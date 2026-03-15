Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza fidesz Török Gábor választás

A mai nappal mindkét nagy párt elégedett lehet

2026. március 15. 20:20

Mindkét helyen nagyon sokan voltak és mindkét rendezvény alapvetően hozta azt, amit vártak tőle.

Török Gábor
„A mai nappal mindkét nagy párt elégedett lehet: mindkét helyen nagyon sokan voltak és mindkét rendezvény alapvetően hozta azt, amit vártak tőle. Miután már csak 4 hét van hátra a választásokig, ez elsősorban annak jó, aki előnyben van.

A beszédek – ilyenkor már furcsa is lenne – semmilyen újdonságot nem tartalmaztak. Félelem és remény. A Fidesznek egyetlen üzenete van: Ukrajna és a háborús félelem. A Tiszának pedig a rendszerváltás és az ahhoz kapcsolt remények. Minden más téma ezeknek alárendelten jelenik meg. 

Ami biztos: ez nem 2022. Az akkori ordító aszimmetriához képest ez ma egy kiélezett, szoros helyzetet mutatott, sok fontos különbséggel persze. Mindezt egy 16 éve kormányzó, erőforrásokban összehasonlíthatatlanul erősebb domináns párt mellett érte el a Tisza. 

Fontos nap volt a mai, akik kint voltak egyiken vagy másikon, bizonyára megerősödtek választásukban, és szívesen hallják, hogy mekkora győzelmet arattak. És persze nem szívesen hallják, amit a független politikai elemzés erről a napról mondani tud.”

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
statiszta
2026. március 15. 20:50
"Török Gábor: Ha Orbán nagyon meggyengül, a NER összedől 2021. júl. 12. — Ha Orbán Viktor hatalmi helyzete gyengül, az repedést okoz, ha nagyon meggyengül, a NER összedől, ez a következő választás tétje" Nem Gabi, ez valóban nem 2022, sokkal szarabbul álltok. Akkor betudtad a háborúnak, de valójában a Fidesz akkor is és most is 50% felett volt, de volt egy összefogás. Most egymásra indulás van.
2026. március 15. 20:49
Egyrészt független, másrészt objektív.
chiron
2026. március 15. 20:46
Egyrészt sokan voltak, másrészt ukrán zászlókkal is. Segítek. Úgy tapasztalom, ilyen egyszerű ez a megélhetési megmondóemberkedés.
tidal-wave-is-back
•••
2026. március 15. 20:34 Szerkesztve
Szóval 2022-ben "ordító aszimmetria" volt Török szerint. erről tudna nekem egy akkori elemzését bemutatni? Nem hiszem, hogy négy éve aznap este ilyet leírt volna...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!