05. 26.
kedd
Robbie Keane Fradi Ferencváros FTC

„Nem leszek öngyilkos, de...” – ítéletet mondtak a fradisták Robbie Keane távozásáról

2026. május 26. 11:24

Egyes vélemények szerint az Üllői útról a napokban távozott ír vezetőedző nagy stressz alatt dolgozott és nem igazán érezte, miként kell belenyúlni a történésekbe. Robbie Keane búcsúja miatt a megkérdezettek többsége egyetlen könnycseppet sem morzsolt el.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, pénteken több magyar portál is arról számolt be, hogy információik szerint az FTC vezetőedzője, Robbie Keane távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától. A Ferencváros egészen szombat délutánig hivatalosan nem szólalt meg az ügyben – pedig kaptak megkeresést bőven –, majd egy szűkszavú közleményben megerősítette: az egykori világklasszis támadóból lett Fradi-szakvezető valóban kezdeményezte a szerződésének megszüntetését, röviden: felmondott.

Az elveszített bajnoki cím mellett sokan azt sem bocsájtják meg Robbie Keane-nek (jobbra), hogy bedobta a törülközőt / Fotó: MTI/Purger Tamás

Keane a másfél évvel ezelőtti kinevezése után a fővárosi zöld-fehérekkel bajnoki címet szerzett a 2024–2025-ös idény végén, a nemrég befejeződött évadban pedig megnyerte a Magyar Kupát és bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Bors ugyanakkor úgy tudja, az edzőt mindenképpen menesztette volna a IX. kerületi egyesület.

A lap megkérdezte a 36-szoros magyar bajnok korábbi kiválóságait a kialakult helyzetről.

Szokolai László szerint mindenki számára jó döntés született.

Sietek kijelenteni, nem sajnálom, hogy felállt a Fradi kispadjáról. Úgy vélem, neki és nekünk is jobb ez így. Az idei bajnoki második hely óriási csalódás, pedig a játék alapján láthatta, hogy nem minden »kerek« a csapatában. Amit én láttam rajta, hogy végig hatalmas stressz, nyomás alatt dolgozott, és ez a mérkőzések közben, a cseréknél is látszott. Nem igazán érezte, miként kell belenyúlni a történésekbe

– fogalmazott a 12 válogatott meccsén két gólt szerzett Szokolai.

Robbie Keane elveszítette az öltözőt?

Telek András négy bajnoki címet nyert a Ferencvárosi Torna Clubbal, sok sikert kíván Robbie Keane-nek, de egyetlen könnycseppet sem morzsolt el a távozása miatt.

Nem tudom sajnálni azt az embert, aki önként elhagyja a csapatát, pláne, ha az a Fradi. Aki nem akarja folytatni a munkát, vegye fel a kabátját, és menjen. Ha szükséges, segíteni kell feladni rá. És, hogy ki üljön a padra? Nos, csak olyan, aki tenni akar a Ferencvárosért, és akár vállalja a bizonytalanságot is”

– nyomatékosította Telek. 

A ferencvárosi szurkoló Deák Bill Gyula kerek perec kijelentette, a drukkerek nagy pofont kaptak a Keane-érában.

Nem leszek öngyilkos, de azért bánom, hogy a mester elhagy bennünket. Szép eredményeket értünk el vele, kaptunk pofont is, a legnagyobb talán az volt, hogy elvesztettük a bajnokságot a Győr ellen. Szerintem ez tette be a kaput nála”

– jelentette ki az énekes. 

A 29-szeres egykori válogatott Esterházy Márton azzal folytatta, hogy sok történet keringett Keane-nel kapcsolatban.

Vagy elvesztette az öltözőt, esetleg már nem érezte, hogy ő a főnök. Sok sztorit hallottunk arról, hogy megkínálták több helyről, szívesen látnák őt máshol. Vagy maga is úgy gondolta, jobb, ha önként távozik”

– közölte a Honvéd háromszoros bajnoka.

A legfrissebb hírek szerint már meg is van az utódjelölt az Üllői úton: az ETO FC-vel bajnoki címet szerző Borbély Balázs kedden adhat választ a Fradi ajánlatára. Ha igent mond, az FTC tizenöt év után és Détári Lajos óta először nevezhet ki magyar vezetőedzőt.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
savrena
2026. május 26. 13:42
A felesége nagyon nem bírja a woke helyeket, ezért hagyták ott Írországot és részben Nagy-Britanniát is. Magyarország jó hely volt, április 12-ig.
Mazsola0408
2026. május 26. 12:14
Jobban fest az edzői pályafutásában hogy Ő mondott fel és nem kirúgták. A ZTE hat magyarral ütőképes csapatot épített fel Ő nem tudta ezt megcsinálni az 5 magyaros szabály betartásával.A bajnokságban nem volt egy állandó mag amire épült volna a csapat játék, így az nem is volt ennek ellenére az ETO elleni meccsig volt esély a bajnoki címre
chief Bromden
2026. május 26. 12:05
Hiba lenne igent mondni. Ha annyira gyengül az Eto, inkább folytassa más országban.
Haifisch
2026. május 26. 11:44
Nem lesz nehéz nála jobbat találni.
