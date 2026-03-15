Magyarul üzent Tusk: imádja a Tisza Párt felvonulását – Szijjártó azonnal lehűtötte a kedélyeket

Donald Tusk lengyel miniszterelnök Magyar Péter rendezvényéről, a Nemzeti Menetről posztolt az X-oldalán. A politikus azt írta: „Budapest a mai napon. Jön a tavasz”, majd magyar nyelven hozzátette:

„LENGYEL–MAGYAR, két jó barát!”

Tusk szavaira Szijjártó Péter a Facebookon reagált: „Donald Tusk lelkesedik a Tisza Párt gyűlése miatt. Kár, hogy nem jött el. Négy éve itt volt az összellenzék március 15-i gyűlése. Utána 20%-kal nyertünk…” – írta a külügyminiszter.