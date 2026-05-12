Putyin készül valamire: Oroszoroszág növeli az öngyilkos drónok gyártását

Oroszország bővíti a világ legnagyobb Shahed-típusú drón gyárát, miközben az iráni hadsereg számára szánt fegyverkivitel hirtelen megnőtt. Moszkva az elmúlt évben jelentősen bővítette az Alabuga Különleges Gazdasági Övezetet (SEZ) – amely Oroszország fő dróngyártási központjának ad otthont. A műholdas felvételek azt mutatják, hogy az északi szektorban új hangárok épültek, míg a központi komplexumban a gyártóüzemeket és a lakónegyedeket bővítették – írja a Telegraph.

A dróngyár felgyorsította a nagy hatótávolságú pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) gyártását.

Kijev januárban arról számolt be, hogy Oroszország a „öngyilkos drónok” gyártását napi 1000 darabra kívánja növelni.