Begyűjtötte 21. bajnoki címét az Inter – de a San Siróban egy magyar is főszereplő volt a milánói éjszakában

„Igazi legenda” – egy magyar hihetetlen történetével harangozzák be a világ egyik legnagyobb derbijét (VIDEÓ)
Ez lesz neki már a hatvanegyedik.
Egy magyar szurkolót köszöntöttek a San Siróban a mérkőzés előtt, ahol eldőlt az olasz labdarúgó bajnoki cím. Az Inter 2–0-ra nyert a Parma ellen és 21. alkalommal hódította el a scudettót.
Milánó teljesen felbolydult vasárnap. Az olasz várost már délelőtt ellepték a kék-fekete mezes, sálas és zászlós szurkolók, akik az ország, sőt a világ minden tájáról érkeztek, köztük például Magyarországról is. Este ugyanis Inter–Parma teltházas bajnoki mérkőzést rendeztek a legendás San Siro stadionban, ahol a hazai csapatnak mindössze egyetlen pontot kellett szereznie ahhoz, hogy bebiztosítsa története 21. scudettóját, azaz olasz bajnoki címét.
Egy teljes busznyi, vagyis 50 magyar interista is érkezett a találkozóra, hogy kiszurkolják kedvenc csapatuknak a hőn áhított eredményt. Köztük Séra Attila, az a fanatikus, már-már az őrültség határát súroló szurkoló, aki az egész világon egyedülálló tettet készül véghez vinni: ott akar lenni az Inter összes mérkőzésén az idényben. Eddig sikerült is: a Parma elleni már az 50. volt az évadban, Séra pedig éppen ennyi járt ott, még négyet kell abszolválnia ahhoz, hogy véghez vigye a nagy tettet. Mindezt Magyarországról, a Balaton partjáról, vagyis mérkőzésenként oda-vissza átlagban 2000 kilométert utazva.
Az „Ogni volta”, magyarul „mindenhol jelen” projektre még az olaszok is felkapták a fejüket, hiszen az országon belüli hatalmas távolságok, a messzi városokban rendezett Bajnokok Ligája-találkozók (például a norvég Bodo az Északi sarkkörön is túl), illetve a szaúd-arábiai Olasz Szuperkupa miatt még számukra is kihívás, egészen pontosan lehetetlen volt ezt teljesíteni. Sérát így Milánóban lépten-nyomon, az utcán, a metrón és a stadionban is megállították az olaszok, legendának, példaképnek nevezték és közös fotót kértek tőle. Egy magyartól azért, amit az ő országuk, a városuk csapatáért tesz.
És Séra Attila a bajnoki címről döntő találkozó előtt is főszereplő volt:
mivel az általa alapított szurkolói klub, az Inter Club Ungheria – melynek a busznyi magyar is tagja – éppen idén ünnepli 20. születésnapját, a már közel teltházas San Siro közönsége előtt köszöntötték őt lent a pálya szélén – és megajándékozták egy 20-as Inter-mezzel.
Egy olyan meccs előtt, egy olyan napon, ami az olasz bajnoki címről szólt, és mégis mi, magyarok is büszkék lehettünk, hiszen abszolút főszereplők voltunk ezen a találkozón és ezen a napon Milánóban – Séra nem is bírta ki könnyek nélkül, miközben olaszok tízezrei előtt köszöntötték egy ennyire fontos mérkőzésen.
Séra jóvoltából pedig a Mandiner is ott lehetett a mérkőzésen, melyen az Inter nyáron kinevezett vezetőedzője, Cristian Chivu arra készült, hogy éppen volt csapata, a Parma ellen gyűjtse be edzői pályafutása első olasz bajnoki címét. Már másfél órával a nagy meccs előtt, amikor a csapatbusz megérkezett a stadionhoz, kitört az őrület, ami aztán természetesen a stadionban tovább folytatódott, Séra köszöntése után együtt énekelte az egész stadion a klub indulóját, majd az „Ogni volta” című dalt is, ahonnan a magyar a projektje nevét „kölcsönözte.” Gyászszünetet is tartottak a találkozó előtt: a szombaton elhunyt korábbi olasz autóversenyző, Alex Zanardi emlékére teljesen elsötétült a stadion.
Az Inter legnagyobb sztárja és csapatkapitánya, Lautaro Martinez sérülése miatt még a kispadon kezdte a találkozót, de a milánói kék-feketék így is nekiestek ellenfelüknek – ahogy arra pontosan számítani is lehetett. Az sem volt azonban meglepetés, hogy a vendégek állták a sarat, hiszen az elmúlt négy mérkőzésükön összesen két gólt kaptak. „A 0–0 is elég a bajnoki címhez” – hangzott még el a mérkőzés előtt egy magyar szurkolótól, de azért a stadionban a párszáz fős, egyébként szintén nagyon lelkes vendégtáboron kívül mindenki abban reménykedett, hogy legalább egyszer sikerül feltörni azt a reteszt.
A 25. percben nagyon közel járt ehhez a hazai csapat, amikor Nicolo Barella telibe lőtte a felső lécet 10 méterről, ahonnan Zion Suzuki hátára pattant a labda, de aztán a parmai védők felszabadítottak.
A hosszabbítás első percében viszont felrobbant a stadion, amikor Marcus Thuram Piotr Zielinski passzát lőtte közelről a kapu hosszú oldalába, így a több mint 70 ezer szurkoló tombolása mellett ért véget az első játékrész, 1–0.
A 66. percben aztán majdnem akkora hangzavar támadt a San Siróban, mint a gólnál, ugyanis beállt a kapitány, Lautaro Martínez. Egészen elképesztő, amilyen kultusza van az Interben az argentin világbajnoknak, az egész stadion felállt és ugrálva köszöntötte idolját, szó szerint megremegtek tőle a falak az öreg stadionban.
Negyed órával később pedig Lautaro el is ment a jobb szélen és remek labdát tálalt az érkező Henrih Mhitarjan elé, akinek már csak az üres kapuba kellett passzolnia, 2–0.
Ekkor már a mellettem ülő olasz újságírók is dalra fakadtak, miközben a médiaszektor összes asztala előre hátra himbálózott az ugráló szurkolók hatására.
Az Inter ezzel begyűjtötte 21. scudettóját, míg a közönség által többször is életett Chivu a negyediket, de az elsőt vezetőedzőként. A találkozó után pedig kezdődött is az ünneplés a lelátón, illetve a stadion körül és a Dóm téren is összegyűlt több tízezer szurkolók, akik nem jutottak be a mérkőzésre. Milánó kék-fekete fele vasárnap éjszaka nem sokat fog aludni – miközben a piros-feketék ilyenkor inkább utcára sem merészkednek.
És egy kis érdekesség: az olasz futball történetetében először fordult elő az, hogy két milánói sztárcsapat közül az egyik úgy lett bajnok, hogy mindkét derbin kikapott a városi riválisától, ugyanis az AC Milan ebben az idényben kétszer is legyőzte az Intert – mindhiába.
Séra Attilának pedig tökéletes napja volt: idénybeli 50. meccsén 50 magyar (és több mint 70 ezer olasz) társaságában köszöntötték, majd együtt ünnepelhette a csapattal és a szurkolókkal az Inter 21. bajnoki címét.
Serie A, 35. forduló
Inter–Parma 2–0 (1–0)
Gól: Thuram (45+1.), Mhitarjan (80.)