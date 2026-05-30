Eddig az Arsenal korai gólja dönt – egygólos angol előny a BL-döntőben (ÉLŐ)

Óriási készülődés zajlik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője előtt: fokozott ellenőrzés és hatalmas tömeg a Puskás Arénánál. Folyamatosan érkeznek Budapestre a világsztárok.
Luis Enrique és Mikel Arteta is kihirdette kezdőjét a budapesti fináléra. Kísérje figyelemmel a Bajnokok Ligája-döntőt a Mandiner élő, szöveges tudósításával!
Elérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének napja! A budapesti Puskás Arénában 18 órakor indul útjára a labda, a címvédő francia Paris Saint-Germain az angol Arsenallal csap össze. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával!
LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 0–1 (0–1) – tart a második félidő (Tv: RTL)
Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – J. Neves, Vitinha, Ruiz – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.
A kispadon: Chevalier (k), Marin (k), Beraldo, Zabarnij, Goncalo Ramos, Li Kang In, L. Hernandez, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye
ARSENAL: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ödegaard, Trossard – Havertz. Vezetőedző: Mikel Arteta.
A kispadon: Kepa (k), G. Jesus, Eze, Martinelli, J. Timber, Gyökeres, Nörgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman
Gólszerző: Havertz (6.)
15 perccel a kezdés előtt zenés show, a The Killers rockegyüttest láthattuk.
György Ádám zongorista játékára hozták be a BL-trófeát, majd felcsendült a BL-himnusz.
Mindkét csapat a hagyományos színösszeállításában: a Paris Saint-Germain sötétkékben, az Arsenal piros-fehérben.
Az Arsenal kezdte a mérkőzést.
Tartja hátul a labdát a PSG, az Arsenal 4–4–2-ben védekezik.
6. perc: Gól! Kai Havertz elé pattant a labda a bal szélen, a német sokáig és szabadon vezethette a labdát, majd éles szögből kilőtte a rövid felső sarkot. 0–1
Nagyot mentett Gabriel a 12. percben az egyik PSG-játékos elől. A szöglet után nem alakult ki nagy gólveszély.
A 13. percben Fabián Ruiz lövése ment el keresztbe.
A gólt leszámítva nem láttunk még gólhelyzetet: a PSG tartja a labdát, de nem tudja áttörni az angol csapat védelmét.
A 22. perc után ivószünet.
A 26. percben Matvej Szafonov kivetődve mentett, de közben ütközött a saját játékosával és fejsérülést szenvedett.
A pár perces ápolása után tudja folytatni a játékot.
Nuno Mendes került a földre a tizenhatoson belül, s bár megsérült, a PSG tovább vezette a támadását, és így is majdnem gólhelyzetbe került.
A játék az Arsenal térfelén zajlik, de a PSG nem tud helyzetbe kerülni.
Egy Arsenal-szabadrúgás után Gabriel szabálytalankodott.
A 43. percben Ruiz fejelt közelről, de nehéz helyzetből. Nem is járt sikerrel.
Nem sokkal később Ousmane Dembélé tüzelt, de pontatlan volt. Aztán Désiré Doué lőtt szintén fölé.
A túloldalon Havertz majdnem keretbe foglalta az első félidőt, de a PSG-játékosok megakadályozták a második gólját.
Ruiz erős, távoli lövését védte David Raya.
Az Arsenal-szögletre már nincs idő – véget ért az első félidő. 0–1
A PSG kezdte a második félidőt. Csere nem volt a szünetben.
Lendületesen kezdődött a második játékrész.
A második félidőben másodszor is villant sárga lap, ezúttal Bukayo Saka kapta a belépője miatt.
Asraf Hakimi távoli szabadrúgását könnyedén fogta Raya.
