Gulyás Gergely rákérdezett: miért nevezte ki Magyar Péter a szemkilövető Gergényi Péter helyettesét államtitkárnak?
Az Őszödi beszéd kapcsán alakult ki szóváltás Magyar Péter és Gulyás Gergely között. Határozathozatalok következnek.
És igen, van gond a tiszás államtitkároknál is (a miniszterek okésak voltak), de ők nem 16 éve, hanem 2 hete képviselők.
„Nagyon szokatlan, hogy ezt kell mondani, de ezen az első ülésnapon nem a kormány bukott meg rögtön, hanem az ellenzék!
Nekem van kritikám a régi ellenzékkel (saját magammal is, erről sokszor írtam), de ez a színvonaltalan ellenzéki teljesítmény, amit a Mi Hazánk és a Fidesz ma csinál, szégyent hoz a népképviseletre. A sajátjaikat se tudják képviselni.
Sose volt ilyen aktuális az Esterházy-idézet, hogy: »Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot.«
Ugyanis láthatóan nem találták meg a saját propagandahazugságaikból kivezető utat a parlamenti ellenzéki pártok. Se a valóság, se a szakmaiság felé vezető ajtó kilincsét.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert