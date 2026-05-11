Besokallt a balti ország: elég volt az ukrán drónokból

Aggasztó incidens: ukrán drónok csapódhattak be Finnországban
„Ezt nagyon komolyan vesszük” – reagált a védelmi miniszter.
Az orosz Biztonsági Tanács titkára szerint a NATO-tagállamok vagy nem képesek megvédeni a légterüket, vagy tudatosan engedik át az ukrán eszközöket.
„Ukrajnának biztosítania kellene, hogy az Oroszország elleni dróntámadások során ne használja Észtország légterét” – jelentette ki Hanno Pevkur észt védelmi miniszter az RT beszámolója szerint. Tallinn ezzel több NATO-tagállamhoz hasonlóan aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ukrán eszközök időnként a területükön zuhannak le – írja a Kárpáthír.
A miniszter szerint az eseteket a hatóságok gyorsan kivizsgálják, ugyanakkor Kijevnek tisztáznia kell a történteket. Úgy véli, a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha az ukrán fél szigorúbban ellenőrizné a drónok működését és útvonalát.
Az utóbbi időben a balti államok és Finnország is több olyan esetről számolt be, amikor ukrán UAV-k léptek be vagy zuhantak le a területükön. Petteri Orpo finn miniszterelnök korábban jelezte Volodimir Zelenszkijnek, hogy Finnország elfogadhatatlannak tartja az ilyen légtérsértéseket.
A hatóságok közlése szerint senki sem sérült meg.
Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára ezzel szemben azt állította, hogy a NATO-tagállamok vagy nem képesek megvédeni a légterüket, vagy tudatosan engedik át az ukrán eszközöket, ami szerinte közvetett részvételt jelent az Oroszország elleni fellépésben.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban közölte, hogy Ukrajna szakértői csoportokat küldene az érintett országokba, amelyek a légtérvédelem erősítésében és az incidensek kivizsgálásában segítenének.
Nyitókép: Képmetszet / Illusztráció