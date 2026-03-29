ungvár nemzeti választási iroda csíkszereda szavazási levélcsomag Beregszász magyar

Kezdetét vette a határon túlon a levélszavazás – kiderült, honnan érkezik majd a legtöbb szavazat

2026. március 29. 09:52

Aktívak a külhoni magyarok, mintegy félmillió szavazni voksolni vágyót rögzítettek.

2026. március 29. 09:52


Beregszászon, Ungváron és Csíkszeredán vennék át legtöbben a szavazási levélcsomagjukat, a három külképviseleten több mint 27 ezren vennék át a levélszavazáshoz szükséges dokumentumokat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson, ehhez március 18-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe, ezt több mint 497 ezren tették meg.

A levélben szavazók a regisztrációkor választhattak, miként akarják megkapni az országos listás szavazólapot is tartalmazó levélcsomagot: 

választhatták a postai kézbesítést, de kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is. 

Az NVI adatai szerint a postai kézbesítést több mint 460 ezren választották, a személyes átvételt pedig valamivel több mint 36 ezren.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szombattól vehetik át szavazási levélcsomagjaikat öt kijelölt külképviseleten (Beregszász, Csíkszereda, Kolozsvár, Szabadka és Ungvár), majd hétfőtől további hét külképviseleten – Belgrád, Bukarest, Eszék, Kassa, Kijev, Lendva, Pozsony – nyílik meg a levélcsomag átvételének lehetősége.

Az NVI adatai szerint a legtöbben, mintegy 12 ezren a beregszászi külképviseleten szeretnék átvenni szavazási levélcsomagjukat, 

Ungváron közel 8700-an, Csíkszeredán több mint 6700-an, Kolozsváron 4400 választót várnak, Szabadkán pedig ezret.

Hosszabb nyitva tartással készülnek a külképviseletek

Az öt kiemelt külképviseleten hosszabbított nyitvatartással várják a választókat, akik április 10-éig minden nap 7 és 21 óra között tudják átvenni a szavazási levélcsomagjukat, a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7-től 22 óráig. A többi hét kijelölt külképviseleten hétfőtől április 11-éig munkanapokon 9 és 16 óra között lehet átvenni a szavazási levélcsomagokat.

Át lehet venni a szavazási levélcsomagokat hétfőtől munkanapokon 9 és 16 óra között a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, valamint 22 határ menti településen (Battonya, Beregsurány, Biharkeresztes, Bódvaszilas, Csengersima, Fehérgyarmat, Kőszeg, Létavértes, Letenye, Letkés, Makó, Nagylak, Nyírábrány, Nyírlugos, Putnok, Rajka, Rédics, Tiszabecs, Tompa, Tornyosnémeti, Vámosszabadi, Záhony).

A szavazási levélcsomag személyes átvételét a szavazás napján, április 12-én is biztosítaniuk kell a külképviseleteknek, a kijelölt határ menti településeknek és az országos egyéni választókerületi székhelyeknek.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
targoncasjozsi
2026. március 29. 11:57
Személyesen "segítik kitölteni" és begyűjteni a román rmdsz és a szerb vmsz/cbm aktivistái. Ez nyílt választási csalás a fidesz részéről. Minden tiszás szavazótól kérjük hogy jöjjön Magyarországra és itt adja fel a postán a levélszavazatát a postán! Ne hagyjuk hogy a fidesz elcsalja ezt a szavazást is!
Gubbio
•••
2026. március 29. 11:54 Szerkesztve
Hajrá, külhoni magyarok - Ti is Mi vagyunk! Sőt! Sokszor kihúztatok már minket a csávából, segítettetek és pédát mutattok magyarságból 106 éven át. 2010 óta pedig - Orbán Miniszterelnök Úrnak és Kormányának köszönhetően - már jogilag is segíthettek a nemzet fennmaradásában. Rajtatok IS múlik, hogy ez a jogi kapcsolat folytatódik-e majd április 12-e után!
cinkegolyó
•••
2026. március 29. 11:41 Szerkesztve
Ott is vigyázni kellene a postai kézbesítésekkel, mert Parázna Boróka és társai biztosan aktiválják magukat, mint itt a tiszások - kilopják a postaládából a küldeményeket.
opht
2026. március 29. 11:16
1.1M külhoni magyar vette fel az állampolgárságot. 4 évente lenne egy kis dolguk, miért nem teszik meg azt, hogy vállalva a fáradtságot leadják a szavazatot arra, akik biztosítják számukra, hogy magyarok lehetnek??? 2022-ben 270E-en szavaztak. 25%! Kövezzetek meg érte, de ez szerintem szégyen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!