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb átfogó jelentése szerint az innovációt ma már az ellátásbiztonsági szempontok és az ipari versenyképesség fenntartása hajtja, nem pedig a globális felmelegedés lassítása. Egyszerűbben: a relatíve drága és megbízhatatlan – a 2025 tavaszán tapasztalt spanyol–portugál áramkimaradásért is feltehetően felelős – zöldenergia háttérbe szorul. Ezt az energetikai szakmában jó egy éve, Trump beiktatása és az amerikai zöldvisszavonulás óta egyre többet hallani. Fontos azonban, hogy mindezt az IEA éves, a globális trendeket elemző, közel 300 oldalas energetikai jelentése is tényként kezeli.

Jelenleg a nagyhatalmak továbbra is az energiaszuverenitásért küzdenek, Európa pedig komoly lemaradásba került az olcsóbb fosszilis energia diktálta kiújult hatékonysági versenyben. Olcsó orosz energia híján pedig a megkapaszkodásra is egyre kevesebb esély látszik a nagy energiaigényű ipari, gyártási területen. Ez az új helyzet Magyarország számára is kijelöli a következő évek legfontosabb feladatát: a hazai tudásbázist a mainál is jobban be kell kötni a nemzetközi értékláncokba, hogy ne rekedjünk meg tartósan az összeszerelői szerepben.

