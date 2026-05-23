Lehet egy katolikus antiszemita? Zadravecz István páter példája

Napjainkban egy különös jelenség figyelhető meg a tengerentúli influenszerek között: dacára a II. vatikáni zsinat tanításainak, mely expliciten szakított a hagyományos antijudaizmussal a katolikus egyházban, egyre több a vállaltan katolikus influenszer, akik a legútszélibb antiszemita uszítással fordulnak az Egyesült Államok legstabilabb közel-keleti szövetségese, Izrael és a zsidóság ellen.

Ilyen például Nick Fuentes és Candace Owens is, akik a kereszténység egy nyakatekert, szélsőséges és hamis értelmezésével próbálják alátámasztani gyűlölködésüket.

A fentiek kapcsán érdemes megvizsgálni, hogy a fokozódó antiszemitizmus láttán voltak-e olyan egyébként konzervatív, jobboldali katolikus közszereplők Magyarországon a múltban, akik szakítva korábbi nézeteikkel, a zsidóellenesség ellen fordultak. Jó példa erre Zadravecz István páter, ferences szerzetes, tábori püspök. A kommunista történetírás képe Zadravecz István ferences szerzetesről és tábori püspökről egy sunyi, korrupt, reakciós pap képe volt. Ez a kép pedig máig virul a közéletben, noha lennének dokumentumok, melyek más képet adhatnának róla. Népbírósági peranyaga és hagyatéka egy kevéssé ismert történetet mondanak el, mely eddig elkerülte az utókor figyelmét: a páter – korábbi zsidóellenes nézeteit felülbírálva, vagy azok dacára – számos üldözött megmentésében járt közre a soá alatt. Személyes hagyatékában fennmaradt szentbeszédei és írásai pedig azt látszanak bizonyítani, hogy már jóval a német megszállás előtt, a zsidótörvények éveiben is szót emelt a meghurcolt zsidóság mellett.