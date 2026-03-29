Ft
Ft
14°C
6°C
Ft
Ft
14°C
6°C
03. 29.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 29.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán drónok finnország ukrán

Aggasztó incidens: ukrán drónok csapódhattak be Finnországban

2026. március 29. 18:33

„Ezt nagyon komolyan vesszük” – reagált a védelmi miniszter.

2026. március 29. 18:33
Két drón csapódott be vasárnap a Finnország déli részén fekvő Kouvola közelében – közölték a finn védelmi tárca. A kormányfő szerint oroszországi célok ellen indított, célt tévesztett ukrán pilóta nélküli repülő szerkezetekről lehet szó. 

„Drónok hatoltak be finn területre. Ezt nagyon komolyan vesszük” – jelentette ki Antti Hakkanen védelmi miniszter közleményében, hozzátéve, hogy a helyszínre vezérelték a biztonsági erőket. 

Tovább a cikkhezchevron

Petteri Orpo miniszterelnök az Yle közszolgálati televíziónak kijelentette, hogy „feltehetően ukrán drónokról lehet szó, de ezt a vizsgálatnak kell megállapítania”. 

Elmondta, hogy Ukrajna az elmúlt napokban drónokkal támadott orosz létesítményeket a finn határhoz közeli övezetekben, és elképzelhető, hogy az orosz zavaró állomások eltérítették a két drónt eredeti pályájáról. 

„A történtek ügyében folyik a vizsgálat, és részletesebb információkat akkor közlünk, ha ellenőriztük őket” – jelentette ki Antti Hakkanen . 

A védelmi tárca szerint „több, alacsonyan és nagy sebességgel repülő tárgyat észleltek a finn légtérben, tengeri övezetben és az ország délkeleti részén vasárnap reggel”. A légierő azonosítási feladattal elindított egy F/A Hornet vadászgépet. „Egy drón Kouvolától északra, egy másik pedig a várostól keletre csapódott be. A rendőrség lezárta az övezeteket a vizsgálat idejére” – tette hozzá a védelmi minisztérium.

(MTI)

 A nyitókép illusztráció: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
MZperX
2026. március 29. 19:43
Egy ilyen célt tévesztett cucc, vagy egyéb, súlyosabb következményekkel járó provokáció, és indul a 3. világháború! Fuckrajna régóta ezt akarja.
Válasz erre
0
0
DBZ22
2026. március 29. 19:26
Kouvola déli részén ( 20 - 30 km ) ott van Finnország legnagyobb atomerőműve ( Loviisa ) , furcsamód abba az irányba " megzavarták " az oroszok az ukrán drónokat
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. március 29. 19:22
Sokadjára mondom már, hogy jelenleg nagyságrendekkel nagyobb veszélyt jelent Európára fuckrajna, mint Oroszország.
Válasz erre
7
0
Obsitos Technikus
2026. március 29. 19:15
Ötös cikkely. Ha már beléptek. Rohamra Hohólia ellen.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!