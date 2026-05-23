Egyre komolyabb a korrupciós ügy Ukrajnában: akár Zelenszkij is érintett lehet

Az örökös korrupció témája még a védekező háborúját ötödik éve folytató ország leghívebb támogatóit is foglalkoztatja néha – nincs ez másképp most sem, amikor Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi jobbkeze, az elnöki hivatal egykori vezetője került a vádlottak padjára. Jermak múlt kedden állt bíróság elé, miután pénzmosó rendszer működtetésével gyanúsították meg.

A gyanú szerint egy Kijev melletti, több mint tízmillió dolláros költségvetésű luxuslakópark kapcsán lehetett érintett.

Andrij Jermak jogászként végzett, majd vállalkozói szervezetekben töltött be vezető pozíciókat. Később Zelenszkijhez hasonlóan a filmes és tévés szektorban is kipróbálta magát, 2012-ben alapította meg médiavállalkozását. A tévés producerként dolgozó későbbi elnökkel 2011-ben találkozott. Miután A nép szolgája című, sikeres ukrán filmsorozatban államfőt alakító, majd a politikába beugró Zelenszkijt 2019-ben az ország népe valóban megválasztotta Ukrajna élére, a kampánycsapatban szerepet vállaló Jermakból elnöki külpolitikai tanácsadó lett.