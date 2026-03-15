Csúnyán lebuktak Magyar Péterék: így buszoztatják a tiszásokat a nemzeti ünnepen

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt szervezett buszoztatással igyekezett mozgósítani támogatóit a nemzeti ünnep alkalmából tartott rendezvényére. A cikk azt állítja, hogy miközben a pártelnök korábban többször bírálta a politikai ellenfeleket hasonló módszerek alkalmazása miatt, saját eseményükön is buszokkal érkező szimpatizánsokra támaszkodtak annak érdekében, hogy jelentős létszámú tömeget biztosítsanak a felvonuláson.

A lap információi szerint a járművek az ország több pontjáról indultak a fővárosba, és elsősorban a Keleti pályaudvar, valamint a Hungexpo környékén álltak meg. A beszámoló alapján a résztvevőket innen metróval szállították tovább, miközben a szervezők arra kérték őket, hogy kisebb csoportokban közelítsék meg a gyülekezési pontként kijelölt Deák Ferenc teret. A tudósítás szerint ezzel azt a benyomást igyekeztek kelteni, hogy a résztvevők spontán módon érkeztek az eseményre.