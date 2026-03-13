03. 13.
péntek
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

2026. március 13. 20:52

A szakértő szerint egyértelmű, mi lesz a legfontosabb kérdés a választáson és „nem az Instagram-sztorik fogják eldönteni” az eredményt.

2026. március 13. 20:52
null

Harminc nappal a választások előtt a Fidesz szerint Ukrajna és Brüsszel, a Tisza párt szerint pedig az oroszok akarnak beavatkozni a magyar választásokba. Mi lesz az április 12-i választások fő témája? Miért nyerheti meg inkább az egyik fél a választást? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Ezért volt képes a Fidesz mindig a győzelmre

A Fidesz azért nyert mindig, mert megértette, hogy a világ merre tart. Leírta, hogy mit lát és hogy kell elképzelni Magyarország helyét az éppen aktuális világban – mutatott rá kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor.

  • „Ez volt az értelme a migrációs krízisnek.
  • Ez volt az értelme a háborúnak négy évvel ezelőtt,
  • ez az értelme most is a Fidesz törekvésének, hogy elmondja: a világ egy veszélyes hely”

 – emelte ki.

G. Fodor: Nem az Instagram-sztorik fogják eldönteni a választást

Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette: „látjuk, mi történik:

újabb háború robbant ki, eszkalációval fenyeget és energiaválságot okoz. És itt van a szomszédunkban is egy háború, amely négy éve tart, és az egyik háborúzó fél egyre intenzívebb konfliktusokba bonyolódik velünk, és ennek is a következménye egy energiaválság”.

„Nem a kampánytechnikák, impulzusok, meg a Instagram-sztorik fogják eldönteni a választást, hanem hogy melyik politikai erő tudja hitelesebben elmondani a választóknak, hogy milyen az a világ, amiben élünk, és ebben nekünk hogy kell viselkedni, és milyen kilátásaink vannak. És ebben szerintem a Fidesznek van jobb válasza” – tette hozzá.

Az a kérdés, hogy ki az, aki relatíve biztonságot tud nyújtani a magyar embereknek, biztosítani tudja az energiaellátást, biztosítani tudja a társadalmi békét.

Tehát röviden a történelmi kontextus, a háború, a veszélyek kora, az energiaválság az, ami el fogja dönteni a választás kimenetelét” – mutatott rá a szakértő.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vata Aripeit
2026. március 13. 22:04
Ok, lehet ezen is lovagolni. Nem megyek bele a politikába, nem megyek békemenetre. Nem vaszek részt a fecebook buliba , nem akarok hisztériázni, nem akakarok , nem fogok buborékban élni. De szavazni fogok a fideszre. Nem vagyok egyedül.
templar62
2026. március 13. 22:04
AfD=alternativfürdeutschland.
zsidogeci3
2026. március 13. 21:38
Majd szurkolni fogunk ezeknek a faszszopó büdös szappanzsidókból összeverbuválódott ellenzéki vágottfaszú köcsögök táborának is... hogy bekerüljenek a parlamentbe.. a kiválasztott népnek , akit gondosan kiválasztottak : A SZAPPANGYÁRBA !
