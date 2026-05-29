Tisza Párt Navracsics Tibor Mediaworks népszava Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor uniós források Európai Bizottság

Exkluzív információk érkeztek Brüsszelből Magyar Péter látogatásáról; Navracsics Tibor megnevezte, kivel nyerhet a Fidesz 2030-ban; lehúzhatja a rolót a nyomtatott Népszava

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei május 28-án.

Brüsszelből rossz hírek érkeztek Magyar Péteréknek, Navracsics Tibor a Fidesz jövőjéről beszélt, a Népszava pedig súlyos pénzügyi válságba került. Ezek a hírek mozgatták meg legjobban a Mandiner olvasóit csütörtökön.

Brüsszel lehűtötte Magyar Péterék várakozásait

Az Euractiv szerint jóval nehezebben haladnak a tárgyalások Magyar Péter kormánya és az Európai Bizottság között, mint azt korábban kommunikálták. Bár az új magyar miniszterelnök pénteken Ursula von der Leyennel tárgyal, a lap szerint „a két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól”, és még egy közös nyilatkozat elfogadása is problémás.

A portál szerint Brüsszel már előre igyekezett lehűteni a várakozásokat. Egy magas rangú uniós tisztviselő úgy fogalmazott:

A Bizottság mindent megtesz azért, hogy segítse Budapest előrelépését, de nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amelyre számítanak.”

Az Euractiv szerint több diplomata Ukrajna uniós csatlakozásának ügyével is összekapcsolja a befagyasztott pénzek felszabadítását.

Navracsics két lehetséges Orbán-utódot is megnevezett

A Köztér műsorában beszélt a Fidesz jövőjéről Navracsics Tibor, aki szerint a pártnak vissza kellene térnie „az 1998-as polgári értékeihez”. A volt miniszter úgy látja, Orbán Viktor nélkül komoly belső konfliktusok lennének a Fideszben, mert

Orbán Viktor az integrációs erejével egy közös pont mindenki számára”.

Navracsics szerint a Fidesz megújulásának kulcsszereplői a tapasztalt helyi politikusok lehetnek, és két nevet is megemlített lehetséges 2030-as miniszterelnök-jelöltként:

Cser-Palkovics Andrást és Gulyás Gergelyt.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ehhez az is kell, hogy „felsorakozzon az új jelölt mögé a párt”.

Lehúzhatja a rolót a nyomtatott Népszava

Azonnali hatállyal megszüntette a Népszava nyomtatását és terjesztését a Mediaworks, arra hivatkozva, hogy a baloldali lap kiadója „egy év alatt több száz millió forint tartozást halmozott fel”. A cég közölte:

A Mediaworks a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni.”

A Népszava elismerte a tartozásokat, de politikai motivációt sejt az ügy mögött. A lap szerint „megpróbálják kivégezni a lapot”, és azt állították, hogy a választási eredmények után változott meg a Mediaworks hozzáállása. A nyomtatott kiadás egyelőre leáll, de a nepszava.hu és a digitális előfizetés tovább működik.

buktoragyufaarus
2026. május 29. 07:40 Szerkesztve
Bugatti számon kéri a kormányt miért nem "hozza" már haza a pénzt, amit a fidesz 10 évig nem tudott.🤦‍♂️😁 Éppen ideje volt ezeket a salaganyagokat eliminálni.👍😜
chiron
2026. május 29. 07:28 Szerkesztve
A feltűnési viszketegségben szenvedő minielnök végighaknizza a parlamenti üléseket. A házelnök felszólításai csak azért nem név neki szólnak, mert nem mer beszólni a főnökének. Szép új világ. A fészbuk és instagram népe persze zabálja a mostani viháncolást. Meg a táncolós stb. minivideókat. Más kérdés, hogy általában nem a fészbukon lógó léhűtők termelik a GDP-t. A következményeket viszont mindenki a bőrén érzi. Jut eszembe, mikor lesz "haladéktalanul" 480 forint a benzin? Hogy áll a Matolcsy klán nevű szponzorok elszámoltatása? Mi van Balásyval, akinek nem is oly rég, még sk. írta alá a (mostmár korrupciósnak nevezett) szerződéseket az öcsielnök úr? Ja, és mikor "hozza haza a pénzt" amiért megszavazta a sok vakhitű? Hol tart a nyomozás, miszerint "odahamisították" az aláírását az Ukrajnát támogató okmányra? Mikor adja le azt a mentelmi jogát, amit amúgy is haladéktalanul el akart törölni? Mikor hagyja abba a hazudozást? Kérdések, kérdések...
recipp
2026. május 29. 06:45
Aztaqrva höhöö...VSquare: Az ENSZ-ben szerezne Orbánnak magas rangú pozíciót Trump köre Az oknyomozó portál forrásai szerint így juttatnák diplomáciai mentességhez a volt miniszterelnököt Magas rangú pozíciót szerezne Orbán Viktornak az Egyesült Nemzetek Szervezetében A források szerint a diplomáciai mentesség miatt járnák ki a tisztséget a bukott magyar miniszterelnöknek. Az ENSZ 1946-os kiváltságokról és mentességekről szóló egyezménye értelmében azonban csak a főtitkár, a főtitkárhelyettesek, a segédfőtitkárok és az ENSZ-ügynökségek vezetői kapnak teljes diplomáciai mentességet, olyat, amely gyakorlatilag minden jogi eljárással szemben védelmet jelent, beleértve a büntetőeljárásokat is. Röfi pánikol. Van is miért Ez felér egy beismerő vallomással. A végén zálogba kell adni Hatvanpusztát, hogy ki tudja fizetni Trumpot és barátait a segítségét höhöö Mit szólnának a megmaradt szavazók, hogy a hamvaiból feltámadó főnix megpattant és őket meg itthagyta. höhöö
