Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
new york times shin bet hamász palesztin izrael gázai övezet

Vérvádat terjeszt a New York Times – állítja Izrael

2026. május 12. 15:50

Izrael elutasítja a New York Times cikkét, amelyben azt állították, hogy a palesztin foglyokat rendszerszinten megerőszakolják az izraeli börtönökben.

2026. május 12. 15:50
null

Az izraeli hatóságok hétfőn „vérvádnak” minősítették Nicholas Kristof, a New York Times szerzőjének a véleménycikkét, amelyben azt állította, hogy az izraeli börtönökben általános a palesztin foglyok megerőszakolása – számolt be a Times of Israel.

„A New York Times ma úgy döntött, hogy közzéteszi a modern sajtóban valaha megjelent legrosszabb vérvádak egyikét”

 – áll a külügyminisztérium nyilatkozatában, utalva a cikkre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„A valóság felfoghatatlan kiforgatásával és alaptalan hazugságok végtelen áradatával a propagandista Nicholas Kristof az áldozatot vádlottá teszi” – áll a közleményben, utalva a Hamász terrorcsoport szexuális bűncselekményeire, amelyeket 2023. október 7-én követtek el izraeliek ellen.

A hétfőn megjelent cikkben az állt, hogy „széles körben kövenek el izraeliek szexuális erőszakot férfiak, nők és akár gyermekek ellen is – katonák, telepesek, a Shin Bet belbiztonsági ügynökség kihallgatói és mindenekelőtt a börtönőrök”.

Kristof idézte olyan palesztinok vallomásait, akik azt állították, hogy a börtönben rendszeresen meztelenre vetkőztették őket, fogdosták őket, különféle tárgyakkal erőszakoskodtak rajtuk vagy speciálisan kiképzett kutyákkal megerőszakolták őket. Ez utóbbi rendkívül népszerű a közösségi oldalakon. 

Az Izraeli Börtönszolgálat a cikkhez fűzött kommentárkérésre így válaszolt: 

„A felvetett állítások hamisak és teljesen alaptalanok.”

„Minden fogvatartottat a törvénynek megfelelően tartanak fogva, alapvető jogaik védelme mellett, valamint szakszerű és képzett börtönszemélyzet felügyelete alatt” – közölték. 

Az a szevezet, amelyre hivatkozik a cikk (Euro-Med) korábban már terjesztett összeesküvés-elméleteket az október 7-i támadásról, azt állítva, hogy a tetthelyet „meghamisították”, és hogy a támadás után az izraeli területen gépkarabélyokkal holtan talált palesztinok közül néhányan valójában civilek voltak, akiknek megölése háborús bűncselekménynek minősül. A civil szervezet azt is állította, hogy a támadás során a Hamász által túszul ejtett civileket „letartóztatták és a Gázai övezetbe szállították”.

Nyitókép:  Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. május 12. 16:38
Miközben a NYT szerkesztőségébe rengeteg ember telefonál be a "speciálisan" képzett kutyák megvásárlásával kapcsolatban.
Válasz erre
0
0
Héja
2026. május 12. 16:27
A betöréskor palesztin terroristák erőszakoltak nőket százával. A NYT-t öngyűlölő zzidók írják. Ilyen is van,
Válasz erre
0
0
Thor kalapácsa
2026. május 12. 16:18
Nagy mesemondók. Tuják, hogy Izrael =értsd a zsidók) mocskolása trendi a nyugati sajtóban.
Válasz erre
2
0
led-zeppelin1960
2026. május 12. 16:14
Vérvád? Lehet hogy elolvasták a tiszaeszlári ügyet?😒
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!