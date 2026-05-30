05. 30.
szombat
erzsébetvárosi tisza sziget Magyar Péter Bajnokok Ligája döntő

Megvadult szurkolók rongáltak meg egy autót Budapesten, a tébláboló rendőröktől néhány méterre (VIDEÓ)

2026. május 30. 17:25

Elszabadultak a BL-döntőre érkező szurkolók pénteken este Erzsébetvárosban: a külföldiek egy videó tanúsága szerint hangosan ünnepeltek, skandáltak, illetve közülük ketten felmásztak egy autó tetejére, és azon ugráltak. A nyilvánvaló rongálástól néhány méterre néhány rendőr tétlenül sétálgatott egy rendőrautó mellett.

A BL-döntőre érkezett szurkolók százai ünnepeltek hangosan Budapest belvárosában pénteken este. Néhányan közülük megrongáltak egy személyautót is: 

egy videó tanúsága szerint felkapaszkodtak az autó tetejére és ugráltak rajta, szemmel láthatóan több helyütt behorpasztva a karosszériát. 

Az eseménytől nem messze csupán néhány rendőr látható, akik a felvétel idején nem avatkoznak közbe, csupán egy rendőrautó körül sétálgatnak tétlenül. Persze az erőviszonyokat nézve nem is lett volna túl sok esélyük, mivel sokkal kevesebben voltak, mint a szurkolók.

Érdemes felidézni, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: a magyar rendőrség az eseményre „felkészült" és mintegy 4000 egyenruhás vigyáz a rendre és a közbiztonságra az esemény idején.

A helyi tiszások nagyon felháborodtak

A fent említett randalírozás még a helyi tiszásoknak is sok volt: az Erzsébetvárosi Tisza Sziget  közösségi oldalán megdöbbenésének és felháborodásának adott hangot. Azt írták, bár „a lelkük” is „örvendhet a bajnoki hangulatnak, az ünneplésnek is vannak határai”. Nem mulasztották el megjegyezni, micsoda különbséget tapasztaltak a „fociesemény éjszakája és a választások éjszakája közt”, merthogy szerintük az ünneplő kormánypártiak „békésebbek voltak”. 

Nyitókép: Erzsébetvárosi Tisza Sziget/Facebook-videó

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hakapeszim
•••
2026. május 30. 19:19 Szerkesztve
Milyen erőviszonyok? Beléjük kell lőni. Száz focidrukkert sem sajnálnék a kocsimért. Erre valószínűleg a biztosító sem fizet.
mandala-3
2026. május 30. 19:17
Valóban tétlenek voltak a rendőrök. A megoldás erre az lett volna hogy a Pesti homárokat kivezénylik a rend biztosítására! Ha kevés a létszám, vidékieket is fel kellett volna vezényelni Pestre, Egyúttal a buzimenet (prájd) is meglenne tartva.
cutcopy
2026. május 30. 19:04
Komolyabb kozbiztonsagi gondok is lesznek meg itt..
Tapeino
2026. május 30. 18:57
Ez már Európa vagy még várnunk kell???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!