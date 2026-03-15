Szoboszlai már csak egyetlen gólra Beckham rekordjától – teljesítményére csak egy apró panasz érkezett

A Goal.com ennél is jobbnak látta a magyart, a lehetséges 10-ből 8 pontot adott neki.

„Védekezésben nagyon jól kezelte Telt és a többieket is. Támadásban jól használta a labdát, a koronát pedig egy szabadrúgásgóllal tette fel a teljesítményére.”

A Liverpool Express is hétpontosra ítélte Szoboszlait.

„Visszakerült a jobbhátvéd posztra, és kiválóan védekezett Tellel szemben, a Spurs támadásait jól akadályozta meg. Szerzett egy újabb szabadrúgásgólt, a bajnokságban már a negyediket, ezzel minden sorozatban összesen már 11 gólnál jár.”