Aggasztó incidens: ukrán drónok csapódhattak be Finnországban

Két drón csapódott be vasárnap a Finnország déli részén fekvő Kouvola közelében – közölték a finn védelmi tárca. A kormányfő szerint oroszországi célok ellen indított, célt tévesztett ukrán pilóta nélküli repülő szerkezetekről lehet szó.

„Drónok hatoltak be finn területre. Ezt nagyon komolyan vesszük” – jelentette ki Antti Hakkanen védelmi miniszter közleményében, hozzátéve, hogy a helyszínre vezérelték a biztonsági erőket.