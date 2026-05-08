Orbán Viktor először adott interjút a vereség óta, azt is elárulta, folytatná-e az Európai Unióban (VIDEÓ)

– fogalmazott. Azt is elmondta, hogy hiába van a Tisza Pártnak kétharmada, ennek ellenére nem lehet bármit megtenni az országgal. Magyarországon van nemzeti ellenállás, de reméljük, erre nem lesz szükség – fogalmazott. Egyetlen kormány sem mehet szembe az emberekkel. A jobboldalnak fel kell készülnie, hogy ami jó, azt támogatni kell, ami rossz, azzal szemben viszont majd ellen kell állni.

Orbán a vereség okait elemezve a Fidesz utólagos elemzésére hivatkozott. Eszerint a negyven év fölöttiek körében a Fidesz–KDNP 44–47 százalékos eredményt ért el, a negyven év alattiak körében viszont 19–75 százalékos arányban vesztettek. „A fiatalok valami mást és valaki mástól várnak” – fogalmazott. Úgy folytatta, hogy a TikTok-nézettségben a Fidesz 25, a Tisza 70 százalékot kapott. Ezt fájónak nevezte, és hozzátette, hogy ebből azt a következtetést is levonták, hogy a Fideszen belül azonnali fiatalításra van szükség. Azt is hozzátette, Magyarországon van egy kultúraváltás. A leköszönő miniszterelnök szerint elengedhetetlen, hogy ezt a „kulturális váltást” megértsék. Ez a feladat intellektuális és politikai egyszerre. „Nem haragszom egyetlen fiatalra sem. Az én dolgom lett volna az, hogy megtaláljam az utat. A felelősség nagyobb része nálam van” – összegezte Orbán Viktor. A következő években ellátogat egyetemekre, hogy megkérdezze „pacekba”, mi a bajuk az idősebb korosztállyal. A leköszönő miniszterelnök szerint megszűnt a kapcsolat a fiatalabb és az idősebb korosztály között.

Orbán Viktor kitért a választási kampányra, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy a kampányfőnök és a kampánystáb feladata lett volna megérteni, hogyan lehet rövid üzenetekkel megfogni a fiatalok figyelmét. „A mi kampányunk nem érzékelte időben, hogy baj van” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy az ellenfél üzenetei hatásosabbak voltak.

Orbán Viktor úgy látja, hogy a kormány korábban meghozott gazdasági intézkedései a vártnál később jelentkeztek. Szerinte, ha korábban indulnak meg a gazdasági folyamatok, akkor a kulturális változások ellenére is sikerülhetett volna a választási győzelem. Hozzátette: ha az új kormány nem változtat a gazdaságpolitikán, akkor az országnak az járna a legjobban. Ha viszont hozzányúlnak a gazdaságpolitikához, abból hatalmas baj lehet. Erről azonban még nem lehet tudni semmit, mivel az új kormány semmilyen komolyan vehető tervet nem mutatott be, csak a Facebook-kommunikáció zajlik, ami viszont kevés lesz.

Elmondta, most hátralép, és jönnek a negyvenesek, akik közül sok tehetséges ember van a jobboldalon, akik korábban nem kaphattak nagyobb figyelmet. A jobboldal megújulásáról azt mondta, hogy a Fideszen kívülről kell indulni, mert csak akkor lehet valódi megújulás, és nem egy felülről jövő megújítás. A következő egy évben kell megindítani azokat a folyamatokat, amelyek a nemzeti oldalnak magabiztosságot és erőt tudnak adni. Hozzátette: a jobboldalon az emberek készen állnak erre a feladatra. Arról is beszélt, hogy június 13-án lesz a Fidesz kongresszusa, amely során rendbe teszik a pártot, és ezután döntenek majd arról is, hogy személyesen neki mi lesz a feladata.