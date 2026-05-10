Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború vlagyimir putyin eu ukrajna

Putyin szerint közeledik a háború vége: megnevezte, kit látna szívesen az EU tárgyalójaként

2026. május 10. 11:27

Az orosz elnök ismét a NATO keleti bővítésével magyarázta a háború kirobbanását, Zelenszkijjel pedig csak egy tartós békemegállapodás után ülne le tárgyalni.

2026. május 10. 11:27
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az ukrajnai háború a végéhez közeledik. Az orosz államfő erről a Kremlben beszélt újságíróknak, néhány órával azután, hogy a moszkvai győzelem napi parádén ismét győzelmet ígért Ukrajnában. 

Putyin úgy fogalmazott: „úgy gondolom, hogy az ügy a végéhez közeledik”, miközben a háborút továbbra is a nyugati döntésekkel és a NATO keleti bővítésével magyarázta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz elnök állítása szerint a berlini fal 1989-es leomlása után a nyugati vezetők azt ígérték, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé, később azonban mégis megpróbálták Ukrajnát az európai befolyási övezetbe vonni. 

Putyin ezzel ismét azt a moszkvai narratívát erősítette, amely szerint a háború gyökere nem az orosz invázióban, hanem a Nyugat és a NATO lépéseiben keresendő. Ez az érvelés különösen érzékeny térségünkben, hiszen a NATO keleti bővítése Magyarországot és a közép-európai országokat is magában foglalta.

Putyin arról is beszélt, kit látna szívesen az Európai Unió képviselőjeként a kontinens jövőbeli biztonsági berendezkedéséről szóló tárgyalásokon. António Costa, az Európai Tanács elnöke nemrég felvetette, hogy lehetőség nyílhat az EU és Oroszország közötti egyeztetésekre Európa biztonsági architektúrájáról. 

Amikor Putyint arról kérdezték, hajlandó lenne-e tárgyalni az európaiakkal, úgy válaszolt: számára személyesen Gerhard Schröder volt német kancellár lenne a megfelelő partner.

A kijelentés azért keltett figyelmet, mert Schröder nem pusztán Németország korábbi kancellárja, hanem politikai pályafutása után több orosz nagyvállalathoz is kötődött, köztük a Rosznyeftyhez és a Gazpromhoz. 

Az Ukrajna elleni orosz invázió után erős bírálatok érték Putyinhoz fűződő kapcsolatai, orosz állami vállalatoknál betöltött szerepei és Moszkva melletti lobbitevékenysége miatt. Putyin emellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kapcsolatban azt mondta: személyes találkozóra csak akkor kerülhet sor, ha már megszületett egy tartós békemegállapodás.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. május 10. 12:36
Schröder? Él még ez a vén buzi?
Válasz erre
0
1
patópál
2026. május 10. 12:36
Azok után, amit a németek Schröderrel műveltek, el fogja hajtani őket a faszba.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 10. 12:25
» bekeev-2025 2026. május 10. 12:24 Persze, persze, közeledik a háború vége. Négy éve mondja ugyanezt.« Miért? Távolodik? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
1
bekeev-2025
2026. május 10. 12:24
Persze, persze, közeledik a háború vége. Négy éve mondja ugyanezt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!