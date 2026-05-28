Exkluzív értesülés Brüsszelből: Magyar Péter nem kapja meg azt, amiért Ursula von der Leyenhez utazik

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
„Nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amire számítanak.”
Megjelent az Euractiv friss Rapporteur hírlevele, amely alaposan lehűtheti Magyar Péter és a tiszások várakozásait. Bár kétségtelen, hogy Magyarország új miniszterelnöke pénteken találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, a lap szerint „a színfalak mögötti feszült diplomáciai egyeztetések és az üzengetések azonban arra utalnak, hogy [a két politikus] korántsem számíthat zökkenőmentes találkozóra.”
A brüsszeli portál megjegyzi, „korai még új korszakról és Brüsszel, valamint Budapest közeledéséről beszélni.
A két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól, és már egy közös nyilatkozat elfogadása is nehézségekbe ütközik.”
„A Bizottság már a találkozó előtt igyekezett hűteni a várakozásokat. »A Bizottság mindent megtesz azért, hogy segítse Budapest előrelépését« – mondta egy magas rangú tisztviselő –, »de nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amelyre számítanak.«” – írta az Euractiv hírlevelében.
Közben Magyar Péter arról posztolt a Facebook-oldalán, hogy úton van már Brüsszelbe, „az egész kormány azon dolgozik, hogy holnapig sikerüljön megkötni a megállapodást az Európai Bizottság elnökével sok ezer milliárd forint uniós forrás hazahozataláról.”
A portál beszámolt arról, hogy Magyarnak és a Tisza Párt választási kampányának központi eleme volt a befagyasztott uniós források felszabadítása. „A magyar miniszterelnök korábban magabiztosan nyilatkozott: azt mondta, politikai megállapodásra számít a Bizottsággal a források felszabadításáról. Hozzátette, hogy a tárgyalások nemcsak a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási pénz azonnali lehívásáról szólnak, hanem további 7 milliárd euró vissza nem térítendő kohéziós forrásról is” – írták, azonban megjegyezték, a derűlátó kép jelentősen megváltozott.
„A hét közepére azonban a derűlátó kép jelentősen megváltozott: mindkét oldalon zavar mutatkozott, ami arra utalt, hogy a tárgyalások korántsem zárultak le.”
Megírták a hírlevélben azt is, hogy „miközben Mark Rutte NATO-főtitkár hivatala gyorsan megerősítette Magyar külön találkozóját, a Bizottság napokig nem erősített meg semmilyen egyeztetést von der Leyennel. Amikor a megerősítés végül megérkezett, az nem csütörtökre, ahogy várták, hanem péntekre szólt.”
„Von der Leyen azt is világossá tette, hogy Budapestnek részletes végrehajtási terveket kell benyújtania, mielőtt bármilyen megállapodást véglegesítenének. Egy magas rangú bizottsági tisztviselő szerint
Magyarországnak haladéktalanul be kell nyújtania módosított nemzeti tervét, még a Bizottság május végi határideje előtt – amely már csak néhány napra van.”
Megjegyezte az Euractiv, a tágabb politikai összefüggés is fontos, utalva arra, hogy Magyarország továbbra is „a legfőbb akadálya” Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrehaladásában, miután blokkolta az első tárgyalási fejezetcsoportok megnyitását Kijevvel.
„Több tanácsi diplomata szerint a két ügy szorosan összefügg. A befagyasztott uniós források ügyében történő előrelépést és az Ukrajnával kapcsolatos mozgást ma már széles körben ugyanannak a politikai egyenletnek a részeként kezelik” – írták.
Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP