Veszélybe sodorhatja az uniós milliárdokat a felpuhított ukrán korrupcióellenes stratégia

Vita alakult ki Kijevben a következő évekre szóló korrupcióellenes stratégia körül, miután egymással versengő tervezetek kerültek a Legfelsőbb Tanács elé. Az Ukrainszka Pravda elemzése szerint

az ukrán kormány megpróbálta kivenni a végleges szövegből a kényesebb reformokat, ami nemcsak a jogállamisági mutatókat, hanem Ukrajna európai integrációját és költségvetési stabilitását is veszélyeztetheti.

A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség több mint két éven át dolgozott a 2026–2030-as cselekvési terven. A folyamat során több száz szakértőt vontak be, és számos nyilvános vitát tartottak. Az április elején lezárt, minisztériumok által is jóváhagyott végleges javaslatot a minisztertanács azonban hetekig nem terjesztette elő.