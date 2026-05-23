Veszélybe sodorhatja az uniós milliárdokat a felpuhított ukrán korrupcióellenes stratégia

Gyerekeket használnak gyilkosságokra a svéd migránsbandák
A svéd bűnbandák tudatosan használják ki a gyermekeket, mert eddig 15 év alatt nem lehetett őket börtönbüntetéssel sújtani. Szakértőt kérdeztünk.
Egymással versengő korrupcióellenes tervezetek kerültek az ukrán parlament elé, miután a kormány jelentősen átírta a 2026–2030-as stratégiát. A vita nemcsak a jogállamisági reformokat, hanem az 50 milliárd eurós uniós támogatási csomagot is érintheti.
Vita alakult ki Kijevben a következő évekre szóló korrupcióellenes stratégia körül, miután egymással versengő tervezetek kerültek a Legfelsőbb Tanács elé. Az Ukrainszka Pravda elemzése szerint
az ukrán kormány megpróbálta kivenni a végleges szövegből a kényesebb reformokat, ami nemcsak a jogállamisági mutatókat, hanem Ukrajna európai integrációját és költségvetési stabilitását is veszélyeztetheti.
A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség több mint két éven át dolgozott a 2026–2030-as cselekvési terven. A folyamat során több száz szakértőt vontak be, és számos nyilvános vitát tartottak. Az április elején lezárt, minisztériumok által is jóváhagyott végleges javaslatot a minisztertanács azonban hetekig nem terjesztette elő.
A késlekedés miatt Anasztaszia Ragyina, a parlament korrupcióellenes bizottságának elnöke május 13-án az eredeti, módosítatlan szöveget nyújtotta be a képviselőknek.
A kormány két nappal később saját, jelentősen átírt változatot küldött tovább.
Ebből teljesen törölték a legfőbb ügyész kinevezési eljárásának politikai kockázataira vonatkozó részeket, valamint az Állami Nyomozó Iroda átlátható pályáztatására utaló elemeket is. A kormányzati dokumentum emellett szűkítené a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség autonómiáját: a módosítások szerint a jövőben nem indíthatnának büntetőeljárást parlamenti képviselők ellen a legfőbb ügyész jóváhagyása nélkül.
Ragyina szerint a kabinet lépése veszélyes eltérést jelent az eredeti megállapodásoktól.
A korrupcióellenes stratégia késedelem nélküli és átlátható elfogadása ugyanis szigorú feltétele az ukrajnai uniós pénzügyi eszköznek, amely 50 milliárd eurós támogatást biztosít Kijev számára a 2024–2027-es időszakban.
Brüsszel 2026 második negyedévének végéig szabott határidőt, miközben Tarasz Kacska európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes korábban már jelezte, hogy a folyamat nehézségekbe ütközhet.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP