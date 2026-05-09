A Fidesz minisztereivel kezdi meg a kormányzást Magyar Péter

Magyar Péter első kormányfői beszédében ismét megfenyegette Sulyok Tamást
Megalakult az új parlament, majd miniszterelnökké választották Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket.
Az újonnan megválasztott miniszterelnök a tiszás tárcavezetők kinevezéséig a Fidesz ügyvezető minisztereivel dolgozik majd együtt.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Pétert választotta Magyarország miniszterelnökévé az Országgyűlés.
Magyar azonban nem a Tisza politikusaival kezdi meg a kormányzást, ugyanis az alaptörvény szerint a volt Orbán-kabinet miniszterei ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig
– írja az Origo.
Fontos kiemelni, hogy az ügyvezető miniszterek rendeletet csak halaszthatatlan esetben hozhatnak, ugyanakkor a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint adott esetben kötelesek végrehajtani a miniszterelnök – azaz Magyar Péter – utasításait.
Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, ugyanis akkor nevezheti majd ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára.
Ezzel szemben Orbán Viktor miniszterelnöki megbízatása Magyar Péter szombati megválasztásával megszűnt.
