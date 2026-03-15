Hatalmas küzdelem jön Miskolcon: marad-e narancssárga az acélváros?

A politikai iránytű szerep Eger mellett Miskolcra is jellemző: 1990 óta aki a városban és környékén megszerezte az első helyet a parlamenti választáson, annak a közössége alakított kormányt. A pártok ezért kettőzött erővel készülnek április 12-ére a borsod­abaúj-zempléni megyeszékhelyen. Nem véletlen, hogy a digitális polgári körök országos rendezvénysorozatának első idei állomása a diósgyőri sportcsarnok volt – amely zsúfolásig megtelt.

Folyamatos libikókázás

1990-ben a Magyar Demokrata Fórum nagy fölénnyel megnyerte mind a négy miskolci választókerületet. Majd négy évvel később hasonlóan jól szerepelt a Magyar Szocialista Párt. A korábbiakkal szemben 1998-ban hatalmas küzdelem volt a négy miskolci választókerületben, végül három egyéni kerületet a Fidesz jelöltjei nyertek minimális előnnyel, az MSZP egy választókerületben tudta megtartani az első helyét. Ezután a szocialisták fellegvára lett Miskolc, mindkét országgyűlési választáson taroltak.