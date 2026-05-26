„Nem leszek öngyilkos, de...” – ítéletet mondtak a fradisták Robbie Keane távozásáról

Véget értek a találgatások: a Fradi bejelentette, marad-e Robbie Keane a vezetőedző – Kubatov Gábor is reagált
Szűkszavú közlemény.
Egyes vélemények szerint az Üllői útról a napokban távozott ír vezetőedző nagy stressz alatt dolgozott és nem igazán érezte, miként kell belenyúlni a történésekbe. Robbie Keane búcsúja miatt a megkérdezettek többsége egyetlen könnycseppet sem morzsolt el.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, pénteken több magyar portál is arról számolt be, hogy információik szerint az FTC vezetőedzője, Robbie Keane távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától. A Ferencváros egészen szombat délutánig hivatalosan nem szólalt meg az ügyben – pedig kaptak megkeresést bőven –, majd egy szűkszavú közleményben megerősítette: az egykori világklasszis támadóból lett Fradi-szakvezető valóban kezdeményezte a szerződésének megszüntetését, röviden: felmondott.
Keane a másfél évvel ezelőtti kinevezése után a fővárosi zöld-fehérekkel bajnoki címet szerzett a 2024–2025-ös idény végén, a nemrég befejeződött évadban pedig megnyerte a Magyar Kupát és bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Bors ugyanakkor úgy tudja, az edzőt mindenképpen menesztette volna a IX. kerületi egyesület.
A lap megkérdezte a 36-szoros magyar bajnok korábbi kiválóságait a kialakult helyzetről.
Szokolai László szerint mindenki számára jó döntés született.
Sietek kijelenteni, nem sajnálom, hogy felállt a Fradi kispadjáról. Úgy vélem, neki és nekünk is jobb ez így. Az idei bajnoki második hely óriási csalódás, pedig a játék alapján láthatta, hogy nem minden »kerek« a csapatában. Amit én láttam rajta, hogy végig hatalmas stressz, nyomás alatt dolgozott, és ez a mérkőzések közben, a cseréknél is látszott. Nem igazán érezte, miként kell belenyúlni a történésekbe
– fogalmazott a 12 válogatott meccsén két gólt szerzett Szokolai.
Telek András négy bajnoki címet nyert a Ferencvárosi Torna Clubbal, sok sikert kíván Robbie Keane-nek, de egyetlen könnycseppet sem morzsolt el a távozása miatt.
Nem tudom sajnálni azt az embert, aki önként elhagyja a csapatát, pláne, ha az a Fradi. Aki nem akarja folytatni a munkát, vegye fel a kabátját, és menjen. Ha szükséges, segíteni kell feladni rá. És, hogy ki üljön a padra? Nos, csak olyan, aki tenni akar a Ferencvárosért, és akár vállalja a bizonytalanságot is”
– nyomatékosította Telek.
A ferencvárosi szurkoló Deák Bill Gyula kerek perec kijelentette, a drukkerek nagy pofont kaptak a Keane-érában.
Nem leszek öngyilkos, de azért bánom, hogy a mester elhagy bennünket. Szép eredményeket értünk el vele, kaptunk pofont is, a legnagyobb talán az volt, hogy elvesztettük a bajnokságot a Győr ellen. Szerintem ez tette be a kaput nála”
– jelentette ki az énekes.
A 29-szeres egykori válogatott Esterházy Márton azzal folytatta, hogy sok történet keringett Keane-nel kapcsolatban.
Vagy elvesztette az öltözőt, esetleg már nem érezte, hogy ő a főnök. Sok sztorit hallottunk arról, hogy megkínálták több helyről, szívesen látnák őt máshol. Vagy maga is úgy gondolta, jobb, ha önként távozik”
– közölte a Honvéd háromszoros bajnoka.
A legfrissebb hírek szerint már meg is van az utódjelölt az Üllői úton: az ETO FC-vel bajnoki címet szerző Borbély Balázs kedden adhat választ a Fradi ajánlatára. Ha igent mond, az FTC tizenöt év után és Détári Lajos óta először nevezhet ki magyar vezetőedzőt.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor