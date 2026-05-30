Bajnokok Ligája-döntő BL-döntő Bajnokok Ligája Arsenal PSG

A PSG sztárja örökre szívébe zárta Budapestet, Arteta kegyetlen játéknak nevezte a futballt – értékelések

2026. május 30. 22:16

A franciák ünnepelnek, az angolok búslakodnak. Az Arsenal vezetőedzője elismerte, óriási fájdalmat éreznek a PSG-vel szemben elveszített BL-döntő miatt.

Ahogyan arról beszámoltunk, a francia Paris-Saint Germain tizenegyesekkel legyőzte az angol Arsenalt a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti, Puskás Arénában rendezett döntőjében, és ezzel megvédte címét a sorozatban. A mérkőzés után több PSG-játékos, valamint az angolok oldaláról Mikel Arteta vezetőedzője értékelését is meghallgathattuk az RTL-en.

Nem sikerült Artetáéknak – a PSG ismét elhódította a trófeát (Fotó: Franck Fife/AFP)

Désiré Doué megköszönte a szurkolóknak a támogatást, és elmondta, nagyon büszke a csapatra. Megemlítette, hogy a címvédéssel olyan dolgot vittek véghez, mint ezidáig csak a Real Madrid tudott megtenni.

A riporter aztán megkérdezte tőle, hogy Budapestet örökre a szívébe zárja-e, amire azt felelte, hogy igen.

Az UEFA bővebben is idézett tőle, ott hozzátette, hogy továbbra is éhesek a sikerre, és jövőre újra meg akarják nyerni a sorozatot.

Hvicsa Kvarachelia elismerte, nehéz az, amikor a hatodik percben gólt kapsz, de fókuszáltak maradtak, és játszották azt, amit tudnak. Kiemelte Luis Enrique vezetőedzőt, akit az öltöző legfontosabb személyének nevezett, és nagyon büszke arra, hogy a kezei alatt futballozhat. Elmondta róla, hogy minden körülmények között pozitív tud maradni, és hogy ez mennyire fontos a számukra.

A kapus Matvej Szafonov végül egyetlen egy tizenegyest sem tudott hárítani, de mint fogalmazott: „kisegítették őt az Arsenal játékosai” azzal, hogy kétszer sem találták el a kaput.

Mikel Arteta az RTL stábjának nyilatkozott. Az Arsenal vezetőedzője megköszönte játékosainak az egész idényen át tartó remek hozzáállásukat.

Gonosz és kegyetlen tud lenni ez a játék”

– jegyezte meg a tizenegyespárbajra utalva.

Az Arsenal lényegében veretlen maradt a sorozatban, hiszen most is 120 perc után döntetlen volt az állás, csak a szétlövés döntött.

A fájdalmat érezzük, de most a fájdalmat is kell éreznünk”

– jegyezte meg.

Címet védett a PSG

A francia csapat a Real Madrid után a második csapat lett, amely címet tudott védeni a Bajnokok Ligájában.

Nyitókép: Ina Fassbender/AFP

 

