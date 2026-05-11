tallin finnország észtország oroszország

Besokallt a balti ország: elég volt az ukrán drónokból

2026. május 11. 14:51

Az orosz Biztonsági Tanács titkára szerint a NATO-tagállamok vagy nem képesek megvédeni a légterüket, vagy tudatosan engedik át az ukrán eszközöket.

2026. május 11. 14:51
null

„Ukrajnának biztosítania kellene, hogy az Oroszország elleni dróntámadások során ne használja Észtország légterét” – jelentette ki Hanno Pevkur észt védelmi miniszter az RT beszámolója szerint. Tallinn ezzel több NATO-tagállamhoz hasonlóan aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ukrán eszközök időnként a területükön zuhannak le – írja a Kárpáthír.

A miniszter szerint az eseteket a hatóságok gyorsan kivizsgálják, ugyanakkor Kijevnek tisztáznia kell a történteket. Úgy véli, a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha az ukrán fél szigorúbban ellenőrizné a drónok működését és útvonalát.

Az utóbbi időben a balti államok és Finnország is több olyan esetről számolt be, amikor ukrán UAV-k léptek be vagy zuhantak le a területükön. Petteri Orpo finn miniszterelnök korábban jelezte Volodimir Zelenszkijnek, hogy Finnország elfogadhatatlannak tartja az ilyen légtérsértéseket.

Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára ezzel szemben azt állította, hogy a NATO-tagállamok vagy nem képesek megvédeni a légterüket, vagy tudatosan engedik át az ukrán eszközöket, ami szerinte közvetett részvételt jelent az Oroszország elleni fellépésben.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban közölte, hogy Ukrajna szakértői csoportokat küldene az érintett országokba, amelyek a légtérvédelem erősítésében és az incidensek kivizsgálásában segítenének.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Fireworks
2026. május 11. 18:11
"Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban közölte, hogy Ukrajna szakértői csoportokat küldene az érintett országokba, amelyek a légtérvédelem erősítésében és az incidensek kivizsgálásában segítenének." Készítik elő a területfoglalást? Inkább azzal foglalkoznának, hogy a saját fegyvereiket hogyan használnák. Egyébként a baltiakat sem sajnálom, egészen eddig tele pofával és teljes mellszélességben támogatták az ukránokat. Hát csak nyalják tovább őket, amig nem jutnak az oroszok sorsára. De mintha lett vol na olyan vád is, hogy az oroszok térítik el ezeket a drónokat ... akkor mi is az igazság?
jobbrafel
2026. május 11. 17:05
Az ukránok, mint tudjuk, felsőbbrendű lények az európai néphez képest. Így aztán joguk van bármit megtenni azok kárára. Az európai népnek tűrnie kell, és minél többet fizetnie Ukrajna számára. Erre tanít minket az EU. Ez a "jogállamiság" első számú leckéje.
elfújta az ellenszél
2026. május 11. 17:03
Az állítólagos orosz szabotázsakciókról - például a vasúti közlekedés meg az energiaellátás ellen - kiderült Németországban, hogy szélsőbalos hazai csoportok voltak. A balti államok légterébe hatoló "orosz" drónok meg ukránok, amik újabban már célzott támadásokat is végrehajtottak a "baráti" országok ellen. Na de most tényleg, ki a barát és ki az ellenség, és mitől barátunk egy olyan elszabadult terrorállam mint Ukrajna? Szende Ruszin más eset, hisz már a neve elárulja, kiknek az oldalán áll.
sanya55-2
2026. május 11. 16:42
ÉSZTnélkül tiltakozzanak, haverjuknál, hogy ne szórakázzon, má
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.