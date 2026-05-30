labdarúgás Paris Saint-Germain FC Bajnokok Ligája-döntő BL-döntő Budapest Bajnokok Ligája Arsenal PSG Puskás aréna tudósítás

Eddig az Arsenal korai gólja dönt – egygólos angol előny a BL-döntőben (ÉLŐ)

2026. május 30. 16:49

Luis Enrique és Mikel Arteta is kihirdette kezdőjét a budapesti fináléra. Kísérje figyelemmel a Bajnokok Ligája-döntőt a Mandiner élő, szöveges tudósításával!

Elérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének napja! A budapesti Puskás Arénában 18 órakor indul útjára a labda, a címvédő francia Paris Saint-Germain az angol Arsenallal csap össze. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával!

A Bajnokok Ligája-trófeát valaki ma a magasba emeli (Fotó: Mandiner)

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 0–1 (0–1) – tart a második félidő (Tv: RTL)
Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – J. Neves, Vitinha, Ruiz – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.
A kispadon: Chevalier (k), Marin (k), Beraldo, Zabarnij, Goncalo Ramos, Li Kang In, L. Hernandez, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye
ARSENAL: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ödegaard, Trossard – Havertz. Vezetőedző: Mikel Arteta.
A kispadon: Kepa (k), G. Jesus, Eze, Martinelli, J. Timber, Gyökeres, Nörgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman
Gólszerző: Havertz (6.)

Tudósítás

15 perccel a kezdés előtt zenés show, a The Killers rockegyüttest láthattuk.

György Ádám zongorista játékára hozták be a BL-trófeát, majd felcsendült a BL-himnusz.

Thierry Henry és Presnel Kimpembe hozta be a BL-trófeát (Fotó: Franck Fife/AFP)

Mindkét csapat a hagyományos színösszeállításában: a Paris Saint-Germain sötétkékben, az Arsenal piros-fehérben.

Az Arsenal kezdte a mérkőzést.

Tartja hátul a labdát a PSG, az Arsenal 4–4–2-ben védekezik.

6. perc: Gól! Kai Havertz elé pattant a labda a bal szélen, a német sokáig és szabadon vezethette a labdát, majd éles szögből kilőtte a rövid felső sarkot. 0–1

Nagyot mentett Gabriel a 12. percben az egyik PSG-játékos elől. A szöglet után nem alakult ki nagy gólveszély.

A 13. percben Fabián Ruiz lövése ment el keresztbe.

A gólt leszámítva nem láttunk még gólhelyzetet: a PSG tartja a labdát, de nem tudja áttörni az angol csapat védelmét.

A 22. perc után ivószünet.

A 26. percben Matvej Szafonov kivetődve mentett, de közben ütközött a saját játékosával és fejsérülést szenvedett.

A pár perces ápolása után tudja folytatni a játékot.

Nuno Mendes került a földre a tizenhatoson belül, s bár megsérült, a PSG tovább vezette a támadását, és így is majdnem gólhelyzetbe került.

A játék az Arsenal térfelén zajlik, de a PSG nem tud helyzetbe kerülni.

Egy Arsenal-szabadrúgás után Gabriel szabálytalankodott.

A 43. percben Ruiz fejelt közelről, de nehéz helyzetből. Nem is járt sikerrel.

Nem sokkal később Ousmane Dembélé tüzelt, de pontatlan volt. Aztán Désiré Doué lőtt szintén fölé.

A túloldalon Havertz majdnem keretbe foglalta az első félidőt, de a PSG-játékosok megakadályozták a második gólját.

Ruiz erős, távoli lövését védte David Raya.

Az Arsenal-szögletre már nincs idő – véget ért az első félidő. 0–1

A PSG kezdte a második félidőt. Csere nem volt a szünetben.

Lendületesen kezdődött a második játékrész.

A második félidőben másodszor is villant  sárga lap, ezúttal Bukayo Saka kapta a belépője miatt.

Asraf Hakimi távoli szabadrúgását könnyedén fogta Raya.

Nyitókép: Ina Fassbender/AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemmondom-3
2026. május 30. 19:03
A riporter minek ordít ennyire? Remélem ezt a sok sz@r reklámot nem ismétlik meg ezerszer.
zsocc44
2026. május 30. 18:55
Labdarúgó mérkőzésen gólt rúgnak? Döbbenetes! Ezt nem láttuk jönni, brutális… igaz a magyar fodbal esetén ez tényleg meglepő fejlemény egy mérkőzésen.
brokenwoodi3
2026. május 30. 18:17
Akik Bukaresten landoltak már csak tévén nézhetik
Nasi12
2026. május 30. 17:19
Az érdekel, hogy Viktor ott lessz e a meccsen és ha igen lesz e církusz. Vagy csak MP -nek kaparta ki a gesztenyét? Mert talán miatta is hozták Budapestre. Ismerve a hobbiját. Mint ahogy golf VB is szívesen lenne Mar a Largo ban.
