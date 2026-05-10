Rengetegen felháborodtak azon, hogy ilyen nyíltan felvállalta, kikhez is húz igazán a szíve. Bevallom, korábban bennem is voltak heves érzelmek emiatt. Viszont ha egy kicsit lehiggadunk, akkor nem teljesen mindegy, milyen rendezvényen van jelen Kapu Tibor?

Szerintem fontos, hogy tisztázzunk valamit: Tibor nem azért volt az űrben, mert fideszes volt vagy Orbán-hívő, hanem azért, mert remek szakember, aki rátermett volt a feladatra, és fantasztikusan látta el azt, amit rábíztak. Nyilván az megint felvet kérdéseket, hogy miért egy olyan táborhoz szeretne tartozni, amely az elmúlt években kigúnyolta és kiröhögte a HUNOR űrprogramot, Ferencz Orsitól kezdve Tiboron keresztül mindenkit.

Hőbörögtek, uszítottak és hergeltek. Ezt kapta Kapu Tibor ettől a tábortól, most mégis velük ünnepel. Én csak egyet tudok ajánlani hosszú távra az űrhajósunknak: vigyázz, mert csak addig kellesz nekik, ameddig hasznuk van belőled. Ha eldobnak, mi akkor is várunk vissza, és kezet nyújtunk, ha ismét neked esnek!