David Beckham Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai már csak egyetlen gólra Beckham rekordjától – teljesítményére csak egy apró panasz érkezett

2026. március 15. 20:15

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával klubrekordot írt, valamint igen közel került David Beckham és Laurent Robert Premier League-csúcsához is. Így értékelték a magyar teljesítményét a Liverpool–Tottenham után.

Szoboszlai Dominik megszerezte az évadban ötödik (a Premier League-ben negyedik) szabadrúgásgólját az évadban, csapata mégis csak egyetlen pontot tudott otthon tartani az angol bajnokság 30. fordulójában. A Liverpool–Tottenham után megnéztük, az angol sajtó hogyan értékelte a magyar válogatott csapatkapitányának teljesítményét.

A Rousing The Kop 10-ből 7 pontot adott a jobbhátvédként játszó magyar középpályásnak.

„Jól védekezett Mathys Tellel szemben, mielőtt rá jellemzően szabadrúgásból lett volna eredményes. Guglielmo Vicario benne volt, de Szoboszlai ismét remek gólt lőtt, amivel megint megmutatta, mennyire kiemelt szerepe van a Liverpoolban.”

Goal.com ennél is jobbnak látta a magyart, a lehetséges 10-ből 8 pontot adott neki.

„Védekezésben nagyon jól kezelte Telt és a többieket is. Támadásban jól használta a labdát, a koronát pedig egy szabadrúgásgóllal tette fel a teljesítményére.”

Liverpool Express is hétpontosra ítélte Szoboszlait.

„Visszakerült a jobbhátvéd posztra, és kiválóan védekezett Tellel szemben, a Spurs támadásait jól akadályozta meg. Szerzett egy újabb szabadrúgásgólt, a bajnokságban már a negyediket, ezzel minden sorozatban összesen már 11 gólnál jár.”

Liverpool–Tottenham
Liverpool–Tottenham: Szoboszlai Dominik klubrekordot döntött. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Egy másik városi portál, a Liverpool.com is egyetért: Szoboszlai teljesítménye 7 pontot ér.

„Jobbhátvédként lehetővé tette Frimpongnak, hogy előrébb játsszon. Jól teljesített a virtuóz Tellel szemben, és nagyszerű szabadrúgásgóllal szerzett vezetést.”

A Liverpool Echo volt az egyetlen, amelyik némi kritikával is illette Szoboszlait, bár a 7 pontot náluk is megkapta.

„Egy rá jellemző szabadrúgásgóllal szerzett vezetést, miközben Tel ellen kellett védekeznie. A második félidőben megmutatkozott nála, hogy nincs elég rutinja jobbhátvédként.”

Liverpool–Tottenham: Szoboszlai Beckham nyomában

Szoboszlai egyébként történelmet írt, hiszen a Liverpool színeiben még senki nem szerzett egyetlen évadban 4 gólt a Premier League-ben, ahol egyébként is 4 éve fordult elő utoljára, hogy valaki négyszer találjon be szabadrúgásból James Ward-Prowse révén. Messze az abszolút rekord sincs: David Beckham (2000/01) és Laurent Robert (2001/02) 5-5 szabadrúgásgólja a csúcs eddig a PL-ben.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Squalline
2026. március 15. 20:27
Vagy az edző megy, vagy Szobi menjen. Tűrhetetlen már amit a liverpool támadójáték címen előad. Bohózat.
Takagi
2026. március 15. 20:23
Gyerünk Domi!
pandalala
2026. március 15. 20:19
hajráááááá :-)
