Megvadult szurkolók rongáltak meg egy autót Budapesten, a tébláboló rendőröktől néhány méterre (VIDEÓ)

Elszabadultak a BL-döntőre érkező szurkolók pénteken este Erzsébetvárosban: a külföldiek egy videó tanúsága szerint hangosan ünnepeltek, skandáltak, illetve közülük ketten felmásztak egy autó tetejére, és azon ugráltak. A nyilvánvaló rongálástól néhány méterre néhány rendőr tétlenül sétálgatott egy rendőrautó mellett.
A BL-döntőre érkezett szurkolók százai ünnepeltek hangosan Budapest belvárosában pénteken este. Néhányan közülük megrongáltak egy személyautót is:
egy videó tanúsága szerint felkapaszkodtak az autó tetejére és ugráltak rajta, szemmel láthatóan több helyütt behorpasztva a karosszériát.
Az eseménytől nem messze csupán néhány rendőr látható, akik a felvétel idején nem avatkoznak közbe, csupán egy rendőrautó körül sétálgatnak tétlenül. Persze az erőviszonyokat nézve nem is lett volna túl sok esélyük, mivel sokkal kevesebben voltak, mint a szurkolók.
Érdemes felidézni, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: a magyar rendőrség az eseményre „felkészült" és mintegy 4000 egyenruhás vigyáz a rendre és a közbiztonságra az esemény idején.
A fent említett randalírozás még a helyi tiszásoknak is sok volt: az Erzsébetvárosi Tisza Sziget közösségi oldalán megdöbbenésének és felháborodásának adott hangot. Azt írták, bár „a lelkük” is „örvendhet a bajnoki hangulatnak, az ünneplésnek is vannak határai”. Nem mulasztották el megjegyezni, micsoda különbséget tapasztaltak a „fociesemény éjszakája és a választások éjszakája közt”, merthogy szerintük az ünneplő kormánypártiak „békésebbek voltak”.
