03. 14.
szombat
demokrácia magyar választás Magyar Péter németország orbán viktor

Újabb vágyvezérelt cikk Németországból: Magyar Péter mindenben jobb, mint Orbán Viktor, ha nem ő nyer, akkor nincsen demokrácia

2026. március 14. 18:02

A Zeit ukrán származású szerzője szerint a Tisza több mandátumot fog szerezni, mint amennyi most a Fidesznek van.

null

„Az ember, aki megbuktathatja Orbán Viktort” – ezt a címet adta a német Zeit Magyar Péterről szóló cikkében, amelyben azt állítja, hogy a „miniszterelnök mindent bevet, hogy megtartsa hatalmát”, de a 

„rádobált sár csak erősebbé tette Magyar Pétert”.

A cikket jegyző újságíró, Alexander Kauschinski Ukrajnában született, de kiskorától kezdve Németországban él. Kauschinski szerint hiába próbálkoznak ellenfelei a szexvideótól kezdve az orosz és amerikai segítségig mindennel, hogy lejárassák Magyar Pétert, a Tiszának akár még „több mandátuma is lehet, mint most van a kormánypártoknak”.

Azt állítja, hiába alakított ki Orbán „hatalmi erődöt és haveri kapitalizmust”, kihívója „az ő nyelvét beszéli, ismeri a trükkjeit és maga előtt tereli Orbánt”. 

Magyar Pétert magát úgy írja le: 

„Ő is konzervatív, keresztény és hazafias. Külsőre úgy néz ki, mintha a rivális sportos változata lenne, új kiadásban.”

Ráadásul „Magyar mindenhová elmegy, nyíltan beszél a visszás állapotokról”. Az ukrán származású német újságíró szerint „már olyan helyeken is özönlenek a rendezvényére az emberek, amelyek korábban a hatalom bástyáinak számítottak”. 

A szerző nyíltan leírja: abban bízik, hogy ha sikerül véget vetni a Fidesz regnálásának, azzal jeleznék külföldre is, hogy „meg lehet törni az illiberalizmus nyomulását”.

Azt elképzelhetetlennek tartja, hogy a Fidesz győzelme a kormánypárt népszerűségének lenne köszönhető. Szerinte, ha marad a mostani kormány, az a demokrácia hiányát jelzi.

„Nem tudni, a hatalom elfogadja-e a vereséget. Orbán idáig mindig megkerülte a választ. És mivel a kulcsintézmények tele vannak az ő embereivel, utólag is megtámadhatja, sőt meg is fordíthatja az eredményt” – aggódik az újságíró.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 


 

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lami66
2026. március 14. 20:10
ukrán származású német.... ha még néger is és nőnek öltözött buzi, akkor már nincs hová fokozni.
lendvaiildiko
2026. március 14. 20:05
de van. S pont akkor van demokrácia, ha az ország Orbán Viktort választja vezetőnek Brüsszel befolyásolása ellenére!
Európai Értékek Zombie
•••
2026. március 14. 20:01 Szerkesztve
Megint itt van egy fogalmatlan idióta aki a vágyait vetíti ki gondolatnak aztán pedig tényszerű megállapításnak. Azért a feltételes megfogalmazásai sokat elárulnak a bizonytalanságáról. Ukrán, tehát objektívitást ne keressünk a mondandójában. 🤡💩
kukasmacska
2026. március 14. 19:58
Milyen "szexvideó"? Milyen "orosz segítség"?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!