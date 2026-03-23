Választás 2026: olyan lesz az idei voksolásokkor, mint még soha

Nagy változás a korábbi voksolásokhoz képest, hogy most áprilisban lakcímkártya már nem szükséges ahhoz, hogy a szavazóbizottság előtt azonosítsuk magunkat, azonban a DÁP applikációt a bizottság nem fogadja majd el, mint azonosítási eszköz, mindenképp vinni kell magunkkal a személyi igazolványt vagy a jogosítványt, esetleg az útlevelet.

A Nemzeti Választási Iroda elnöke elárulta, már 38 ezer levélszavazók névjegyzékében szereplő választót töröltek, ugyanis az elmúlt tíz évben nem adtak le érvényes szavazási iratot, másik 9 ezret pedig azért töröltek a nyilvántartásból, mert a családtagok értesítették a külképviseletet, hogy az illető elhalálozott. Érdekesség a mostani voksoláson, hogy automatikusan nem jár boríték a szavazólap mellé, azt külön kell kérni majd a szavazatszámláló bizottságtól és akkor adnak majd. Aki nem kér,

figyelmeztetik, hogy a szavazólapját hajtsa félbe, ezzel biztosítva a titkosságot.

Az NVI szerint a borítékok elhagyásával a bizottság munkáját lehet könnyíteni. Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda elnökhelyettes-vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elárulta, hogy a szavazólapokat számos biztonsági elemmel látják el, a Magyarország feliratot és a címert vízjellel ellátott papírra nyomtatják, továbbá szőnyegszerűen ellátták mikroperforációval is a szavazólapokat. Elmondta többek között azt is, hogy szabad szemmel nem látható biztonsági elemeket is elláttak a szavazólapokon.