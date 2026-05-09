Gyanúsak a körülmények: Putyin sietve távozott a vörös téri parádéról

A korábbi évekhez képest jóval visszafogottabb keretek között rendezték meg idén Moszkvában a Győzelem napi katonai parádét – írta X-oldalán a Visegrád 24.

A Vörös téren tartott esemény mindössze 45 percig tartott, és feltűnő volt, hogy ezúttal egyetlen katonai jármű sem vonult fel.

Vlagyimir Putyin beszédét követően a résztvevők és a televíziós nézők egy hétperces videót láthattak, amely az új orosz haditechnikát mutatta be. A felvonulás mérete is jelentősen elmaradt a korábbiaktól: mindössze 12 díszegység haladt végig a Vörös téren, ami csaknem harmada a 2024-es ünnepségen felvonulóknak.