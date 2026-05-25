AS Roma Como Cesc Fabregas Serie A Milan Bajnokok Ligája Juventus

Tömegverekedés a rangadó előtt – két olasz sztárcsapat sem jutott be a Bajnokok Ligájába

2026. május 25. 06:16

Vasárnap este az olasz bajnokság is véget ért. A Milan és a Juventus sem jutott fel a Bajnokok Ligája főtáblájára.

Az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) utolsó fordulójának vasárnap esti programjában dőlt el, hogy a bajnok Inter és az ezüstérmes Napoli mellett melyik két csapat indulhat még a Bajnokok Ligája következő idényében – a harmadik és a negyedik helyért a Milan, a Roma, a Como és a Juventus versengett.

A Milannal egyetemben a Juventus sem lesz ott a Bajnokok Ligája főtábláján a következő idényben (Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP)

A Milannak a saját kezében volt a sorsa, a harmadik pozíció megtartásához nem lett volna más feladata, mint a San Siróban legyőznie a már biztosan bennmaradó Cagliarit, de hiába szerezte meg a vezetést már a második percben, csaknem 30 év után ismét kikapott otthon a szardíniai együttestől (1–2).

Ezzel egy időben a Roma 2–0-ra nyert a Verona, míg Cesc Fabregas csapata, a 2024-ben feljutó Como 4–1-re a Cremonese vendégeként, így mindkét gárda megelőzte a tabellán a Milant, amely lecsúszott az ötödik helyre, és csak az Európa-ligában szerepelhet az új szezonban. 

A piros-kékekkel most először fordult elő történetük során, hogy legalább 70 pontot gyűjtöttek egy olasz bajnoki évadban, mégis kiszorultak az első négyből, míg a Como a 16. olasz csapat lesz, amely megmutathatja magát a legrangosabb európai kupasorozatban, a BEK-ben vagy a BL-ben.

 

A Milan mellett a Juventus is lemaradt a BL-ről

Két körrel a bajnokság vége előtt még a Juventus is bent volt a top négyben, ám az előző fordulóban 2–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Fiorentinától, így visszaesett a hatodik pozícióba, és az utolsó játéknapon már csak a közvetlen riválisai botlása esetén előzhetett volna.

A Torino elleni városi rangadót megelőzően a két klub szurkolóinak egy része összeverekedett egymással, egy Juve-drukkert súlyos fejsérüléssel szállítottak kórházba, további nyolcat pedig őrizetbe vett a rendőrség. A zavargás miatt a mérkőzés több mint egyórás késéssel kezdődött el, s végül 2–2-es döntetlennel zárult, így a Juventus maradt az El-indulást érő hatodik helyen.

 

A 3–6. pozícióban végző csapatok között részben az döntött, hogy a bajnokság véghajrájában milyen eredményeket értek el: az utolsó öt fordulót figyelembe véve 

  • a Roma 15, a Como 13 pontot szerzett, 
  • ezzel szemben a Milan csak 4-et, a Juventus 6-ot. 

A három kieső a Cremonese, a Verona és a Pisa, a másodosztályból pedig a Venezia, a Frosinone és a Monza vagy a Catanzaro csatlakozik a mezőnyhöz. A bajnokság gólkirálya az Inter argentin csatára, Lautaro Martínez lett 17 találattal.

Nyitókép: PIERO CRUCIATTI / AFP

 

