Aggasztó incidens: ukrán drónok csapódhattak be Finnországban

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
„Ezt nagyon komolyan vesszük” – reagált a védelmi miniszter.
Két drón csapódott be vasárnap a Finnország déli részén fekvő Kouvola közelében – közölték a finn védelmi tárca. A kormányfő szerint oroszországi célok ellen indított, célt tévesztett ukrán pilóta nélküli repülő szerkezetekről lehet szó.
„Drónok hatoltak be finn területre. Ezt nagyon komolyan vesszük” – jelentette ki Antti Hakkanen védelmi miniszter közleményében, hozzátéve, hogy a helyszínre vezérelték a biztonsági erőket.
Petteri Orpo miniszterelnök az Yle közszolgálati televíziónak kijelentette, hogy „feltehetően ukrán drónokról lehet szó, de ezt a vizsgálatnak kell megállapítania”.
Elmondta, hogy Ukrajna az elmúlt napokban drónokkal támadott orosz létesítményeket a finn határhoz közeli övezetekben, és elképzelhető, hogy az orosz zavaró állomások eltérítették a két drónt eredeti pályájáról.
„A történtek ügyében folyik a vizsgálat, és részletesebb információkat akkor közlünk, ha ellenőriztük őket” – jelentette ki Antti Hakkanen .
A védelmi tárca szerint „több, alacsonyan és nagy sebességgel repülő tárgyat észleltek a finn légtérben, tengeri övezetben és az ország délkeleti részén vasárnap reggel”. A légierő azonosítási feladattal elindított egy F/A Hornet vadászgépet. „Egy drón Kouvolától északra, egy másik pedig a várostól keletre csapódott be. A rendőrség lezárta az övezeteket a vizsgálat idejére” – tette hozzá a védelmi minisztérium.
(MTI)
A nyitókép illusztráció: Sergei SUPINSKY / AFP