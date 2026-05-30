Eddig az Arsenal korai gólja dönt – egygólos angol előny a BL-döntőben (ÉLŐ)

Elérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének napja! A budapesti Puskás Arénában 18 órakor indul útjára a labda, a címvédő francia Paris Saint-Germain az angol Arsenallal csap össze. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával!

A Bajnokok Ligája-trófeát valaki ma a magasba emeli (Fotó: Mandiner)

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 0–1 (0–1) – tart a második félidő (Tv: RTL)

Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – J. Neves, Vitinha, Ruiz – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.

A kispadon: Chevalier (k), Marin (k), Beraldo, Zabarnij, Goncalo Ramos, Li Kang In, L. Hernandez, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye

ARSENAL: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ödegaard, Trossard – Havertz. Vezetőedző: Mikel Arteta.

A kispadon: Kepa (k), G. Jesus, Eze, Martinelli, J. Timber, Gyökeres, Nörgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman

Gólszerző: Havertz (6.)