Két nap alatt szállítják haza a hantavírusos hajó utasait

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerife szigetén. A spanyol egészségügyi miniszter, Mónica García vasárnap reggeli tájékoztatása szerint az egészségügyi szakemberek már felszálltak a hajóra, hogy elvégezzék az utasok és a személyzet járványügyi vizsgálatát.

A hatóságok közlése alapján az érintettek továbbra is tünetmentesek.

Az evakuálás első szakaszában a 14 spanyol állampolgár hagyhatja el a hajót, őket Madridba szállítják. Ezt követően holland, német, belga és görög állampolgárok, valamint a legénység egyes tagjai indulhatnak tovább Hollandiába. A folyamat hétfő délután zárulhat le, amikor várhatóan megérkezik az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai országból származó utasokat viszi haza.