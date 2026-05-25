Tömegverekedés a rangadó előtt – két olasz sztárcsapat sem jutott be a Bajnokok Ligájába

Az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) utolsó fordulójának vasárnap esti programjában dőlt el, hogy a bajnok Inter és az ezüstérmes Napoli mellett melyik két csapat indulhat még a Bajnokok Ligája következő idényében – a harmadik és a negyedik helyért a Milan, a Roma, a Como és a Juventus versengett.

A Milannal egyetemben a Juventus sem lesz ott a Bajnokok Ligája főtábláján a következő idényben (Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP)

A Milannak a saját kezében volt a sorsa, a harmadik pozíció megtartásához nem lett volna más feladata, mint a San Siróban legyőznie a már biztosan bennmaradó Cagliarit, de hiába szerezte meg a vezetést már a második percben, csaknem 30 év után ismét kikapott otthon a szardíniai együttestől (1–2).