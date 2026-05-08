dopeman fidesz – kdnp fidesz orbán viktor

Orbán Viktor először adott interjút a vereség óta, azt is elárulta, folytatná-e az Európai Unióban (VIDEÓ)

2026. május 08. 19:04

Orbán Viktor energikusnak és elszántnak tűnik a folytatásra.

2026. május 08. 19:04
null

Utolsó miniszterelnöki munkanapján Dopeman – Pityinger László – műsorában adott interjút Orbán Viktor. A leköszönő kormányfőnek ez volt az első jelentősebb médiaszereplése az április 12-i választási vereség óta. A beszélgetés elején Orbán Viktor elmondta, fáj neki, hogy végül nem tudta véghezvinni azt a munkát, amellyel ő úgy számolt, hogy húsz évbe telik.

Egy olyan Magyarországot akart felépíteni, amely szuverén, és meg tud állni a saját lábán. A 16 év mérlegét úgy foglalta össze: haladt az ország, voltak sikerek és hibák is. Megkétszerezték az állami vagyont, megháromszorozták a nemzeti aranytartalékot, és az első negyedéves adatok szerint sikerült kivezetni az országot a válságból – éppen akkor, amikor elvesztették a választást. „Ekkora pechem is csak nekem lehet” – jegyezte meg ironikusan.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Orbán szerint a jobboldali sajtó még keresi az új hangját, ezért nem a hagyományos médiumokhoz fordult. Dopeman podcastjét azért választotta, mert így több emberhez eljuthat a hangja. Elmondta, ő vezette a „hadsereget”, ezért személyes felelőssége van a stratégiáért és a kampányért egyaránt. Hozzátette, hogy „ilyenkor nem lehet kiállni, és energiától telve azt mondani, emberek, mintha mi sem történt volna, menjünk előre”. Mindezzel együtt – mint mondta – tele van energiával.

Hangsúlyozta: áll minden vizsgálat elé, mert becsületesen végezte a munkáját, és betartotta a jogszabályokat. „Jöhet bárki. Mindenre meg fogja kapni a helyes választ” – fogalmazott. Azt is hozzátette, akik korábban nem akarták kritizálni a kormányt, mert nem akartak ártani, számukra most kinyílt az intellektuális tér a konkrét ügyektől a filozófiai kérdésekig.

Szellemi értelemben a jobboldal szinte kiszabadult. Ez még nem látszik, mert a fájdalom van felül, de a fájdalom lassan elmúlik, és kibontakozhat az új világ

– fogalmazott. Azt is elmondta, hogy hiába van a Tisza Pártnak kétharmada, ennek ellenére nem lehet bármit megtenni az országgal. Magyarországon van nemzeti ellenállás, de reméljük, erre nem lesz szükség – fogalmazott. Egyetlen kormány sem mehet szembe az emberekkel. A jobboldalnak fel kell készülnie, hogy ami jó, azt támogatni kell, ami rossz, azzal szemben viszont majd ellen kell állni.

Orbán a vereség okait elemezve a Fidesz utólagos elemzésére hivatkozott. Eszerint a negyven év fölöttiek körében a Fidesz–KDNP 44–47 százalékos eredményt ért el, a negyven év alattiak körében viszont 19–75 százalékos arányban vesztettek. „A fiatalok valami mást és valaki mástól várnak” – fogalmazott. Úgy folytatta, hogy a TikTok-nézettségben a Fidesz 25, a Tisza 70 százalékot kapott. Ezt fájónak nevezte, és hozzátette, hogy ebből azt a következtetést is levonták, hogy a Fideszen belül azonnali fiatalításra van szükség. Azt is hozzátette, Magyarországon van egy kultúraváltás. A leköszönő miniszterelnök szerint elengedhetetlen, hogy ezt a „kulturális váltást” megértsék. Ez a feladat intellektuális és politikai egyszerre. „Nem haragszom egyetlen fiatalra sem. Az én dolgom lett volna az, hogy megtaláljam az utat. A felelősség nagyobb része nálam van” – összegezte Orbán Viktor. A következő években ellátogat egyetemekre, hogy megkérdezze „pacekba”, mi a bajuk az idősebb korosztállyal. A leköszönő miniszterelnök szerint megszűnt a kapcsolat a fiatalabb és az idősebb korosztály között.

Orbán Viktor kitért a választási kampányra, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy a kampányfőnök és a kampánystáb feladata lett volna megérteni, hogyan lehet rövid üzenetekkel megfogni a fiatalok figyelmét. „A mi kampányunk nem érzékelte időben, hogy baj van” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy az ellenfél üzenetei hatásosabbak voltak.

Orbán Viktor úgy látja, hogy a kormány korábban meghozott gazdasági intézkedései a vártnál később jelentkeztek. Szerinte, ha korábban indulnak meg a gazdasági folyamatok, akkor a kulturális változások ellenére is sikerülhetett volna a választási győzelem. Hozzátette: ha az új kormány nem változtat a gazdaságpolitikán, akkor az országnak az járna a legjobban. Ha viszont hozzányúlnak a gazdaságpolitikához, abból hatalmas baj lehet. Erről azonban még nem lehet tudni semmit, mivel az új kormány semmilyen komolyan vehető tervet nem mutatott be, csak a Facebook-kommunikáció zajlik, ami viszont kevés lesz.

Elmondta, most hátralép, és jönnek a negyvenesek, akik közül sok tehetséges ember van a jobboldalon, akik korábban nem kaphattak nagyobb figyelmet. A jobboldal megújulásáról azt mondta, hogy a Fideszen kívülről kell indulni, mert csak akkor lehet valódi megújulás, és nem egy felülről jövő megújítás. A következő egy évben kell megindítani azokat a folyamatokat, amelyek a nemzeti oldalnak magabiztosságot és erőt tudnak adni. Hozzátette: a jobboldalon az emberek készen állnak erre a feladatra. Arról is beszélt, hogy június 13-án lesz a Fidesz kongresszusa, amely során rendbe teszik a pártot, és ezután döntenek majd arról is, hogy személyesen neki mi lesz a feladata.

Arra a kérdésre, hogy lenne-e az Európai Bizottság elnöke, azt válaszolta, nem tervezi, hogy Magyarországon kívül folytatná a politikai pályafutását.

Megjegyezte, hogy komoly veszélyt jelent, ha az új kormány átrendezi a kapcsolatot az Európai Unióval. A patrióta álláspontról való lemondás óriási stratégiai hiba, amely sokba fog kerülni Magyarországnak.

A beszélgetés végén ajándékot is kapott a leköszönő miniszterelnök, amivel kapcsolatban viccesen megjegyezte, ezt holnap déltől már nem kell beleírnia a vagyonnyilatkozatába.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

TomLantos-Intezet-Fidesz
2026. május 08. 19:21
Az mindent elmond, hogy Dopemanhoz ment be, a proli bunkók pártja lett a Fidesz. Dopeman pár éve még az Orbán-bábu fejét rugdosta. Hogyhogy nem Győzikének adott interjút?
akitiosz
2026. május 08. 19:20
A fiatalokat már megkérdezte a Fidesz prominense Bayer Zsolt. Ők ezt megjegyezték és emlékeztek rá a szavazófülkében. ww.youtube.com/watch?v=A8AcA3WSl_w
StresszTeszt
2026. május 08. 19:19
Végre az utolsó napján csak sikerült rendes náciként comingoutolnia Orbánnak, hogy a náci Vadhajtások a napi betevő falatja.
tapir32
2026. május 08. 19:18
Magyar Péter vállalja a felelősséget a tetteiért!
