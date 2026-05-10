Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
zte Kubatov Gábor FTC

Kubatov Gábor nem tud napirendre térni: „Játékosokat kell magyar állampolgárrá tenni…”

2026. május 10. 15:54

Az FTC kupagyőzelme után a klub elnöke az „ötmagyaros szabályról” beszélt. Kubatov Gábor szerint emiatt volt kétarcú csapata a bajnokságban és a nemzetközi porondon.

2026. május 10. 15:54
null

Az FTC szombat este egy igen felejthető mérkőzésen Toon Raemaekers hosszabbításban szerzett góljával 1–0-ra győzött a Zalaegerszeg ellen a Puskás Arénában a Magyar Kupa döntőjében. A találkozó után a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor még a pályán nyilatkozott élőben az M4 Sportnak.

Kubatov Gábor
Kubatov Gábor szerint a Fradiban az ezüstérem semmit nem számít. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ezt is ajánljuk a témában

A beszélgetés során elárulta: „a Fradiban az ezüstérmek nem számítanak semmit, ezért hihetetlen jelentősége van, hogy meg tudtuk most nyerni ezt a döntőt”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ennek ellenére a bajnokságban könnyen lehet, hogy csak a második hely fog összejönni az ETO FC mögött (a győrieknek Kisvárdán botlaniuk kellene ahhoz az utolsó fordulóban, hogy legyen esélye előznie Robbie Keane csapatának), miközben az Európa-ligában másik arcát mutatta a gárda, és a nyolcaddöntőig menetelt. Az elnök szerint ez a kétarcú szereplés egyértelműen az „ötmagyaros szabálynak” köszönhető, ami miatt nem tudtak a legerősebb csapatukkal játszani hétről hétre a bajnokságban.

Kubatov Gábor az „ötmagyaros szabályról”

„Mindig tiltakoztam ellene. 

Most sem tartom egy jó dolognak, nem lehet így összeszokott csapatot játszatni, nem lehet szisztémákat begyakorolni, mert mindig más dologra kell gondolni, játékosokat kell magyar állampolgárrá tenni, felesleges köröket kell futni.

Ha valaki magyar, az kerüljön be, legyen jobb, mint a külföldiek, egy edző a legjobb játékosokat fogja föltenni a pályára. Én mindig ebben hittem és ez megerősíti a magyar futballt. Mi egy másik irányban indultunk el, én efölött nem tudok és nem is akarok napirendre térni, szerintem ez egy rossz döntés.”

Mint ismeretes, a Ferencváros argentin védője, Mariano Gómez az Újpest elleni derbi előtt egy nappal lett magyar állampolgár úgy, hogy sajtóinformációk szerint nincs magyar felmenője, és még fél éve sem él az országban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 10. 19:07
Sorolja már valaki az NB 1-ből kik az alapemberek a válogatottban?
Válasz erre
0
0
mandoppi25
2026. május 10. 18:59
Kubatov Gábor tönkre tette a Fideszt és a Fradit is.
Válasz erre
1
1
bettike-6
2026. május 10. 18:54
Kubatov úr egy futbal club vezetése egy szakma , ehhez nyilatkozata alapján nem ért. Kérdem öntől mért kell a fradinak 40 profi játékos, ha magá-é lenne a club saját pénzből fizetne a bérüket azoknak akik padoznak 3 madik csapatba játszanak .A kupa döntőn nem kellet figyelembe a magyar szabályt tele volt külföldivel a teljesítményük nulla mint az edzőjük. A játszani tudó játékosok a padon a botlábúak a gyepen. Megjegyzem a báyer a negyed döntőt 16 játékossal játszotta,
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. május 10. 18:52
Foci ide, foci oda, a foci népszerűsége sem indokolhatja az érdemtelen, mondjuk ki, korrupt honosítást..! Igenis legyen magyar kapcsolódás, még ha az savanyúbb is..! -elviseljük!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!