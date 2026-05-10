Két nap alatt szállítják haza a hantavírusos hajó utasait

Gyanúsak a körülmények: Putyin sietve távozott a vörös téri parádéról
Feltűnően visszafogott volt a Győzelem napi katonai parádé Moszkvában.
Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerifén, miután a hajó a helyi vezetés tiltakozása ellenére kiköthetett a Granadilla de Abona teherkikötőben.
Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerife szigetén. A spanyol egészségügyi miniszter, Mónica García vasárnap reggeli tájékoztatása szerint az egészségügyi szakemberek már felszálltak a hajóra, hogy elvégezzék az utasok és a személyzet járványügyi vizsgálatát.
A hatóságok közlése alapján az érintettek továbbra is tünetmentesek.
Az evakuálás első szakaszában a 14 spanyol állampolgár hagyhatja el a hajót, őket Madridba szállítják. Ezt követően holland, német, belga és görög állampolgárok, valamint a legénység egyes tagjai indulhatnak tovább Hollandiába. A folyamat hétfő délután zárulhat le, amikor várhatóan megérkezik az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai országból származó utasokat viszi haza.
A hajó kikötése körül komoly vita alakult ki a spanyol központi kormány és a Kanári-szigetek autonóm vezetése között. Fernando Clavijo tartományi elnök előzőleg jelezte, hogy nem engedélyezné a Hondius lehorgonyzását Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült, hogy az utasok elszállítása nem fejeződik be vasárnap.
A regionális vezető azt szerette volna, ha azokat is még aznap elszállítják a szigetről, akikért külön repülőgép csak később érkezik.
A spanyol Kereskedelmi Tengerészet Főigazgatósága végül engedélyezte a kikötést, így az óceánjáró vasárnap hajnalban lehorgonyozhatott. A tervek szerint az utasokat és a legénység egy részét ötfős csoportokban, motoros gumicsónakokkal viszik partra, majd katonai autóbuszokkal szállítják őket a közeli repülőtérre.
Pedro Sánchez miniszterelnök szerint a WHO kérésének elfogadása és a biztonságos kikötő biztosítása egyszerre erkölcsi és jogi kötelezettség Spanyolország, Európa és a nemzetközi jog felé.
Ezt is ajánljuk a témában
Feltűnően visszafogott volt a Győzelem napi katonai parádé Moszkvában.
Nyitókép: JORGE GUERRERO / AFP