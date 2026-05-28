Sztárparádé a Puskás Arénában: világbajnok legenda mutatja be a döntőn a BL-trófeát

Hatalmas tömeg rohanja le Budapestet: változik a közlekedés, lezárják a gyorsforgalmit
Aki jót akar magának, szombaton nem ül autóba a fővárosban.
Thierry Henry és Presnel Kimpembe fogják bemutatni a győztesnek járó trófeát a Puskás Arénában. A Bajnokok Ligája döntőjében nem csak a résztvevő csapatokban lesznek szupersztárok.
A futballvilág már a Bajnokok Ligája döntőjének lázában ég, amit ráadásul a történelem során először Magyarországon, a budapesti Puskás Arénában rendeznek meg. A PSG–Arsenal fináléra és kísérőprogramjaira több tízezren érkeznek Franciaországból és Angliából, emiatt a főváros közlekedése jelentősen átalakul.
Természetesen a címvédő párizsi és a friss Premier League-győztes londoni klub is tele van szupersztárokkal – az egyik oldalon az aranylabdás Ousmane Dembélé, a másikon az angol válogatott Bukayo Saka, hogy csak két nevet említsünk a sokból –, de a csapatok labdarúgóin, stábtagjain kívül is igazi sztárparádé várható szombaton nemzeti stadionunkban.
A francia Le Parisien újság például arról ír, hogy a BL-trófeát a döntő előtt két honfitársuk viszi be a pályára, ők fogják azt bemutatni a csapatoknak és a szurkolóknak.
No nem azért lesznek mindketten franciák, mert az UEFA elfogult lenne a fináléval kapcsolatban, hanem, mert egyikük éppen az Ágyúsok csapatának élő legendája: Thierry Henry.
Talán senkinek nem kell bemutatni azt a labdarúgót, aki Franciaországgal világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett, nem mellesleg tagja volt annak az Arsenalnak, amelyik az idei évig utoljára nyert angol bajnoki címet 2004-ben, ráadásul veretlenül. Ezen kívül a londoniak utolsó BL-döntőjének is részese volt még 2006-ban.
Henry összesen 254 tétmérkőzésen lépett pályára Arsene Wenger irányítása alatt, ezeken pedig 174 gólt szerzett.
Társa a BL-trófea prezentálásában Presnel Kimpembe lesz. A kongói származású 28-szoros francia válogatott játékos a PSG nevelése, 2025-ig volt a párizsi klub labdarúgója, így tavaly ő is BL-győztes lett, igaz mindössze 18 percet játszott a sorozatban az egész idényben. 2018-ban a válogatottal ő is világbajnok lett, egyetlen mérkőzésen lépett pályára az oroszországi tornán.
A PSG és az Arsenal összecsapását szombat délután 6 órától rendezik meg a Puskás Arénában.
