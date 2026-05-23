Polyák Gábor kizárná a tudományos közösségből azokat, akik részt vettek az Orbán-kormányok munkájában

Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor – védvonallal lépnek fel az áradó gyűlölet és erőszak ellen
A Fidesz elnöke azt ígérte, hogy rövidesen jelentkeznek a részletekkel.
Új frontot nyitnának az akadémiai belháborúban, leszámolásra készülhet a tudományos közösség.
A hazai tudományos élet morális megtisztulása érdekében új fejezetet nyitna a soha véget nem érő akadémiai belháborúban. A médiakutató, egyetemi tanár a HVG-n megjelent írásában arra szólított fel, a tudományos élet zárja ki azokat, akik szerinte az Orbán-kormány érdekében nem jó célokra adták tudásukat az elmúlt 16 évben, Ahogy fogalmaz
nincs helye a tudományos életben annak, aki tevőlegesen, döntéshozói szerepben részt vett a magyarországi demokrácia és jogállamiság leépítésében, ilyen pozícióból félrenézett, amikor az emberi méltóságot, a szabadságunkat, a jövőnket emésztette fel az orbáni rémálom.
Polyák Gábor szerint „az elit azonban az elmúlt 16 év működtetésében is meghatározó szerepet játszott. Orbán, mint minden jó populista, hatékonyan jelölte ki a liberális elit újabb és újabb csoportjait a társadalom ellenségeként, de eközben használta is a magukat gátlástalanul felkínáló jogászokat, közgazdászokat, egykori újságírókat, vállalkozókat, mérnököket, orvosokat és tanárokat a saját rendszerének fenntartása és családi gazdagodása érdekében”.
Az akadémiai világot jól ismerő Polyák szerint azok, akik a rendszer tagjai voltak, részt vettek azoknak az intézményeknek a lerombolásában, amelyből kormányzati pozícióba érkeztek.
„Az elmúlt 16 évben a tudomány emberei főbíróként, főügyészként, alkotmánybíróként, versenyhatósági vezetőként, a médiahatóság elnökeként, ombudsmanként, miniszterként, államtitkárként szolgálták Orbán rendszerét. Voltak köztük, akik névvel, arccal, büszkén vettek részt a rombolásban, mások csak sunnyogtok az öltönyeikben.”
Polyák Gábor erőteljes üzenetet küldött, szerinte elkerülhetetlen lesz, hogy az akadémiai világba a politikából visszatérni készülő szakemberektől megkérdezzék, mit csináltak az elmúlt években. „És most majd visszajönnek közénk. Ott a nevük egy tanszéki iroda fölött, tanácsadói helyekért kuncsorognak a rektoroknál. Arra számítanak, hogy a tudományos közösség udvariasan nem hozza szóba a kényes témát: mit tettél az elmúlt 16 évben?” – hagyta nyitva a kérdést az ELTE oktatója.
Polyák Gábor a baloldalhoz köthető médiajogász és mégiakutató, aki következetesen bírálja az Orbán-kormányt és nemzetközi fórumokon is rendszeresen tart előadást a magyar sajtószabadság helyzetéről.
A Fidesz korábban bejelentette, Védvonal néven elindítanak egy szerveződést, amely védelmet jelent azoknak, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt. A részleteket későbbre ígérte az ellenzéki párt.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz elnöke azt ígérte, hogy rövidesen jelentkeznek a részletekkel.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán