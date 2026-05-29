Exkluzív információk érkeztek Brüsszelből Magyar Péter látogatásáról; Navracsics Tibor megnevezte, kivel nyerhet a Fidesz 2030-ban; lehúzhatja a rolót a nyomtatott Népszava

Exkluzív értesülés Brüsszelből: Magyar Péter nem kapja meg azt, amiért Ursula von der Leyenhez utazik
„Nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amire számítanak.”
Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei május 28-án.
Brüsszelből rossz hírek érkeztek Magyar Péteréknek, Navracsics Tibor a Fidesz jövőjéről beszélt, a Népszava pedig súlyos pénzügyi válságba került. Ezek a hírek mozgatták meg legjobban a Mandiner olvasóit csütörtökön.
Az Euractiv szerint jóval nehezebben haladnak a tárgyalások Magyar Péter kormánya és az Európai Bizottság között, mint azt korábban kommunikálták. Bár az új magyar miniszterelnök pénteken Ursula von der Leyennel tárgyal, a lap szerint „a két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól”, és még egy közös nyilatkozat elfogadása is problémás.
A portál szerint Brüsszel már előre igyekezett lehűteni a várakozásokat. Egy magas rangú uniós tisztviselő úgy fogalmazott:
A Bizottság mindent megtesz azért, hogy segítse Budapest előrelépését, de nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amelyre számítanak.”
Az Euractiv szerint több diplomata Ukrajna uniós csatlakozásának ügyével is összekapcsolja a befagyasztott pénzek felszabadítását.
A Köztér műsorában beszélt a Fidesz jövőjéről Navracsics Tibor, aki szerint a pártnak vissza kellene térnie „az 1998-as polgári értékeihez”. A volt miniszter úgy látja, Orbán Viktor nélkül komoly belső konfliktusok lennének a Fideszben, mert
Orbán Viktor az integrációs erejével egy közös pont mindenki számára”.
Navracsics szerint a Fidesz megújulásának kulcsszereplői a tapasztalt helyi politikusok lehetnek, és két nevet is megemlített lehetséges 2030-as miniszterelnök-jelöltként:
Cser-Palkovics Andrást és Gulyás Gergelyt.
Hozzátette ugyanakkor, hogy ehhez az is kell, hogy „felsorakozzon az új jelölt mögé a párt”.
A volt miniszter arról is beszélt, hogy ugyanakkor Orbán Viktor nélkül nagyon komoly ellentétek lennének a párton belül.
Azonnali hatállyal megszüntette a Népszava nyomtatását és terjesztését a Mediaworks, arra hivatkozva, hogy a baloldali lap kiadója „egy év alatt több száz millió forint tartozást halmozott fel”. A cég közölte:
A Mediaworks a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni.”
A Népszava elismerte a tartozásokat, de politikai motivációt sejt az ügy mögött. A lap szerint „megpróbálják kivégezni a lapot”, és azt állították, hogy a választási eredmények után változott meg a Mediaworks hozzáállása. A nyomtatott kiadás egyelőre leáll, de a nepszava.hu és a digitális előfizetés tovább működik.
Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP