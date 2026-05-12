Putyin készül valamire: Oroszoroszág növeli az öngyilkos drónok gyártását

Besokallt a balti ország: elég volt az ukrán drónokból
Az orosz Biztonsági Tanács titkára szerint a NATO-tagállamok vagy nem képesek megvédeni a légterüket, vagy tudatosan engedik át az ukrán eszközöket.
A műholdas felvételek alapján új hangárokat húztak fel a gyártóközpontban.
Oroszország bővíti a világ legnagyobb Shahed-típusú drón gyárát, miközben az iráni hadsereg számára szánt fegyverkivitel hirtelen megnőtt. Moszkva az elmúlt évben jelentősen bővítette az Alabuga Különleges Gazdasági Övezetet (SEZ) – amely Oroszország fő dróngyártási központjának ad otthont. A műholdas felvételek azt mutatják, hogy az északi szektorban új hangárok épültek, míg a központi komplexumban a gyártóüzemeket és a lakónegyedeket bővítették – írja a Telegraph.
A dróngyár felgyorsította a nagy hatótávolságú pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) gyártását.
Kijev januárban arról számolt be, hogy Oroszország a „öngyilkos drónok” gyártását napi 1000 darabra kívánja növelni.
Amerikai tisztviselők a The New York Timesnak elmondták, hogy a Kreml drónalkatrészeket szállított Iránba a Kaszpi-tengeren keresztül, hogy segítse Teherán katonai képességeinek helyreállítását a jelenlegi fegyverszünet idején.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a háború alatt csapást mért az iráni Bandar Anzali kikötőre, hogy megzavarja az orosz katonai felszerelések szállítását, beleértve a Shahed drónokat és a tüzérségi lövedékeket.
Bár a Kaszpi-tengeren keresztül szállított alkatrészek pontos összetétele nem ismert, az iráni fegyverarzenál bővítésére irányuló erőfeszítések a két ország közötti egyre szorosabb katonai együttműködést tükrözik.
A Kreml azt javasolta, hogy 5000 rövid hatótávolságú drón és egy nem nyilvános számú, nagyobb hatótávolságú műholdas drón kerüljön Iránba, valamint biztosítsanak képzést mindkettő használatára – számolt be az The Economist.
Úgy tűnik, hogy Moszkva Teheránnak a műholdjairól származó hírszerzési információkat is átadott, amelyek az amerikai csapatok, hajók és repülőgépek helyzeteit és mozgását mutatják.
Spekulációk szerint a Kreml az Iránnal való katonai és hírszerzési együttműködést a közel-keleti konfliktus elhúzódásának egyik eszközeként tekinti, ami lehetővé teszi Oroszország számára, hogy hasznot húzzon a megnövekedett olajbevételekből, és elterelje a nemzetközi figyelmet Ukrajnáról.
Amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén elindította az első támadási hullámot, Irán megpróbálja a Shahed drónok hullámaival túlterhelni a Közel-Kelet légvédelmét. Márciusban hat amerikai katona meghalt egy drón támadásban Kuvaitban.
Moszkva 2022-ben kezdte el bevetni az Irán által tervezett, robbanóanyaggal megrakott Shahed drónokat Ukrajna ellen, amikor azokat Iránból a Kaszpi-tengeren keresztül importálták.
Jelenleg a drónok 90–95 százalékát Oroszországban gyártja, főként az Alabuga SEZ-ben.
A létesítményt, amelyet eredetileg nyugati befektetések vonzására terveztek, 2022-ben, az Ukrajna elleni teljes körű inváziót követően hamarosan katonai gyártóközponttá alakították át. A dolgozók közül vannak olyanok is, akik mindössze 15 évesek.
Nyitókép: Az orosz dróngyárról készült, nem megerősített fotó. Forrás: X
