05. 10.
vasárnap
madrid hantavírus hondius holland

Két nap alatt szállítják haza a hantavírusos hajó utasait

2026. május 10. 13:30

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerifén, miután a hajó a helyi vezetés tiltakozása ellenére kiköthetett a Granadilla de Abona teherkikötőben.

2026. május 10. 13:30


Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerife szigetén. A spanyol egészségügyi miniszter, Mónica García vasárnap reggeli tájékoztatása szerint az egészségügyi szakemberek már felszálltak a hajóra, hogy elvégezzék az utasok és a személyzet járványügyi vizsgálatát. 

A hatóságok közlése alapján az érintettek továbbra is tünetmentesek.

Az evakuálás első szakaszában a 14 spanyol állampolgár hagyhatja el a hajót, őket Madridba szállítják. Ezt követően holland, német, belga és görög állampolgárok, valamint a legénység egyes tagjai indulhatnak tovább Hollandiába. A folyamat hétfő délután zárulhat le, amikor várhatóan megérkezik az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai országból származó utasokat viszi haza.

A hajó kikötése körül komoly vita alakult ki a spanyol központi kormány és a Kanári-szigetek autonóm vezetése között. Fernando Clavijo tartományi elnök előzőleg jelezte, hogy nem engedélyezné a Hondius lehorgonyzását Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült, hogy az utasok elszállítása nem fejeződik be vasárnap.

 A regionális vezető azt szerette volna, ha azokat is még aznap elszállítják a szigetről, akikért külön repülőgép csak később érkezik.

A spanyol Kereskedelmi Tengerészet Főigazgatósága végül engedélyezte a kikötést, így az óceánjáró vasárnap hajnalban lehorgonyozhatott. A tervek szerint az utasokat és a legénység egy részét ötfős csoportokban, motoros gumicsónakokkal viszik partra, majd katonai autóbuszokkal szállítják őket a közeli repülőtérre. 

Pedro Sánchez miniszterelnök szerint a WHO kérésének elfogadása és a biztonságos kikötő biztosítása egyszerre erkölcsi és jogi kötelezettség Spanyolország, Európa és a nemzetközi jog felé.

Nyitókép: JORGE GUERRERO / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 10. 14:39
A hajó persze nem hantavírusos, a szerkesztő úr hülye. No meg nem kötött ki, a teherkikötő közepén áll lehorgonyozva.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. május 10. 14:38
A spanyolok a kormánygépet küldték, a németek TUI-gépekkel evakuálnak, láttam ott egy cseh kisebb gépet is, ezek szerint csehek is voltak a hajón.
Válasz erre
0
0
koklobox
2026. május 10. 14:38
Vírusgyűjő kikapcsolódás turistáknak.
Válasz erre
2
0
Canadian
2026. május 10. 14:33
Pokoli vakáció.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!