Választás 2026: olyan lesz az idei voksolásokkor, mint még soha

Breaking: kiírta a köztársasági elnök, ekkor lesznek az áprilisi választások
Sulyok Tamás szerint a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga.
Már nyomják a szavazólapokat a ANY Biztonsági Nyomdában. Az idei választáson fontos változás is lesz.
Exkluzív lehetőséget kapott a Mandiner több másik sajtótermékkel együtt, hogy Kőbányán, az ANY Biztonsági Nyomdában megtekintse a 2026-os választásra készülő szavazólapokat. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a hétfő délelőtti sajtóeseményen elmondta, ütemezett munka folyik azóta, hogy január közepén Sulyok Tamás köztársasági elnök kihirdette a választások időpontját.
Nagy Attila bejelentette, hogy a levélszavazólapok, továbbá a pártlistás szavazólapok már ki vannak nyomtatva, továbbá az egyéni jelölteket tartalmazó szavazólapok nyomtatása is folyamatos, a belföldi szavazókörökbe még a héten elkezdik kiszállítani a szavazólapokat, a jövő hét végéig végeznek ezzel a munkával. A választási iroda vezetője hozzátette, a friss visszalépéseket kezelik és változtatnak a szavazólapokon, hogy egyértelmű legyen, azonban ezt követően már csak a helyi választási irodák fogják lehúzni a szavazólapokról a visszalépő jelölteket.
A jelöltek április 8-án 16 óráig léphetnek vissza, ennek értelmében több ideje lesz a választási irodáknak a visszalépett jelöltek lehúzására.
Nagy Attila kijelentette továbbá, hogy elkezdték országszerte a bizottsági tagok felkészítését az április 12-i választásokra. A választási iroda azt kéri, hogy a manuálisan lehúzott, visszalépett jelölteket filctollal, két, egymással párhuzamos vonallal húzzák ki, méghozzá úgy, hogy a jelölt sorszáma, a szavazat elhelyezésére szolgáló karika, a jelölőszervezet logója és a jelölt neve is legyen kihúzva.
Országszerte elég számú szavazatszámláló bizottsági tagunk van”
– emelte ki.
A választási iroda első ember szerint átjelentkezni vagy külképviseleten jelentkezni április 2-ig lehet. Nagy Attila elárulta, hogy összesen 7,7 millió listás és 7,8 millió egyéni szavazólapot gyártanak, hogy legyen biztonsági tartalék. A szavazópolgárok, ha elrontják a szavazatukat, kérhetnek új példányt a bizottságtól.
Egy listára és jelöltre lehet szavazni, minden más esetben érvénytelen a szavazás”
– szögezte le.
Nagy Attila újságírói kérdésre elmondta, négymilliárd forint áll a rendelkezésre nyomdai munkára, ám valószínűleg a végösszeg kevesebb lesz, a választások után tudnak pontos számokat megadni. Az adatokat ismertetve elárulta, a szavazólapokhoz összesen 273 tonna papírt használnak fel, amelyek tekercsekben érkeznek a nyomdába. Az NVB 140 tonna papírból
Nagy változás a korábbi voksolásokhoz képest, hogy most áprilisban lakcímkártya már nem szükséges ahhoz, hogy a szavazóbizottság előtt azonosítsuk magunkat, azonban a DÁP applikációt a bizottság nem fogadja majd el, mint azonosítási eszköz, mindenképp vinni kell magunkkal a személyi igazolványt vagy a jogosítványt, esetleg az útlevelet.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke elárulta, már 38 ezer levélszavazók névjegyzékében szereplő választót töröltek, ugyanis az elmúlt tíz évben nem adtak le érvényes szavazási iratot, másik 9 ezret pedig azért töröltek a nyilvántartásból, mert a családtagok értesítették a külképviseletet, hogy az illető elhalálozott. Érdekesség a mostani voksoláson, hogy automatikusan nem jár boríték a szavazólap mellé, azt külön kell kérni majd a szavazatszámláló bizottságtól és akkor adnak majd. Aki nem kér,
figyelmeztetik, hogy a szavazólapját hajtsa félbe, ezzel biztosítva a titkosságot.
Az NVI szerint a borítékok elhagyásával a bizottság munkáját lehet könnyíteni. Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda elnökhelyettes-vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elárulta, hogy a szavazólapokat számos biztonsági elemmel látják el, a Magyarország feliratot és a címert vízjellel ellátott papírra nyomtatják, továbbá szőnyegszerűen ellátták mikroperforációval is a szavazólapokat. Elmondta többek között azt is, hogy szabad szemmel nem látható biztonsági elemeket is elláttak a szavazólapokon.
Nyitókép és fotók: Ficsor Márton/Mandiner