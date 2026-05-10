Putyin szerint közeledik a háború vége: megnevezte, kit látna szívesen az EU tárgyalójaként

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az ukrajnai háború a végéhez közeledik. Az orosz államfő erről a Kremlben beszélt újságíróknak, néhány órával azután, hogy a moszkvai győzelem napi parádén ismét győzelmet ígért Ukrajnában.

Putyin úgy fogalmazott: „úgy gondolom, hogy az ügy a végéhez közeledik”, miközben a háborút továbbra is a nyugati döntésekkel és a NATO keleti bővítésével magyarázta.