Exkluzív értesülés Brüsszelből: Magyar Péter nem kapja meg azt, amiért Ursula von der Leyenhez utazik

2026. május 28. 07:12

„Nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amire számítanak.”

Megjelent az Euractiv friss Rapporteur hírlevele, amely alaposan lehűtheti Magyar Péter és a tiszások várakozásait. Bár kétségtelen, hogy Magyarország új miniszterelnöke pénteken találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, a lap szerint „a színfalak mögötti feszült diplomáciai egyeztetések és az üzengetések azonban arra utalnak, hogy [a két politikus] korántsem számíthat zökkenőmentes találkozóra.” 

A brüsszeli portál megjegyzi, „korai még új korszakról és Brüsszel, valamint Budapest közeledéséről beszélni. 

A két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól, és már egy közös nyilatkozat elfogadása is nehézségekbe ütközik.”

„A Bizottság már a találkozó előtt igyekezett hűteni a várakozásokat. »A Bizottság mindent megtesz azért, hogy segítse Budapest előrelépését« – mondta egy magas rangú tisztviselő –, »de nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amelyre számítanak.«” – írta az Euractiv hírlevelében.

Közben Magyar Péter arról posztolt a Facebook-oldalán, hogy úton van már Brüsszelbe, „az egész kormány azon dolgozik, hogy holnapig sikerüljön megkötni a megállapodást az Európai Bizottság elnökével sok ezer milliárd forint uniós forrás hazahozataláról.”

Hiába volt magabiztos Magyar Péter

A portál beszámolt arról, hogy Magyarnak és a Tisza Párt választási kampányának központi eleme volt a befagyasztott uniós források felszabadítása. „A magyar miniszterelnök korábban magabiztosan nyilatkozott: azt mondta, politikai megállapodásra számít a Bizottsággal a források felszabadításáról. Hozzátette, hogy a tárgyalások nemcsak a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási pénz azonnali lehívásáról szólnak, hanem további 7 milliárd euró vissza nem térítendő kohéziós forrásról is” – írták, azonban megjegyezték, a derűlátó kép jelentősen megváltozott.

„A hét közepére azonban a derűlátó kép jelentősen megváltozott: mindkét oldalon zavar mutatkozott, ami arra utalt, hogy a tárgyalások korántsem zárultak le.”

Rutte igen, Von der Leyen nem

Megírták a hírlevélben azt is, hogy „miközben Mark Rutte NATO-főtitkár hivatala gyorsan megerősítette Magyar külön találkozóját, a Bizottság napokig nem erősített meg semmilyen egyeztetést von der Leyennel. Amikor a megerősítés végül megérkezett, az nem csütörtökre, ahogy várták, hanem péntekre szólt.”

„Von der Leyen azt is világossá tette, hogy Budapestnek részletes végrehajtási terveket kell benyújtania, mielőtt bármilyen megállapodást véglegesítenének. Egy magas rangú bizottsági tisztviselő szerint 

Magyarországnak haladéktalanul be kell nyújtania módosított nemzeti tervét, még a Bizottság május végi határideje előtt – amely már csak néhány napra van.”

Természetesen Ukrajna is képbe került

Megjegyezte az Euractiv, a tágabb politikai összefüggés is fontos, utalva arra, hogy Magyarország továbbra is „a legfőbb akadálya” Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrehaladásában, miután blokkolta az első tárgyalási fejezetcsoportok megnyitását Kijevvel.

„Több tanácsi diplomata szerint a két ügy szorosan összefügg. A befagyasztott uniós források ügyében történő előrelépést és az Ukrajnával kapcsolatos mozgást ma már széles körben ugyanannak a politikai egyenletnek a részeként kezelik” – írták.

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

 

Összesen 82 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
elfújta az ellenszél
2026. május 28. 11:20
Korbuly a viccben mindig elrontja a poént, meg a mi Hungaropetink is így van ezzel. Most megpróbálja leutánozni Tuskot, és azt várja hogy neki is bejön. Csak mondjuk Tusk a brüsszeliták legbelső köréhez tartozik, és saját magának osztja a pénzt, Hungaropeti viszont csak egy bábfigura, aki aszerint kaphat pénzt, amennyire a gazdái elégedettek. Ha pedig a gazdáinak akar megfelelni, akkor a választói lesznek túl hamar elégedetlenek.
Czápa
2026. május 28. 10:45
Doktorbütyök megígérte, mert neki megígérték, hogy hazahozza a lét. Aztán mégsem így lesz. Persze valamit löknek majd, miután beengedjük a kaffereket, és örülünk a prájdnak... Bütyök szarban van, rá lehet fogni a Patásra, nyílván a tiszások fele el is hiszi majd. Amúgy a következő zsaroló pozíció a 7 éves költségvetés lesz. De nem Bütyinek, Bütyi fogva van, bármikor kiszívják mögüle a frakciót. Kapta, elveszik. Mitöbb a tisza frakciót bárki mögül el lehet tüntetni. Külföldről. Ennyire kiszolgáltatva régen voltunk. Szerintem elvesztünk- Esetleg ha az eu feloszlik, megússzuk valahogy. Az eu kezd katonai tömbbé válni. Jó példa erre, hogy a ruszkik nem akarják hagyni az Örmények csatlakozását. Na vajon miért nem?
tikkadt-szocske
•••
2026. május 28. 10:12 Szerkesztve
Volt az a vicces kérdés, hogy a férfiak miért függőlegesen ráncosodnak a az orruk felett, a nők meg miért vízszintesen a homlokukon. A megoldás : hazajön a férj és összevont szemöldökkel kérdi a feleségét - Hol a pénz?? A feleség ártatlanul felvonja a szemöldökét és megszólal - MILYEN PÉNZ?? ( Nézzétek majd meg figyelmesen Ursula és Pötike homlokát )
Burdisgarage
2026. május 28. 10:10
Megy politikai állásfoglalást tenni egy már felvett és fizetett kölcsön ügyében, ami már nincs meg.
