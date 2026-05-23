csíksomlyói kegytemplom székely jános csíkszereda szűz mária csíksomlyói búcsút csíksomlyón pünkösd

Itt követheti élőben a csíksomlyói ünnepi szentmisét (VIDEÓ)

2026. május 23. 11:02

A pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomlyói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Az eseményt élőben követheti a cikkünkbe ágyazott videóra kattintva.

Szombaton Már kora reggel megteltek Csíkszereda utcái: a búcsúra érkező zarándokok hosszú sora indult el a kegytemplomtól a csíksomlyói nyereg irányába. Zászlók emelkedtek a magasba, sokan imádkozva, csendes elmélyüléssel haladtak a Hármashalom-oltár felé. 

A Csíksomlyói Kegytemplom hivatalos csatornáján élőben lehet követni a csíksomlyói búcsút.

Magyar idő szerint 11:30-kor kezdődik az ünnepi szentmise a Hármashalom-oltárnál. 

A főcelebráns és ünnepi szónok Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, 

Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét

 a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újból Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.

A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények.

A húsvét után ötven nappal tartott pünkösd – a húsvét és a karácsony mellett – a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög, „ötven” jelentésű pentékoszté szóból ered. A pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomlyói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik.

Íme az élő közvetítés:

Nyitókép: MTI/Kátai Edit

corluc
2026. május 23. 12:00
Érdekes lenne tudni, vajon mennyi tiszar van ott a nyeregben.
Halder_1899
2026. május 23. 11:55
Szép, mint mindig.
