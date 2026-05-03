Begyűjtötte 21. bajnoki címét az Inter – de a San Siróban egy magyar is főszereplő volt a milánói éjszakában

Milánó teljesen felbolydult vasárnap. Az olasz várost már délelőtt ellepték a kék-fekete mezes, sálas és zászlós szurkolók, akik az ország, sőt a világ minden tájáról érkeztek, köztük például Magyarországról is. Este ugyanis Inter–Parma teltházas bajnoki mérkőzést rendeztek a legendás San Siro stadionban, ahol a hazai csapatnak mindössze egyetlen pontot kellett szereznie ahhoz, hogy bebiztosítsa története 21. scudettóját, azaz olasz bajnoki címét.

Az Inter–Parmára utazó magyarok a San Siro előtt. Fotó: Mandiner

Egy teljes busznyi, vagyis 50 magyar interista is érkezett a találkozóra, hogy kiszurkolják kedvenc csapatuknak a hőn áhított eredményt. Köztük Séra Attila, az a fanatikus, már-már az őrültség határát súroló szurkoló, aki az egész világon egyedülálló tettet készül véghez vinni: ott akar lenni az Inter összes mérkőzésén az idényben. Eddig sikerült is: a Parma elleni már az 50. volt az évadban, Séra pedig éppen ennyi járt ott, még négyet kell abszolválnia ahhoz, hogy véghez vigye a nagy tettet. Mindezt Magyarországról, a Balaton partjáról, vagyis mérkőzésenként oda-vissza átlagban 2000 kilométert utazva.