Putyin szerint közeledik a háború vége: megnevezte, kit látna szívesen az EU tárgyalójaként

Gyanúsak a körülmények: Putyin sietve távozott a vörös téri parádéról
Feltűnően visszafogott volt a Győzelem napi katonai parádé Moszkvában.
Az orosz elnök ismét a NATO keleti bővítésével magyarázta a háború kirobbanását, Zelenszkijjel pedig csak egy tartós békemegállapodás után ülne le tárgyalni.
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az ukrajnai háború a végéhez közeledik. Az orosz államfő erről a Kremlben beszélt újságíróknak, néhány órával azután, hogy a moszkvai győzelem napi parádén ismét győzelmet ígért Ukrajnában.
Putyin úgy fogalmazott: „úgy gondolom, hogy az ügy a végéhez közeledik”, miközben a háborút továbbra is a nyugati döntésekkel és a NATO keleti bővítésével magyarázta.
Az orosz elnök állítása szerint a berlini fal 1989-es leomlása után a nyugati vezetők azt ígérték, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé, később azonban mégis megpróbálták Ukrajnát az európai befolyási övezetbe vonni.
Putyin ezzel ismét azt a moszkvai narratívát erősítette, amely szerint a háború gyökere nem az orosz invázióban, hanem a Nyugat és a NATO lépéseiben keresendő. Ez az érvelés különösen érzékeny térségünkben, hiszen a NATO keleti bővítése Magyarországot és a közép-európai országokat is magában foglalta.
Putyin arról is beszélt, kit látna szívesen az Európai Unió képviselőjeként a kontinens jövőbeli biztonsági berendezkedéséről szóló tárgyalásokon. António Costa, az Európai Tanács elnöke nemrég felvetette, hogy lehetőség nyílhat az EU és Oroszország közötti egyeztetésekre Európa biztonsági architektúrájáról.
Amikor Putyint arról kérdezték, hajlandó lenne-e tárgyalni az európaiakkal, úgy válaszolt: számára személyesen Gerhard Schröder volt német kancellár lenne a megfelelő partner.
A kijelentés azért keltett figyelmet, mert Schröder nem pusztán Németország korábbi kancellárja, hanem politikai pályafutása után több orosz nagyvállalathoz is kötődött, köztük a Rosznyeftyhez és a Gazpromhoz.
Az Ukrajna elleni orosz invázió után erős bírálatok érték Putyinhoz fűződő kapcsolatai, orosz állami vállalatoknál betöltött szerepei és Moszkva melletti lobbitevékenysége miatt. Putyin emellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kapcsolatban azt mondta: személyes találkozóra csak akkor kerülhet sor, ha már megszületett egy tartós békemegállapodás.
Ezt is ajánljuk a témában
Feltűnően visszafogott volt a Győzelem napi katonai parádé Moszkvában.
Nyitókép: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP