Eldőlt, hogy a Békemeneten vagy a Nemzeti Meneten voltak többen – megérkeztek a hivatalos adatok
Nem fognak tetszeni a számok a Tisza Párt elnökének…
Mindkét helyen nagyon sokan voltak és mindkét rendezvény alapvetően hozta azt, amit vártak tőle.
„A mai nappal mindkét nagy párt elégedett lehet: mindkét helyen nagyon sokan voltak és mindkét rendezvény alapvetően hozta azt, amit vártak tőle. Miután már csak 4 hét van hátra a választásokig, ez elsősorban annak jó, aki előnyben van.
A beszédek – ilyenkor már furcsa is lenne – semmilyen újdonságot nem tartalmaztak. Félelem és remény. A Fidesznek egyetlen üzenete van: Ukrajna és a háborús félelem. A Tiszának pedig a rendszerváltás és az ahhoz kapcsolt remények. Minden más téma ezeknek alárendelten jelenik meg.
Ami biztos: ez nem 2022. Az akkori ordító aszimmetriához képest ez ma egy kiélezett, szoros helyzetet mutatott, sok fontos különbséggel persze. Mindezt egy 16 éve kormányzó, erőforrásokban összehasonlíthatatlanul erősebb domináns párt mellett érte el a Tisza.
Fontos nap volt a mai, akik kint voltak egyiken vagy másikon, bizonyára megerősödtek választásukban, és szívesen hallják, hogy mekkora győzelmet arattak. És persze nem szívesen hallják, amit a független politikai elemzés erről a napról mondani tud.”
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP