Vérvádat terjeszt a New York Times – állítja Izrael

Izrael elutasítja a New York Times cikkét, amelyben azt állították, hogy a palesztin foglyokat rendszerszinten megerőszakolják az izraeli börtönökben.
Az izraeli hatóságok hétfőn „vérvádnak” minősítették Nicholas Kristof, a New York Times szerzőjének a véleménycikkét, amelyben azt állította, hogy az izraeli börtönökben általános a palesztin foglyok megerőszakolása – számolt be a Times of Israel.
„A New York Times ma úgy döntött, hogy közzéteszi a modern sajtóban valaha megjelent legrosszabb vérvádak egyikét”
– áll a külügyminisztérium nyilatkozatában, utalva a cikkre.
„A valóság felfoghatatlan kiforgatásával és alaptalan hazugságok végtelen áradatával a propagandista Nicholas Kristof az áldozatot vádlottá teszi” – áll a közleményben, utalva a Hamász terrorcsoport szexuális bűncselekményeire, amelyeket 2023. október 7-én követtek el izraeliek ellen.
A hétfőn megjelent cikkben az állt, hogy „széles körben kövenek el izraeliek szexuális erőszakot férfiak, nők és akár gyermekek ellen is – katonák, telepesek, a Shin Bet belbiztonsági ügynökség kihallgatói és mindenekelőtt a börtönőrök”.
Kristof idézte olyan palesztinok vallomásait, akik azt állították, hogy a börtönben rendszeresen meztelenre vetkőztették őket, fogdosták őket, különféle tárgyakkal erőszakoskodtak rajtuk vagy speciálisan kiképzett kutyákkal megerőszakolták őket. Ez utóbbi rendkívül népszerű a közösségi oldalakon.
Az Izraeli Börtönszolgálat a cikkhez fűzött kommentárkérésre így válaszolt:
„A felvetett állítások hamisak és teljesen alaptalanok.”
„Minden fogvatartottat a törvénynek megfelelően tartanak fogva, alapvető jogaik védelme mellett, valamint szakszerű és képzett börtönszemélyzet felügyelete alatt” – közölték.
Az a szevezet, amelyre hivatkozik a cikk (Euro-Med) korábban már terjesztett összeesküvés-elméleteket az október 7-i támadásról, azt állítva, hogy a tetthelyet „meghamisították”, és hogy a támadás után az izraeli területen gépkarabélyokkal holtan talált palesztinok közül néhányan valójában civilek voltak, akiknek megölése háborús bűncselekménynek minősül. A civil szervezet azt is állította, hogy a támadás során a Hamász által túszul ejtett civileket „letartóztatták és a Gázai övezetbe szállították”.
