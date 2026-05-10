Kubatov Gábor nem tud napirendre térni: „Játékosokat kell magyar állampolgárrá tenni…”

Gruber mérges volt az edzőjére, mert lecserélte, Hajnal értékelte a Fradi idényét
Gundel-Takács Bence: Őszintén? Szarul vagyok.
Az FTC kupagyőzelme után a klub elnöke az „ötmagyaros szabályról” beszélt. Kubatov Gábor szerint emiatt volt kétarcú csapata a bajnokságban és a nemzetközi porondon.
Az FTC szombat este egy igen felejthető mérkőzésen Toon Raemaekers hosszabbításban szerzett góljával 1–0-ra győzött a Zalaegerszeg ellen a Puskás Arénában a Magyar Kupa döntőjében. A találkozó után a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor még a pályán nyilatkozott élőben az M4 Sportnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Gundel-Takács Bence: Őszintén? Szarul vagyok.
A beszélgetés során elárulta: „a Fradiban az ezüstérmek nem számítanak semmit, ezért hihetetlen jelentősége van, hogy meg tudtuk most nyerni ezt a döntőt”.
Ennek ellenére a bajnokságban könnyen lehet, hogy csak a második hely fog összejönni az ETO FC mögött (a győrieknek Kisvárdán botlaniuk kellene ahhoz az utolsó fordulóban, hogy legyen esélye előznie Robbie Keane csapatának), miközben az Európa-ligában másik arcát mutatta a gárda, és a nyolcaddöntőig menetelt. Az elnök szerint ez a kétarcú szereplés egyértelműen az „ötmagyaros szabálynak” köszönhető, ami miatt nem tudtak a legerősebb csapatukkal játszani hétről hétre a bajnokságban.
„Mindig tiltakoztam ellene.
Most sem tartom egy jó dolognak, nem lehet így összeszokott csapatot játszatni, nem lehet szisztémákat begyakorolni, mert mindig más dologra kell gondolni, játékosokat kell magyar állampolgárrá tenni, felesleges köröket kell futni.
Ha valaki magyar, az kerüljön be, legyen jobb, mint a külföldiek, egy edző a legjobb játékosokat fogja föltenni a pályára. Én mindig ebben hittem és ez megerősíti a magyar futballt. Mi egy másik irányban indultunk el, én efölött nem tudok és nem is akarok napirendre térni, szerintem ez egy rossz döntés.”
Mint ismeretes, a Ferencváros argentin védője, Mariano Gómez az Újpest elleni derbi előtt egy nappal lett magyar állampolgár úgy, hogy sajtóinformációk szerint nincs magyar felmenője, és még fél éve sem él az országban.
Ezt is ajánljuk a témában
A hírek szerint nem rendelkezik magyar felmenőkkel a télen érkező hátvéd.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert