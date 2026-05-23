Robbie Keane a felmondásával csak megelőzte kirúgását a Fraditól – sajtóhír

Véget értek a találgatások: a Fradi bejelentette, marad-e Robbie Keane a vezetőedző – Kubatov Gábor is reagált
Szűkszavú közlemény.
Sajtóinformációk szerint a Ferencváros amúgy is kirúgta volna felmondással távozó vezetőedzőjét. Robbie Keane a bajnoki címmel együtt a bizalmat is elvesztette.
Mint beszámoltunk róla, a pénteki sajtóhírek után a Ferencváros szombaton szűkszavú közleményben hivatalosan is megerősítette, hogy Robbie Keane saját kezdeményezésére 16 hónap után elhagyja a csapatot.
Egyes értesülések szerint az ír szakember nem volt megelégedve a Kubatov Gábor által felvázolt tervvel a következő évadra, míg a skót sajtó szerint a Celtic kispadjára igyekszik, miközben egyébként a hírek szerint konkrét ajánlatot a szlovák Slovan Bratislavától kapott.
Hajnal Tamás követi?
A Bors közben egy érdekes információt osztott meg az olvasókkal, a lap ugyanis úgy tudja:
Keane semmiképp sem maradhatott volna a Fradi kispadján, ha nem mond fel, akkor kirúgták volna.
A portál információi szerint az ír tréner akkor veszítette el a bizalmat, amikor az utolsó fordulóban az ETO FC ellenében a bajnoki címet is (bár az FTC 3–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget), és így a sorozatban megnyert 7 aranyérem után először kellett a klubnak megelégednie az ezüsttel.
A Bors azt is megjegyezte:
információik szerint nagy esély van arra, hogy éppen a Győrrel bajnokságot nyerő sikeredző, Borbély Balázs ül le a fővárosi csapat kispadjára, de a felvidéki szakember még nem bólintott rá az ajánlatra.
Ugyanakkor a Ferencvárosnál bíznak benne, hogy meg tudják győzni a klub utánpótlásában korábban már dolgozó szakembert.
Egy másik információ szerint, amiről a Fradiverzum alapján mi is beszámoltunk, a jelenleg munkanélküli horvát tréner, Nenad Bjelica is a radaron van.
Már ha az ír szakember tényleg távozik.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert