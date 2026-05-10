Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
dopeman tóth máté fidesz orbán király nóra

Nem csitulnak a kedélyek Orbán Viktor interjúja körül: Tóth Máté energiajogász elvtelen parvenünek nevezte Király Nórát

2026. május 10. 13:02

Szerinte a „melegkonzervatív” attitűd a „legszánalmasabb magatartásforma”.

2026. május 10. 13:02
null

Király Nóra a közösségi oldalán nyíltan bírálta a minap Orbán Viktort amiatt, hogy a leköszönő kormányfő Pityinger László Dopeman műsorában beszélt a választási vereségről és a párt helyzetéről. Az újbudai fideszes politikus azt írta: 

Ezt is ajánljuk a témában

„Sokan gondoljuk úgy, hogy nem a Doperanos, az igazi Dopeman TV lesz a Fidesz-beli megújulásunk alapja. Ha valamiben a fideszes közösségünk ma egyetért, az az, hogy nem Dopemannel, hanem velünk kellene értékelnie a választási eredményt és pártunk kialakult új helyzetét.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Király Nóra posztját nem hagyta szó nélkül Tóth Máté energiajogász, aki a tőle szokatlan módon, némileg vehemensen reagált a bejegyzésre.

„Én vagyok az, aki elment Neked kampányolni ingyen, a munkaideje, reputációja, a tisztán piaci munkája rovására (ezért aztán egész éjszaka dolgoztam egy periraton) AZÉRT, hogy Te kereshesd tovább politikusként a pénzt, de Te még a nevemet se tudtad. Ez nem baj persze meg pláne nem meglepő, hiszen nem ugyanonnan jövünk: én a szakmából, illetve párton kívül valódi nemzetiként-jobboldaliként, Te meg a Fideszből élve, kamuintézetekbe kinevezve, melegkonzervatív kereszténydemokrataként” – kezdte írását Tóth Máté.

A szakértő leszögezte, hogy ő „kívülállóként is” helyesnek tartja, hogy Orbán Viktor Dopemanhez ment, ezzel is üzenve a „beképzelt scrutonos-mcc-s atlantista meg molyirtószagú adenaueres-kdnp-s megélhetési, álértelmiségi élősdiknek”. Szerinte a Fidesznek azokat kéne elengednie, akik nem szakmai, hanem „politikai-pártvonalon mindenféle mcc-s intézetekből, meg »zöld nagykövetként«, miniszteri biztosként, fideszes országgyűlési képviselőként éltek a rendszerből, de ahogy vereséget szenvedett ez a rendszer, máris fennhangon kritizálni kezdték.”

Tóth Máté azt írta továbbá, hogy akár még jól is szórakozna ezeken a nyilatkozatokon, amit a „kívülről vezérelt liberális szemetek” (így a Blikk, vagy a Telex) szimpatikusnak tartanak, azonban a káröröme nem felhőtlen;

Amit most a helyezkedő, alkalmatlan, elvtelen, élet- és valóságidegen atlantista-kereszténydemokrata parvenü bemutat, az emberileg alighanem legkevesebb, legszánalmasabb magatartásforma, amin okkal botránkozik meg nem csak a valódi jobboldali, de tiszás, fideszes, bárki: MINDENKI”

 – zárja posztját az energiajogász.

Nyitókép: Az energiajogász Facebook-oldala

Összesen 212 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
2026. május 10. 16:09
Ekrü123 2026. május 10. 16:08 franciscofranco 2026. május 10. 16:02 "Engedjék el?Előzetesben volt?"- Ne add a hülyét. Elengedni nem csak előzetesből lehet, hanem pld kiengedni az országból. "Na szóval ki is ma a belügyminiszter?"- Ki van magasabb beosztásban? A miniszterelnök vagy a belügyminiszter? Ki parancsol kinek? Utasíthatja a miniszterelnök a belügyminisztert hogy valakit tartóztasson le?
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. május 10. 16:08
franciscofranco 2026. május 10. 16:02 "Engedjék el?Előzetesben volt?"- Ne add a hülyét. Elengedni nem csak előzetesből lehet, hanem pld kiengedni az országból. "Na szóval ki is ma a belügyminiszter?"- Ki van magasabb beosztásban? A miniszterelnök vagy a belügyminiszter? Ki parancsol kinek? Poloskátok elengedte a lengyelt. Nyugodj bele.
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2026. május 10. 16:06
Ekrü123 2026. május 10. 16:04 • Szerkesztve franciscofranco 2026. május 10. 15:59 "Te láttad azt a szerződést fideszliba?"- Szerintem bárki láthatta, aki nem csak a FOS-ból tájékozódik. Ott virít rajta a DR Magyar Péter Tedd már ide hogy megnézzem.
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2026. május 10. 16:05
5m007h 0p3ra70r 2026. május 10. 16:03 » franciscofranco 2026. május 10. 15:44 5m007h 0p3ra70r És az exporthoz mennyi importra van szüksége a cseheknek? Mennyi saját gázuk olajuk van?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!