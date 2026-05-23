Polyák Gábor kizárná a tudományos közösségből azokat, akik részt vettek az Orbán-kormányok munkájában

A hazai tudományos élet morális megtisztulása érdekében új fejezetet nyitna a soha véget nem érő akadémiai belháborúban. A médiakutató, egyetemi tanár a HVG-n megjelent írásában arra szólított fel, a tudományos élet zárja ki azokat, akik szerinte az Orbán-kormány érdekében nem jó célokra adták tudásukat az elmúlt 16 évben, Ahogy fogalmaz

nincs helye a tudományos életben annak, aki tevőlegesen, döntéshozói szerepben részt vett a magyarországi demokrácia és jogállamiság leépítésében, ilyen pozícióból félrenézett, amikor az emberi méltóságot, a szabadságunkat, a jövőnket emésztette fel az orbáni rémálom.

Polyák Gábor szerint „az elit azonban az elmúlt 16 év működtetésében is meghatározó szerepet játszott. Orbán, mint minden jó populista, hatékonyan jelölte ki a liberális elit újabb és újabb csoportjait a társadalom ellenségeként, de eközben használta is a magukat gátlástalanul felkínáló jogászokat, közgazdászokat, egykori újságírókat, vállalkozókat, mérnököket, orvosokat és tanárokat a saját rendszerének fenntartása és családi gazdagodása érdekében”.