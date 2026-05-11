Besokallt a balti ország: elég volt az ukrán drónokból

„Ukrajnának biztosítania kellene, hogy az Oroszország elleni dróntámadások során ne használja Észtország légterét” – jelentette ki Hanno Pevkur észt védelmi miniszter az RT beszámolója szerint. Tallinn ezzel több NATO-tagállamhoz hasonlóan aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ukrán eszközök időnként a területükön zuhannak le – írja a Kárpáthír.

A miniszter szerint az eseteket a hatóságok gyorsan kivizsgálják, ugyanakkor Kijevnek tisztáznia kell a történteket. Úgy véli, a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha az ukrán fél szigorúbban ellenőrizné a drónok működését és útvonalát.