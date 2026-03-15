Csúnyán lebuktak Magyar Péterék: így buszoztatják a tiszásokat a nemzeti ünnepen

A cikkben megszólaló, a párt működésére rálátó források szerint a szervezés hátterében az állt, hogy a vidéki szimpatizánsok körében korlátozott volt a részvételi hajlandóság. Az informátor úgy fogalmazott: a pártvezetés attól tartott, hogy nem sikerül elegendő embert mozgósítani a Hősök tere megtöltéséhez, ami a támogatottság csökkenésének látszatát kelthetné. Emiatt a szervezést korábban kezdték el, és igyekeztek minden rendelkezésre álló erőforrást bevonni.
A beszámoló emlékeztet arra is, hogy nem ez lenne az első alkalom, amikor a párt buszos utaztatással próbálja növelni egy demonstráció létszámát. A tavalyi, október 23-i rendezvény előtt szintén vidéki toborzással és szervezett utazásokkal igyekeztek növelni a részvételt. A források szerint a mostani eseményhez hasonlóan akkor is voltak ingyenes helyek, bár egyes résztvevőknek kisebb összeget kellett fizetniük az utazásért. A finanszírozás részleteit a cikkben megszólaló források „szürke zónának” nevezték.