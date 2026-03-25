Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
lettország észtország drón ukrajna oroszország

Orosz és ukrán légtér felől érkező idegen drónok is behatoltak a NATO-felségterületére

2026. március 25. 12:45

A hatóságok közlése szerint senki sem sérült meg.

Egy idegen drón hatolt be szerdára virradóra Észtország, és két másik Lettország légterébe a két balti EU- és NATO-tagállam keleti részén, mindhárom drón lezuhant, emberekre nem jelentettek veszélyt – közölték szerdán a tallinni és rigai hatóságok.

A hadsereg szakértői és mentőegységek a drónok lezuhanásának helyszínein dolgoznak, hogy összegyűjtsék és megvizsgálják a roncsdarabokat. Az incidens sem a lakosságot, sem a közbiztonságot nem fenyegeti – hangsúlyozták a kiadott közleményekben. Egyelőre nem tisztázott, hogy orosz vagy ukrán drónokról van-e szó, a hatóságok ezt is vizsgálják.

Az észt és lett hatóságok jelezték, hogy a drónok az orosz és fehérorosz légtér felől érkeztek. 

A Lettországban lezuhant drón valószínűleg ukrán volt

– írta Evika Silina lett miniszterelnök az X közösségi platformon.

Senki sem sérült meg

Az észt légtérbe belépett drón az észt belbiztonsági szolgálat jelentése szerint az Auvere erőmű kéményének ütközött Ida-Viru megyében. A helyi idő szerint szerdán hajnalban 3 óra 43 perckor történt incidens során az észt hatóságok közlése szerint senki sem sérült meg, és az áramellátó infrastruktúra sem károsodott. Az észt kormány az eset miatt rendkívüli kabinetülést hívott össze.

Lettországban egy katonai szóvivő a televízióban arról tájékoztatott, hogy hajnali 2 óra 19 perckor a radar egy ismeretlen repülő tárgyat észlelt, amely Oroszország felől berepült a lett légtérbe. Körülbelül 20 perccel később a drón Dobricina falu közelében, Kraslava település területén magától felrobbant anélkül, hogy a riasztott légvédelem beavatkozott volna. Ezt megelőzően, hajnali egy óra előtt egy másik drón hatolt be a lett légtérbe Fehéroroszország felől, majd elkanyarodva tovább repült Oroszország felé.

A lett szóvivő közlése szerint feltételezhető, hogy a pilóta nélküli repülőeszközök mindkét esetben letértek a pályájukról, vagy az elhárítórendszerek beavatkozása miatt téves irányt vettek fel.

Ukrajna az éjszaka folyamán számos támadást hajtott végre Oroszország ellen, amelyek célpontjai között szerepelt a Finn-öbölben, az észt partokkal határos fontos orosz kikötőváros, Uszty-Luga is.

Mióta Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, az európai NATO-tagállamok légterében többször észleltek drónokat repülőterek és katonai létesítmények közelében, többek között Németországban is. Orosz drónok vagy katonai repülőgépek emellett több alkalommal is behatoltak többek között Lengyelország, a balti államok és Románia légterébe.

(MTI)

Nyitókép: Képmetszet / Illusztráció

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2026. március 25. 12:57
UFO-k zöld emberkékkel nem voltak?
hexahelicene
•••
2026. március 25. 12:52 Szerkesztve
Terror-ukro drón volt mind.
angie1
2026. március 25. 12:50
Már előre megmondom, tuti, hogy "orosz" drónok voltak! Mi más lehetne?!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!