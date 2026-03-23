03. 23.
dáp biztonsági nemzeti választási iroda nvi választási iroda választás

Választás 2026: olyan lesz az idei voksolásokkor, mint még soha

2026. március 23. 17:31

Már nyomják a szavazólapokat a ANY Biztonsági Nyomdában. Az idei választáson fontos változás is lesz.

Bokor Gábor
Exkluzív lehetőséget kapott a Mandiner több másik sajtótermékkel együtt, hogy Kőbányán, az ANY Biztonsági Nyomdában megtekintse a 2026-os választásra készülő szavazólapokat. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a hétfő délelőtti sajtóeseményen elmondta, ütemezett munka folyik azóta, hogy január közepén Sulyok Tamás köztársasági elnök kihirdette a választások időpontját

Választás: idén más lesz a metódus, mint eddig. Fotó: Ficsor Márton/Mandiner
A jelöltek április 8-án 16 óráig léphetnek vissza, ennek értelmében több ideje lesz a választási irodáknak a visszalépett jelöltek lehúzására.

Ezek lesznek a változások az idei választáson

Nagy Attila kijelentette továbbá, hogy elkezdték országszerte a bizottsági tagok felkészítését az április 12-i választásokra. A választási iroda azt kéri, hogy a manuálisan lehúzott, visszalépett jelölteket filctollal, két, egymással párhuzamos vonallal húzzák ki, méghozzá úgy, hogy a jelölt sorszáma, a szavazat elhelyezésére szolgáló karika, a jelölőszervezet logója és a jelölt neve is legyen kihúzva.

Országszerte elég számú szavazatszámláló bizottsági tagunk van”

– emelte ki.

A választási iroda első ember szerint átjelentkezni vagy külképviseleten jelentkezni április 2-ig lehet. Nagy Attila elárulta, hogy összesen 7,7 millió listás és 7,8 millió egyéni szavazólapot gyártanak, hogy legyen biztonsági tartalék. A szavazópolgárok, ha elrontják a szavazatukat, kérhetnek új példányt a bizottságtól. 

Egy listára és jelöltre lehet szavazni, minden más esetben érvénytelen a szavazás”

– szögezte le.

Nagy Attila újságírói kérdésre elmondta, négymilliárd forint áll a rendelkezésre nyomdai munkára, ám valószínűleg a végösszeg kevesebb lesz, a választások után tudnak pontos számokat megadni. Az adatokat ismertetve elárulta, a szavazólapokhoz összesen 273 tonna papírt használnak fel, amelyek tekercsekben érkeznek a nyomdába. Az NVB 140 tonna papírból 

  • 20,5 millió borítékot készít el, 
  • az első szavazók számára 293 ezer darab ajándékot készít. 
Nagy Attila szavazólappal a kezében. Fotó: Ficsor Márton/Mandiner
Nagy Attila szavazólappal a kezében. Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

Nagy változás a korábbi voksolásokhoz képest, hogy most áprilisban lakcímkártya már nem szükséges ahhoz, hogy a szavazóbizottság előtt azonosítsuk magunkat, azonban a DÁP applikációt a bizottság nem fogadja majd el, mint azonosítási eszköz, mindenképp vinni kell magunkkal a személyi igazolványt vagy a jogosítványt, esetleg az útlevelet. 

A Nemzeti Választási Iroda elnöke elárulta, már 38 ezer levélszavazók névjegyzékében szereplő választót töröltek, ugyanis az elmúlt tíz évben nem adtak le érvényes szavazási iratot, másik 9 ezret pedig azért töröltek a nyilvántartásból, mert a családtagok értesítették a külképviseletet, hogy az illető elhalálozott. Érdekesség a mostani voksoláson, hogy automatikusan nem jár boríték a szavazólap mellé, azt külön kell kérni majd a szavazatszámláló bizottságtól és akkor adnak majd. Aki nem kér,

figyelmeztetik, hogy a szavazólapját hajtsa félbe, ezzel biztosítva a titkosságot.

Az NVI szerint a borítékok elhagyásával a bizottság munkáját lehet könnyíteni. Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda elnökhelyettes-vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elárulta, hogy a szavazólapokat számos biztonsági elemmel látják el, a Magyarország feliratot és a címert vízjellel ellátott papírra nyomtatják, továbbá szőnyegszerűen ellátták mikroperforációval is a szavazólapokat. Elmondta többek között azt is, hogy szabad szemmel nem látható biztonsági elemeket is elláttak a szavazólapokon. 

Nyitókép és fotók: Ficsor Márton/Mandiner

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nyafika
2026. március 23. 18:18
Visszalépett jelölt? Szórakozzon a jó kurva anyjával, ne a hülyített választókkal! Basznám pofán az ilyen gyáva szaradékot!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 23. 17:44
Financial Times: How Viktor Orbán’s oligarchs reaped billions in public contracts ft.com
akitiosz
2026. március 23. 17:42
Miért léphet vissza a jelölt? Aki elindult a választáson őtőle elvárható, hogy csinálja is azt végig. Ennyivel tartozok a választóinak, az ajánlóinak, talán még a pártjának is.
sozlib_abschaum
2026. március 23. 17:40
Magyar ember nem szavaz egy ukran csicska (tiszaszekta) pártra!
