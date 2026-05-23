05. 23.
szombat
akadémiai polyák gábor hvg elte

Polyák Gábor kizárná a tudományos közösségből azokat, akik részt vettek az Orbán-kormányok munkájában

2026. május 23. 17:34

Új frontot nyitnának az akadémiai belháborúban, leszámolásra készülhet a tudományos közösség.

A hazai tudományos élet morális megtisztulása érdekében új fejezetet nyitna a soha véget nem érő akadémiai belháborúban. A médiakutató, egyetemi tanár a HVG-n megjelent írásában arra szólított fel, a tudományos élet zárja ki azokat, akik szerinte az Orbán-kormány érdekében nem jó célokra adták tudásukat az elmúlt 16 évben, Ahogy fogalmaz

nincs helye a tudományos életben annak, aki tevőlegesen, döntéshozói szerepben részt vett a magyarországi demokrácia és jogállamiság leépítésében, ilyen pozícióból félrenézett, amikor az emberi méltóságot, a szabadságunkat, a jövőnket emésztette fel az orbáni rémálom.

Polyák Gábor szerint „az elit azonban az elmúlt 16 év működtetésében is meghatározó szerepet játszott. Orbán, mint minden jó populista, hatékonyan jelölte ki a liberális elit újabb és újabb csoportjait a társadalom ellenségeként, de eközben használta is a magukat gátlástalanul felkínáló jogászokat, közgazdászokat, egykori újságírókat, vállalkozókat, mérnököket, orvosokat és tanárokat a saját rendszerének fenntartása és családi gazdagodása érdekében”.

Az akadémiai világot jól ismerő Polyák szerint azok, akik a rendszer tagjai voltak, részt vettek azoknak az intézményeknek a lerombolásában, amelyből kormányzati pozícióba érkeztek.

„Az elmúlt 16 évben a tudomány emberei főbíróként, főügyészként, alkotmánybíróként, versenyhatósági vezetőként, a médiahatóság elnökeként, ombudsmanként, miniszterként, államtitkárként szolgálták Orbán rendszerét. Voltak köztük, akik névvel, arccal, büszkén vettek részt a rombolásban, mások csak sunnyogtok az öltönyeikben.”

Polyák Gábor erőteljes üzenetet küldött, szerinte elkerülhetetlen lesz, hogy az akadémiai világba a politikából visszatérni készülő szakemberektől megkérdezzék, mit csináltak az elmúlt években. „És most majd visszajönnek közénk. Ott a nevük egy tanszéki iroda fölött, tanácsadói helyekért kuncsorognak a rektoroknál. Arra számítanak, hogy a tudományos közösség udvariasan nem hozza szóba a kényes témát: mit tettél az elmúlt 16 évben?” – hagyta nyitva a kérdést az ELTE oktatója.

Polyák Gábor a baloldalhoz köthető médiajogász és mégiakutató, aki következetesen bírálja az Orbán-kormányt és nemzetközi fórumokon is rendszeresen tart előadást a magyar sajtószabadság helyzetéről.

A Fidesz korábban bejelentette, Védvonal néven elindítanak egy szerveződést, amely védelmet jelent azoknak, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt. A részleteket későbbre ígérte az ellenzéki párt.

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. május 23. 20:01
Nos akkor tisztázzuk ez a polyák ha nem lenne a politikába benne egy senki lenne... UGY mint a libcsik jelentős része, ezek csak idehaza világhírűek...
olajfa-0
2026. május 23. 19:42
Na ez is egy láthatóan szép példány közülük.
ördöngös pepecselés
2026. május 23. 19:42
a narancssárga csillag viselése mikortól lesz kötelező?
martens
2026. május 23. 19:38
Mekkora hányadék alak ez. Mit szívhat?
