Nem csitulnak a kedélyek Orbán Viktor interjúja körül: Tóth Máté energiajogász elvtelen parvenünek nevezte Király Nórát

Orbán Viktor először adott hosszabb interjút a vereség óta – azt is elárulta, folytatná-e az Európai Unióban (VIDEÓ)
Orbán Viktor energikusnak és elszántnak tűnik a folytatásra.
Szerinte a „melegkonzervatív” attitűd a „legszánalmasabb magatartásforma”.
Király Nóra a közösségi oldalán nyíltan bírálta a minap Orbán Viktort amiatt, hogy a leköszönő kormányfő Pityinger László Dopeman műsorában beszélt a választási vereségről és a párt helyzetéről. Az újbudai fideszes politikus azt írta:
„Sokan gondoljuk úgy, hogy nem a Doperanos, az igazi Dopeman TV lesz a Fidesz-beli megújulásunk alapja. Ha valamiben a fideszes közösségünk ma egyetért, az az, hogy nem Dopemannel, hanem velünk kellene értékelnie a választási eredményt és pártunk kialakult új helyzetét.”
Király Nóra posztját nem hagyta szó nélkül Tóth Máté energiajogász, aki a tőle szokatlan módon, némileg vehemensen reagált a bejegyzésre.
„Én vagyok az, aki elment Neked kampányolni ingyen, a munkaideje, reputációja, a tisztán piaci munkája rovására (ezért aztán egész éjszaka dolgoztam egy periraton) AZÉRT, hogy Te kereshesd tovább politikusként a pénzt, de Te még a nevemet se tudtad. Ez nem baj persze meg pláne nem meglepő, hiszen nem ugyanonnan jövünk: én a szakmából, illetve párton kívül valódi nemzetiként-jobboldaliként, Te meg a Fideszből élve, kamuintézetekbe kinevezve, melegkonzervatív kereszténydemokrataként” – kezdte írását Tóth Máté.
A szakértő leszögezte, hogy ő „kívülállóként is” helyesnek tartja, hogy Orbán Viktor Dopemanhez ment, ezzel is üzenve a „beképzelt scrutonos-mcc-s atlantista meg molyirtószagú adenaueres-kdnp-s megélhetési, álértelmiségi élősdiknek”. Szerinte a Fidesznek azokat kéne elengednie, akik nem szakmai, hanem „politikai-pártvonalon mindenféle mcc-s intézetekből, meg »zöld nagykövetként«, miniszteri biztosként, fideszes országgyűlési képviselőként éltek a rendszerből, de ahogy vereséget szenvedett ez a rendszer, máris fennhangon kritizálni kezdték.”
Tóth Máté azt írta továbbá, hogy akár még jól is szórakozna ezeken a nyilatkozatokon, amit a „kívülről vezérelt liberális szemetek” (így a Blikk, vagy a Telex) szimpatikusnak tartanak, azonban a káröröme nem felhőtlen;
Amit most a helyezkedő, alkalmatlan, elvtelen, élet- és valóságidegen atlantista-kereszténydemokrata parvenü bemutat, az emberileg alighanem legkevesebb, legszánalmasabb magatartásforma, amin okkal botránkozik meg nem csak a valódi jobboldali, de tiszás, fideszes, bárki: MINDENKI”
– zárja posztját az energiajogász.
Nyitókép: Az energiajogász Facebook-oldala