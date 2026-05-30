A PSG sztárja örökre szívébe zárta Budapestet, Arteta kegyetlen játéknak nevezte a futballt – értékelések

A tizenegyesek döntöttek Budapesten: a PSG nyerte a BL-döntőt a Puskás Arénában
Címvédés a Bajnokok Ligájában!
A franciák ünnepelnek, az angolok búslakodnak. Az Arsenal vezetőedzője elismerte, óriási fájdalmat éreznek a PSG-vel szemben elveszített BL-döntő miatt.
Ahogyan arról beszámoltunk, a francia Paris-Saint Germain tizenegyesekkel legyőzte az angol Arsenalt a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti, Puskás Arénában rendezett döntőjében, és ezzel megvédte címét a sorozatban. A mérkőzés után több PSG-játékos, valamint az angolok oldaláról Mikel Arteta vezetőedzője értékelését is meghallgathattuk az RTL-en.
Désiré Doué megköszönte a szurkolóknak a támogatást, és elmondta, nagyon büszke a csapatra. Megemlítette, hogy a címvédéssel olyan dolgot vittek véghez, mint ezidáig csak a Real Madrid tudott megtenni.
A riporter aztán megkérdezte tőle, hogy Budapestet örökre a szívébe zárja-e, amire azt felelte, hogy igen.
Az UEFA bővebben is idézett tőle, ott hozzátette, hogy továbbra is éhesek a sikerre, és jövőre újra meg akarják nyerni a sorozatot.
Hvicsa Kvarachelia elismerte, nehéz az, amikor a hatodik percben gólt kapsz, de fókuszáltak maradtak, és játszották azt, amit tudnak. Kiemelte Luis Enrique vezetőedzőt, akit az öltöző legfontosabb személyének nevezett, és nagyon büszke arra, hogy a kezei alatt futballozhat. Elmondta róla, hogy minden körülmények között pozitív tud maradni, és hogy ez mennyire fontos a számukra.
A kapus Matvej Szafonov végül egyetlen egy tizenegyest sem tudott hárítani, de mint fogalmazott: „kisegítették őt az Arsenal játékosai” azzal, hogy kétszer sem találták el a kaput.
Mikel Arteta az RTL stábjának nyilatkozott. Az Arsenal vezetőedzője megköszönte játékosainak az egész idényen át tartó remek hozzáállásukat.
Gonosz és kegyetlen tud lenni ez a játék”
– jegyezte meg a tizenegyespárbajra utalva.
Az Arsenal lényegében veretlen maradt a sorozatban, hiszen most is 120 perc után döntetlen volt az állás, csak a szétlövés döntött.
A fájdalmat érezzük, de most a fájdalmat is kell éreznünk”
– jegyezte meg.
A francia csapat a Real Madrid után a második csapat lett, amely címet tudott védeni a Bajnokok Ligájában.
Nyitókép: Ina Fassbender/AFP