Itt követheti élőben a csíksomlyói ünnepi szentmisét (VIDEÓ)

Szombaton Már kora reggel megteltek Csíkszereda utcái: a búcsúra érkező zarándokok hosszú sora indult el a kegytemplomtól a csíksomlyói nyereg irányába. Zászlók emelkedtek a magasba, sokan imádkozva, csendes elmélyüléssel haladtak a Hármashalom-oltár felé.

A Csíksomlyói Kegytemplom hivatalos csatornáján élőben lehet követni a csíksomlyói búcsút.