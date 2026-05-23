brüsszel korrupcióellenes stratégia ukrajna

Veszélybe sodorhatja az uniós milliárdokat a felpuhított ukrán korrupcióellenes stratégia

2026. május 23. 12:30

Egymással versengő korrupcióellenes tervezetek kerültek az ukrán parlament elé, miután a kormány jelentősen átírta a 2026–2030-as stratégiát. A vita nemcsak a jogállamisági reformokat, hanem az 50 milliárd eurós uniós támogatási csomagot is érintheti.

Vita alakult ki Kijevben a következő évekre szóló korrupcióellenes stratégia körül, miután egymással versengő tervezetek kerültek a Legfelsőbb Tanács elé. Az Ukrainszka Pravda elemzése szerint 

az ukrán kormány megpróbálta kivenni a végleges szövegből a kényesebb reformokat, ami nemcsak a jogállamisági mutatókat, hanem Ukrajna európai integrációját és költségvetési stabilitását is veszélyeztetheti.

A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség több mint két éven át dolgozott a 2026–2030-as cselekvési terven. A folyamat során több száz szakértőt vontak be, és számos nyilvános vitát tartottak. Az április elején lezárt, minisztériumok által is jóváhagyott végleges javaslatot a minisztertanács azonban hetekig nem terjesztette elő. 

A késlekedés miatt Anasztaszia Ragyina, a parlament korrupcióellenes bizottságának elnöke május 13-án az eredeti, módosítatlan szöveget nyújtotta be a képviselőknek.

A kormány két nappal később saját, jelentősen átírt változatot küldött tovább. 

Ebből teljesen törölték a legfőbb ügyész kinevezési eljárásának politikai kockázataira vonatkozó részeket, valamint az Állami Nyomozó Iroda átlátható pályáztatására utaló elemeket is. A kormányzati dokumentum emellett szűkítené a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség autonómiáját: a módosítások szerint a jövőben nem indíthatnának büntetőeljárást parlamenti képviselők ellen a legfőbb ügyész jóváhagyása nélkül.

Ragyina szerint a kabinet lépése veszélyes eltérést jelent az eredeti megállapodásoktól. 

A korrupcióellenes stratégia késedelem nélküli és átlátható elfogadása ugyanis szigorú feltétele az ukrajnai uniós pénzügyi eszköznek, amely 50 milliárd eurós támogatást biztosít Kijev számára a 2024–2027-es időszakban. 

Brüsszel 2026 második negyedévének végéig szabott határidőt, miközben Tarasz Kacska európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes korábban már jelezte, hogy a folyamat nehézségekbe ütközhet.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. május 23. 14:41
"hogy ki a zsidó, azt én mondom meg" (Hermann Göring) "hogy mi a jogállam, azt én mondom meg" (Ursula von der Pfizer) a nácik mindig nácik maradnak...
Válasz erre
1
0
uranvaros
2026. május 23. 14:07
Semmi új, egy poszt-szovjet kupleráj mindennapjai.
Válasz erre
0
0
Stingary76
2026. május 23. 12:49
"A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség több mint két éven át dolgozott a 2026–2030-as cselekvési terven. A folyamat során több száz szakértőt vontak be" A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség baszki! 😁 Hínnye, hány millió, ha nem milliárd hrivnyát ellophattak ezen két év alatt egymásnak számlázgatva az EU-tól meg innen onnan kapott pénzekből az aranybudisok.. 😂
Válasz erre
2
0
