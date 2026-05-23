Robbie Keane a felmondásával csak megelőzte kirúgását a Fraditól – sajtóhír

2026. május 23. 19:28

Sajtóinformációk szerint a Ferencváros amúgy is kirúgta volna felmondással távozó vezetőedzőjét. Robbie Keane a bajnoki címmel együtt a bizalmat is elvesztette.

Mint beszámoltunk róla, a pénteki sajtóhírek után a Ferencváros szombaton szűkszavú közleményben hivatalosan is megerősítette, hogy Robbie Keane saját kezdeményezésére 16 hónap után elhagyja a csapatot.

Állítólag Robbie Keane-t mindenképp elküldte volna a Fradi. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Egyes értesülések szerint az ír szakember nem volt megelégedve a Kubatov Gábor által felvázolt tervvel a következő évadra, míg a skót sajtó szerint a Celtic kispadjára igyekszik, miközben egyébként a hírek szerint konkrét ajánlatot a szlovák Slovan Bratislavától kapott.

A Bors közben egy érdekes információt osztott meg az olvasókkal, a lap ugyanis úgy tudja: 

Keane semmiképp sem maradhatott volna a Fradi kispadján, ha nem mond fel, akkor kirúgták volna.

Miért akarták elküldeni Robbie Keane-t?

A portál információi szerint az ír tréner akkor veszítette el a bizalmat, amikor az utolsó fordulóban az ETO FC ellenében a bajnoki címet is (bár az FTC 3–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget), és így a sorozatban megnyert 7 aranyérem után először kellett a klubnak megelégednie az ezüsttel.

A Bors azt is megjegyezte: 

információik szerint nagy esély van arra, hogy éppen a Győrrel bajnokságot nyerő sikeredző, Borbély Balázs ül le a fővárosi csapat kispadjára, de a felvidéki szakember még nem bólintott rá az ajánlatra.

Ugyanakkor a Ferencvárosnál bíznak benne, hogy meg tudják győzni a klub utánpótlásában korábban már dolgozó szakembert.

Egy másik információ szerint, amiről a Fradiverzum alapján mi is beszámoltunk, a jelenleg munkanélküli horvát tréner, Nenad Bjelica is a radaron van.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan
2026. május 23. 19:42
Tehát ahelyett, hogy megvárta volna, amíg pár nap múlva kirúgják, és kap egy halom pénzt, inkább fizetett is, hogy elmehessen. Mert a nemzetközi futballban így szokás… Engem meggyőztetek! Ezt a bors “hírt” még mindig a pártközpontból íratták?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!