„Magyar ma egy ígérettel tér haza – nem egy bőröndnyi pénzzel” – darabokra szedik Brüsszelben a miniszterelnök uniós pénzekről szóló sikerjelentését
2026. május 30. 15:01
Nagy bejelentések és diadaljelentések után jóval kijózanítóbb üzenetek érkeztek Brüsszelből. Magyar Péter ugyan arról beszélt a 16,4 milliárd euróról, mintha az már úton lenne Magyarország felé, az Európai Bizottság, Daniel Freund és az uniós igazságügyi biztos szerint azonban egyetlen eurócent sem érkezik addig, amíg a feltételeket nem teljesítik.
Magyar Péter pénteki brüsszeli tárgyalása után úgy értékelte a helyzetet, hogy sikerült megnyitni az utat 16,4 milliárd eurónyi, befagyasztott uniós forrás előtt. A Tisza Párt elnöke történelmi áttörésről beszélt, és azt állította, hogy az eredmény még a vártnál is kedvezőbbre sikerült. Az elmúlt napokban azonban egyre több olyan nyilatkozat látott napvilágot, amely szerint a valóság korántsem olyan egyszerű, mint ahogyan azt a sikerjelentések sugallják. A brüsszeli intézmények, az Európai Bizottság tisztviselői, Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő és az Európai Unió igazságügyi biztosa is arról beszéltek, hogy a pénzek felszabadításáról még nem született végleges megállapodás.
A Politico beszámolója szerint a találkozó után az Európai Bizottság nem a támogatások kifizetéséről, hanem egy politikai megállapodásról beszélt. A lapnak nyilatkozó magas rangú bizottsági tisztviselő egyértelművé tette:
Nem állapodtunk meg a források kifizetéséről. Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtunk meg, amelynek teljesítése augusztus 31-ig kiváltja a források kifizetését.
Ez lényeges különbség. Míg Magyar Péter kommunikációjában a milliárdok kerültek a középpontba, addig Brüsszel szerint a történet valójában most kezdődik. Az Európai Bizottság álláspontja alapján nem pénzekről, hanem feltételekről született megállapodás. A Politico szerint a felek az elmúlt napokban részletes egyeztetéseket folytattak reformokról, beruházásokról és azok végrehajtásáról. A mostani alku ugyan már jelentős részletességgel kidolgozott vállalásokat tartalmaz, ezekből azonban még hivatalos dokumentumokat kell készíteni, amelyeket később kell végrehajtani.
Miközben már kész tényként beszélnek a milliárdokról, az Európai Bizottság emlékeztet: előbb végre kell hajtani mindazt, amiben megállapodtak.
Daniel Freund szerint most kezdődik csak a munka
A történtekre reagált Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő is, aki az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében lényegében ugyanezt az értelmezést adta. Freund szerint ugyan megszületett egy ütemterv az új magyar kormány és az Európai Bizottság között, azonban a neheze csak most következik. A politikus azt írta:
Az új magyar kormány és a Bizottság ma megállapodott egy ütemtervről. De most kezdődik az igazi munka Magyar Péter számára: neki és csapatának gyorsan át kell vinniük a szükséges jogszabályokat a magyar parlamenten. Az uniós pénzek csak akkor kezdenek érkezni, ha a reformokat elfogadják. Magyar ma egy ígérettel tér haza – nem egy bőröndnyi pénzzel.
A megfogalmazás aligha hagy teret félreértéseknek. Freund szerint Magyar Péter nem pénzt, hanem ígéretet kapott Brüsszelben. Ez azért különösen figyelemreméltó, mert az EP-képviselő értékelése gyakorlatilag egybeesik az Európai Bizottság hivatalos kommunikációjával és a Politico által ismertetett bizottsági állásponttal.
Magyar Péter előtt még hosszú út áll
A Politico külön hangsúlyozta, hogy a források egyáltalán nem váltak automatikusan hozzáférhetővé. Az Európai Bizottság szerint a vállalt reformokat és beruházásokat előbb végre kell hajtani, és csak ezt követően indulhat meg a pénzek folyósítása.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy a nyilvánosság jelenleg nagyon keveset tud arról, pontosan milyen kötelezettségeket vállalt a magyar fél.
A Politico szerint a tárgyalások során ugyan részletes reformcsomagról esett szó, de a konkrét vállalások tartalma egyelőre nem ismert. A nyilvánosság számára jelenleg csak annyi világos, hogy Brüsszel augusztus végéig várja bizonyos feltételek teljesítését. Vagyis Magyarország egyelőre nem kapott pénzt, ugyanakkor vállalásokat tett olyan reformok végrehajtására, amelyek pontos részletei még nem kerültek nyilvánosságra.
Mindez azért különösen érdekes, mert a közbeszédben már a 16,4 milliárd eurós összeg dominál, miközben az Európai Bizottság kommunikációja következetesen arra helyezi a hangsúlyt, hogy a pénz csak a kötelezettségek teljesítése után érkezhet.
A Politico arra is emlékeztetett, hogy még a teljes csomag megszerzése esetén sem válna elérhetővé minden korábban befagyasztott támogatás. A lap szerint mintegy kétmilliárd eurónyi kohéziós forrás már végleg elveszett a korábbi határidők lejárta miatt, míg további több mint 530 millió euró továbbra is befagyasztva marad.
Az uniós biztos sem ígér gyors pénzesőt
Hasonló üzenetet fogalmazott meg Michael McGrath uniós igazságügyi biztos is az Euronewsnak adott interjújában. A biztos világossá tette, hogy a befagyasztott pénzek ügyében nem várható gyors áttörés. Bár Brüsszel kész együttműködni az új magyar kormánnyal, a jogállamisági elvárások teljesítése hosszabb folyamat lesz. McGrath szerint a szükséges változtatásokat nem az Európai Unió kedvéért kell végrehajtani.
Nem arról van szó, hogy ezt az EU kedvéért kell megtenniük. Magukért és a magyar emberekért kell megtenniük, hogy élvezhessék azokat a jogokat, előnyöket, szabadságokat és kiváltságokat, amelyeket az európai uniós tagság biztosít.
A biztos arra is figyelmeztetett, hogy a feladat összetett lesz.
Biztosan lesznek kihívások, lesz összetettség, és nem lehet mindent egyik napról a másikra megvalósítani.
Az interjú alapján Brüsszel nem rövid távú megoldásként tekint a mostani megállapodásra, hanem egy hosszabb folyamat első lépéseként.
Miközben Magyar Péter áttörésről beszél, Brüsszelből jóval óvatosabb üzenetek érkeznek.
A migrációs paktum is előkerült
A találkozó utáni közös sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen egy másik fontos kérdésről is beszélt. Az Európai Bizottság elnöke külön kitért a migrációs paktum végrehajtására, és jelezte, hogy ezen a területen is együtt kívánnak működni a magyar kormánnyal.
Aztán a migrációs paktum. Itt is sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehet bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal.”
– fogalmazott.
A nyilatkozat azért keltett figyelmet, mert a migrációs paktum végrehajtása az egyik olyan konkrét ügy, amelyet Ursula von der Leyen maga emelt ki a megállapodás kapcsán. Miközben a források felszabadításáért cserébe vállalt kötelezettségek részletei továbbra sem ismertek teljes egészében, a bizottsági elnök szavai alapján a migrációs paktum végrehajtása biztosan napirenden van.
A brüsszeli találkozó mérlege így egyelőre jóval prózaibb annál, mint amit a diadaljelentések sugallnak.