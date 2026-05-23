Egyre komolyabb a korrupciós ügy Ukrajnában: akár Zelenszkij is érintett lehet

Volodimir Zelenszkij elnök legbelső köreiig ér a nagy ukrajnai korrupciós nyomozás. A legutóbbi megsebzett nagyvad, Andrij Jermak most óvadékkal szabadulva védekezhet az igazságszolgáltatás fórumai előtt.
Az örökös korrupció témája még a védekező háborúját ötödik éve folytató ország leghívebb támogatóit is foglalkoztatja néha – nincs ez másképp most sem, amikor Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi jobbkeze, az elnöki hivatal egykori vezetője került a vádlottak padjára. Jermak múlt kedden állt bíróság elé, miután pénzmosó rendszer működtetésével gyanúsították meg.
A gyanú szerint egy Kijev melletti, több mint tízmillió dolláros költségvetésű luxuslakópark kapcsán lehetett érintett.
Andrij Jermak jogászként végzett, majd vállalkozói szervezetekben töltött be vezető pozíciókat. Később Zelenszkijhez hasonlóan a filmes és tévés szektorban is kipróbálta magát, 2012-ben alapította meg médiavállalkozását. A tévés producerként dolgozó későbbi elnökkel 2011-ben találkozott. Miután A nép szolgája című, sikeres ukrán filmsorozatban államfőt alakító, majd a politikába beugró Zelenszkijt 2019-ben az ország népe valóban megválasztotta Ukrajna élére, a kampánycsapatban szerepet vállaló Jermakból elnöki külpolitikai tanácsadó lett.
Innentől Jermak a legforróbb témákat kapta meg Zelenszkijtől: Oroszországgal a donbaszi fogolycseréről tárgyalt, s ő lett a kapcsolattartó Kijev és az első ciklusában szolgáló Donald Trump amerikai elnök körei között is. 2020-ban az elnöki hivatal vezetője, egyben a nemzetbiztonsági és védelmi tanács tagja lett, valamint humanitárius és szociális ügyekkel is foglalkozott. Miután 2022-ben kitört a nyílt háború Oroszország és Ukrajna között, az elnök legfőbb embereként mindenütt ott volt, és mindenbe beleszólt. Állítások szerint ő volt Bahmut város mindenáron való védelmének a szószólója a visszavonulást javasló katonai vezetőkkel szemben is; továbbá minden szinten és minden irányban tárgyalt a háborúról és a békekezdeményezésekről.
Nem csoda, hogy az amerikai Time magazin 2025-ben a világ száz legbefolyásosabb embere közé választotta.
De a csúcsra érve jött a bukás: 2025 nyarán Jermak is támogatta, hogy a korrupcióellenes hatóságok a kormányzati kinevezett főügyész alá kerüljenek. Ez ellen törtek ki az első belföldi tömegtüntetések a 2022-es orosz háborúindítás óta. Miután Zelenszkij a belső és az EU-ból érkező külső nyomás hatására visszakozott, Jermak körül elfogyott a levegő.
2025 novemberében a korábban a kormányzati kinevezett főügyész alá besorolni kívánt korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak Jermak otthonában a beszédes nevű Midász akció részeként. A razziasorozatot 2024-ben kezdték, s tizenöt hónap alatt több mint hetven házkutatást végeztek, négymillió dollárt foglaltak le, és ezerórányi hangfelvételt készítettek a gyanúsítottak beszélgetéseiről.
A kilenc fő gyanúsított egyike Andrij Jermak. A korrupcióellenes hatóságok az előző hét elején azt közölték, „az elnöki hivatal korábbi vezetője” az egyik gyanúsítottja egy pénzmosási ügynek, amelyben 10,5 millió dollárnyi összeget próbáltak tisztára mosni egy Kijev melletti elit lakópark fejlesztése során.
A név szerint meg nem nevezett Jermak erre reagálva csak azt közölte, neki nincs ingatlanja a lakóparkban.
De ez az ügy csak egy része a korrupciós hálózat utáni Midász-vizsgálódásnak, amely
egy 100 millió dollárosra becsült korrupciós mechanizmust göngyölítene fel
az állami energiaügynökség környékén. A fő vádlottja Timur Mingyics, az elnök korábbi üzleti partnere. Mingyics ártatlanságát hangoztatja, igaz, a házát célzó razzia elől a hírek szerint Izraelbe menekült.
Jermakot a múlt heti, három napig tartó kihallgatások után előzetes letartóztatásba helyezték. A pőre anyagi ügyeken túl pikáns részletek is napvilágra kerültek: az ügyészek azt állították, hogy egy titkos telefonon rendszeresen egyeztetett egy Veronika Fensuj művésznevű asztrológussal arról, hogy az egyes kinevezendő személyek a születési dátumuk alapján érdemesek egy adott pozícióra vagy sem.
S hogy Zelenszkij körül szorul-e a hurok?
A korrupcióellenes hatóságok azt közölték, hogy az elnököt nem gyanúsítják.
De a Vova név – a Volodimir becézett formája – említése egy kiszivárgott lehallgatási átiratban, amely Mingyics és egy azonosítatlan nő között zajlott a lakóparképítési projektről, kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatotta át a korrupció az államfő környezetét. Ukrajna mindenkori elnökének mentelmi joga van a bűnüldöző szervek büntetőeljárásait illetően, bár felelősségre vonható, ha bizonyítékot találnak a jogsértésre.
Jermak több napon át ült az előzetesben. Bár a bíróság 3,2 millió dolláros óvadékkal is „megkínálta” a bajba került korábbi főembert, ő azt nyilatkozta, nincs ennyi pénze erre. Hétfő reggelre viszont a hírek szerint a „barátai” letették a nagy összegű óvadékot Jermakért, így valószínűsíthetően szabadlábon védekezik tovább. Érdekesség:
az óvadékot kifizetők között van Szerhij Rebrov egykori labdarúgó, a Ferencváros és az ukrán válogatott volt edzője.
Andrij Bileckij, a Kijevi Nemzeti Egyetem korrupciókutató szakértője nemrég a nemzetközi sajtónak nyilatkozott a nyomozások kapcsán. „Ez kedvező jel. Nekünk, ukránoknak és a korrupcióellenes központbeli kollégáimnak sokat kell beszélnünk arról, hogy valójában nem maga Ukrajna korrupt. Sok korrupciós ügyünk van, de nem azért, mert sok a korrupció, hanem azért, mert a rendszerünk képes leleplezni az eseteket, és felelősségre vonhatja az embereket. Független rendszerünk van, amelybe nem avatkoznak bele a politikai szereplők, amely normális módon végezheti a munkáját, és sok korrupciós ügyet leleplezhet” – bizakodik a kijevi egyetemi szakértő.
Nyitókép: Andrij Jermak a bíróság előtt
Fotó: AFP/Genya Savilov