Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva shahed irán drón ukrajna oroszország

Putyin készül valamire: Oroszoroszág növeli az öngyilkos drónok gyártását

2026. május 12. 09:20

A műholdas felvételek alapján új hangárokat húztak fel a gyártóközpontban.

2026. május 12. 09:20
null

Oroszország bővíti a világ legnagyobb Shahed-típusú drón gyárát, miközben az iráni hadsereg számára szánt fegyverkivitel hirtelen megnőtt. Moszkva az elmúlt évben jelentősen bővítette az Alabuga Különleges Gazdasági Övezetet (SEZ) – amely Oroszország fő dróngyártási központjának ad otthont. A műholdas felvételek azt mutatják, hogy az északi szektorban új hangárok épültek, míg a központi komplexumban a gyártóüzemeket és a lakónegyedeket bővítették – írja a Telegraph. 

A dróngyár felgyorsította a nagy hatótávolságú pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) gyártását.

Kijev januárban arról számolt be, hogy Oroszország a „öngyilkos drónok” gyártását napi 1000 darabra kívánja növelni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Amerikai tisztviselők a The New York Timesnak elmondták, hogy a Kreml drónalkatrészeket szállított Iránba a Kaszpi-tengeren keresztül, hogy segítse Teherán katonai képességeinek helyreállítását a jelenlegi fegyverszünet idején.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a háború alatt csapást mért az iráni Bandar Anzali kikötőre, hogy megzavarja az orosz katonai felszerelések szállítását, beleértve a Shahed drónokat és a tüzérségi lövedékeket.

Bár a Kaszpi-tengeren keresztül szállított alkatrészek pontos összetétele nem ismert, az iráni fegyverarzenál bővítésére irányuló erőfeszítések a két ország közötti egyre szorosabb katonai együttműködést tükrözik.

A Kreml azt javasolta, hogy 5000 rövid hatótávolságú drón és egy nem nyilvános számú, nagyobb hatótávolságú műholdas drón kerüljön Iránba, valamint biztosítsanak képzést mindkettő használatára – számolt be az The Economist.

Úgy tűnik, hogy Moszkva Teheránnak a műholdjairól származó hírszerzési információkat is átadott, amelyek az amerikai csapatok, hajók és repülőgépek helyzeteit és mozgását mutatják.

Spekulációk szerint a Kreml az Iránnal való katonai és hírszerzési együttműködést a közel-keleti konfliktus elhúzódásának egyik eszközeként tekinti, ami lehetővé teszi Oroszország számára, hogy hasznot húzzon a megnövekedett olajbevételekből, és elterelje a nemzetközi figyelmet Ukrajnáról.

Amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén elindította az első támadási hullámot, Irán megpróbálja a Shahed drónok hullámaival túlterhelni a Közel-Kelet légvédelmét. Márciusban hat amerikai katona meghalt egy drón támadásban Kuvaitban.

Moszkva 2022-ben kezdte el bevetni az Irán által tervezett, robbanóanyaggal megrakott Shahed drónokat Ukrajna ellen, amikor azokat Iránból a Kaszpi-tengeren keresztül importálták.

Jelenleg a drónok 90–95 százalékát Oroszországban gyártja, főként az Alabuga SEZ-ben.

A létesítményt, amelyet eredetileg nyugati befektetések vonzására terveztek, 2022-ben, az Ukrajna elleni teljes körű inváziót követően hamarosan katonai gyártóközponttá alakították át. A dolgozók közül vannak olyanok is, akik mindössze 15 évesek.

Nyitókép: Az orosz dróngyárról készült, nem megerősített fotó. Forrás: X

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 12. 09:39
"Putyin készül valamire" ? Háború van és növeli a dróngyártást (is), az lenne a furcsa ha nem ez történne.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!