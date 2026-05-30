Megvadult szurkolók rongáltak meg egy autót Budapesten, a tébláboló rendőröktől néhány méterre (VIDEÓ)

A BL-döntőre érkezett szurkolók százai ünnepeltek hangosan Budapest belvárosában pénteken este. Néhányan közülük megrongáltak egy személyautót is:

egy videó tanúsága szerint felkapaszkodtak az autó tetejére és ugráltak rajta, szemmel láthatóan több helyütt behorpasztva a karosszériát.

Az eseménytől nem messze csupán néhány rendőr látható, akik a felvétel idején nem avatkoznak közbe, csupán egy rendőrautó körül sétálgatnak tétlenül. Persze az erőviszonyokat nézve nem is lett volna túl sok esélyük, mivel sokkal kevesebben voltak, mint a szurkolók.