tisza ügyvezető fidesz országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök miniszter

A Fidesz minisztereivel kezdi meg a kormányzást Magyar Péter

2026. május 09. 17:34

Az újonnan megválasztott miniszterelnök a tiszás tárcavezetők kinevezéséig a Fidesz ügyvezető minisztereivel dolgozik majd együtt.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Pétert választotta Magyarország miniszterelnökévé az Országgyűlés.

Magyar azonban nem a Tisza politikusaival kezdi meg a kormányzást, ugyanis az alaptörvény szerint a volt Orbán-kabinet miniszterei ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig 

– írja az Origo.

Fontos kiemelni, hogy az ügyvezető miniszterek rendeletet csak halaszthatatlan esetben hozhatnak, ugyanakkor a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint adott esetben kötelesek végrehajtani a miniszterelnök – azaz Magyar Péter – utasításait.

Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, ugyanis akkor nevezheti majd ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára.

Ezzel szemben Orbán Viktor miniszterelnöki megbízatása Magyar Péter szombati megválasztásával megszűnt.

Illyés Tibor / MTI

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyhuba1
•••
2026. május 09. 19:17 Szerkesztve
Már 3 évvel ezelőtt sokat dolgozott együtt velük,nincs semmi új.
gullwing
2026. május 09. 18:53
Nos akkor lehet hétfőn sorba állni mert 480 lesz a benzin.. Szarosgatyás poloska ezt akarta, hát akkor így lesz!
szim-patikus
•••
2026. május 09. 18:51 Szerkesztve
A T I S Z A ELSŐ HATÁSKÖRI T Ú L L É P Ő J E FORSTHOFFER! EU zászló elrendeléséhez nem volt jogköre (!) A magyar Országgyűlés házelnöke a parlament tisztségviselőjeként kiemelkedő közjogi szerepet tölt be. Fő jogkörei 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről - alappján a parlamenti munka zavartalanságát biztosítja.  A házelnök jogkörei és feladatai: Ülésvezetés: Megnyitja, vezeti és berekeszti az üléseket, megadja a szót, és biztosítja a Házszabály betartását. Képviselet: Képviseli az Országgyűlést, szervezi annak munkáját, és gyakorolja a munkáltatói jogokat az országgyűlési hivatal munkatársai felett. Rendészeti és fegyelmi jogok: Fenntartja a rendet az ülésteremben, figyelmeztetheti a szónokot, megvonhatja a szót, vagy akár ki is zárhatja a képviselőt az ülésről. Törvényalkotás irányítása: Aláírja az elfogadott törvényeket és továbbítja azokat a köztársasági elnöknek.Helyettesítés: Akadályoztatása esetén a feladatokat az alelnökök látják el.  Épületre nincs!
Salitis
2026. május 09. 18:38
Nem tudom, lesz-e hétfőn kormány ülés, de bármely miniszter helyében elküldeném a brüsszeli helytartót melegebb éghajlatra.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!