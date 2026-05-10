Nem csitulnak a kedélyek Orbán Viktor interjúja körül: Tóth Máté energiajogász elvtelen parvenünek nevezte Király Nórát

A szakértő leszögezte, hogy ő „kívülállóként is” helyesnek tartja, hogy Orbán Viktor Dopemanhez ment, ezzel is üzenve a „beképzelt scrutonos-mcc-s atlantista meg molyirtószagú adenaueres-kdnp-s megélhetési, álértelmiségi élősdiknek”. Szerinte a Fidesznek azokat kéne elengednie, akik nem szakmai, hanem „politikai-pártvonalon mindenféle mcc-s intézetekből, meg »zöld nagykövetként«, miniszteri biztosként, fideszes országgyűlési képviselőként éltek a rendszerből, de ahogy vereséget szenvedett ez a rendszer, máris fennhangon kritizálni kezdték.”

Tóth Máté azt írta továbbá, hogy akár még jól is szórakozna ezeken a nyilatkozatokon, amit a „kívülről vezérelt liberális szemetek” (így a Blikk, vagy a Telex) szimpatikusnak tartanak, azonban a káröröme nem felhőtlen;

Amit most a helyezkedő, alkalmatlan, elvtelen, élet- és valóságidegen atlantista-kereszténydemokrata parvenü bemutat, az emberileg alighanem legkevesebb, legszánalmasabb magatartásforma, amin okkal botránkozik meg nem csak a valódi jobboldali, de tiszás, fideszes, bárki: MINDENKI”

– zárja posztját az energiajogász.