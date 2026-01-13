Ft
demokrácia sulyok tamás választás

Breaking: kiírta a köztársasági elnök, ekkor lesznek az áprilisi választások

2026. január 13. 11:33

Sulyok Tamás szerint a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga.

2026. január 13. 11:33
null

Sulyok Tamás Facebook-oldalán tette közzé, mikor lesznek az áprilisi választások. A köztársasági elnök üzenetében azt írta, „az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását”.

A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor. A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!

– közölte.

Nyitókép: Facebook

 

