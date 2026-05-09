Gyanúsak a körülmények: Putyin sietve távozott a vörös téri parádéról

Feltűnően visszafogott volt a Győzelem napi katonai parádé Moszkvában.
A korábbi évekhez képest jóval visszafogottabb keretek között rendezték meg idén Moszkvában a Győzelem napi katonai parádét – írta X-oldalán a Visegrád 24.
A Vörös téren tartott esemény mindössze 45 percig tartott, és feltűnő volt, hogy ezúttal egyetlen katonai jármű sem vonult fel.
Vlagyimir Putyin beszédét követően a résztvevők és a televíziós nézők egy hétperces videót láthattak, amely az új orosz haditechnikát mutatta be. A felvonulás mérete is jelentősen elmaradt a korábbiaktól: mindössze 12 díszegység haladt végig a Vörös téren, ami csaknem harmada a 2024-es ünnepségen felvonulóknak.
Az esemény egyik legjelentősebb mozzanata az volt, hogy észak-koreai katonák is felvonultak a parádén. A hivatalos kommentár szerint ezek az alakulatok „felszabadították a kurszki régiót a neonáci megszállók alól”, és ezzel „hősiességet tanúsítottak”. Bár Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun személyesen nem jelent meg Moszkvában, Putyinnak gratuláló képeslapot küldött.
A lelátókon ezzel szemben több szövetséges ország vezetője is helyet foglalt, köztük Belarusz, Kazahsztán, Üzbegisztán, Malajzia és Laosz állami vezetői.
A rendezvény végén Putyin sietve távozott Vörös térről.
