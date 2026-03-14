Újabb vágyvezérelt cikk Németországból: Magyar Péter mindenben jobb, mint Orbán Viktor, ha nem ő nyer, akkor nincsen demokrácia

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Ráadásul ennek kapcsán az elemző szerint „a mi életünkről, pénztárcánkról, anyagi lehetőségeinkről és perspektívánkról van szó”.
A Zeit ukrán származású szerzője szerint a Tisza több mandátumot fog szerezni, mint amennyi most a Fidesznek van.
„Az ember, aki megbuktathatja Orbán Viktort” – ezt a címet adta a német Zeit Magyar Péterről szóló cikkében, amelyben azt állítja, hogy a „miniszterelnök mindent bevet, hogy megtartsa hatalmát”, de a
„rádobált sár csak erősebbé tette Magyar Pétert”.
A cikket jegyző újságíró, Alexander Kauschinski Ukrajnában született, de kiskorától kezdve Németországban él. Kauschinski szerint hiába próbálkoznak ellenfelei a szexvideótól kezdve az orosz és amerikai segítségig mindennel, hogy lejárassák Magyar Pétert, a Tiszának akár még „több mandátuma is lehet, mint most van a kormánypártoknak”.
Azt állítja, hiába alakított ki Orbán „hatalmi erődöt és haveri kapitalizmust”, kihívója „az ő nyelvét beszéli, ismeri a trükkjeit és maga előtt tereli Orbánt”.
Magyar Pétert magát úgy írja le:
„Ő is konzervatív, keresztény és hazafias. Külsőre úgy néz ki, mintha a rivális sportos változata lenne, új kiadásban.”
Ráadásul „Magyar mindenhová elmegy, nyíltan beszél a visszás állapotokról”. Az ukrán származású német újságíró szerint „már olyan helyeken is özönlenek a rendezvényére az emberek, amelyek korábban a hatalom bástyáinak számítottak”.
A szerző nyíltan leírja: abban bízik, hogy ha sikerül véget vetni a Fidesz regnálásának, azzal jeleznék külföldre is, hogy „meg lehet törni az illiberalizmus nyomulását”.
Azt elképzelhetetlennek tartja, hogy a Fidesz győzelme a kormánypárt népszerűségének lenne köszönhető. Szerinte, ha marad a mostani kormány, az a demokrácia hiányát jelzi.
„Nem tudni, a hatalom elfogadja-e a vereséget. Orbán idáig mindig megkerülte a választ. És mivel a kulcsintézmények tele vannak az ő embereivel, utólag is megtámadhatja, sőt meg is fordíthatja az eredményt” – aggódik az újságíró.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP