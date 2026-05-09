Ft
Ft
25°C
14°C
Ft
Ft
25°C
14°C
05. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva parádé vlagyimir putyin Győzelem napja katona Vörös tér felvonulás

Gyanúsak a körülmények: Putyin sietve távozott a vörös téri parádéról

2026. május 09. 18:02

Feltűnően visszafogott volt a Győzelem napi katonai parádé Moszkvában.

2026. május 09. 18:02
null

A korábbi évekhez képest jóval visszafogottabb keretek között rendezték meg idén Moszkvában a Győzelem napi katonai parádét – írta X-oldalán a Visegrád 24.

A Vörös téren tartott esemény mindössze 45 percig tartott, és feltűnő volt, hogy ezúttal egyetlen katonai jármű sem vonult fel.

Vlagyimir Putyin beszédét követően a résztvevők és a televíziós nézők egy hétperces videót láthattak, amely az új orosz haditechnikát mutatta be. A felvonulás mérete is jelentősen elmaradt a korábbiaktól: mindössze 12 díszegység haladt végig a Vörös téren, ami csaknem harmada a 2024-es ünnepségen felvonulóknak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az esemény egyik legjelentősebb mozzanata az volt, hogy észak-koreai katonák is felvonultak a parádén. A hivatalos kommentár szerint ezek az alakulatok „felszabadították a kurszki régiót a neonáci megszállók alól”, és ezzel „hősiességet tanúsítottak”. Bár Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun személyesen nem jelent meg Moszkvában, Putyinnak gratuláló képeslapot küldött.

A lelátókon ezzel szemben több szövetséges ország vezetője is helyet foglalt, köztük Belarusz, Kazahsztán, Üzbegisztán, Malajzia és Laosz állami vezetői.

A rendezvény végén Putyin sietve távozott Vörös térről.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

***

 

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
indaniso
2026. május 09. 19:13
Jövő héten a brit hírszerzés közzéteszi, hogy azért nem volt haditechnika, mert az utolsó darabokat ki kellett vinni a frontra, hogy megállítsák a készülő brutális ukrán ellentámadást.
Válasz erre
1
0
Nasi12
2026. május 09. 18:52
Melyik putyin volt ott vajon?
Válasz erre
0
5
Obsitos Technikus
•••
2026. május 09. 18:47 Szerkesztve
Tavaly is végignéztem a 80. évfordulós ünnepséget, pontosan ugyanoda "sietett" Putyin idén is. A vendég állami vezetőkkel együtt virágot vitt az ismeretlen katona emlékművéhez, majd fogadta a külföldi méltóságokat.
Válasz erre
14
0
Obsitos Technikus
2026. május 09. 18:44
Miután két hete bejelentették, kurvára feltűnő volt...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!