Lehet egy katolikus antiszemita? Zadravecz István páter példája

Zadravecz István 1945 novemberében fogták perbe, s noha eredetileg nyilas szimpátiával vádolták, ezt a vádat hamar eldobták.
A páter ugyanis már egy 1938-as írásában felszólalt a hungarizmus ellen, kifejtve, hogy „katolikus nem lehet nemzetiszocialista”, és arra jutva, hogy a hungarizmus és a katolicizmus „konfrontálódása elkerülhetetlen”. Mint írta, ezért a híveknek és a papságnak is készen kell állnia, hogy vállalja „a halálba menetelt,” a „mészárlást,” az „elűzést, a nyomorúságot, a börtönt és a guillotint,” mert nem szabad „behódolnunk.” „Miért? Mert katolikusok [vagyunk] . . . Akiknek szemeik vannak, lássanak, akiknek füleik vannak, hallják!" – zárta cikkét a páter.
Az egyértelmű vallomások, illetve a benyújtott cikkek és iratok a népbíróságot meggyőzték arról, hogy Zadravecz nem volt nyilas, azonban az antiszemitizmus kérdésével többet foglalkozott az ügyészség. Zadravecz azt állította, hogy a zsidók ellen „sohasem szólalt fel, sőt ellenkezőleg, a felekezetre való tekintet nélküli szeretetet hirdette,” ám állításában a „sohasem” kétségtelenül nem volt igaz – ennek bizonyítására elég megtekinteni 1927-es, erősen antiszemita naplóját.