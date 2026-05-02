Elhunyt minden idők egyik legbalszerencsésebb sportolója

Ötvenkilenc éves korában pénteken elhunyt Alessandro „Alex” Zanardi korábbi autóversenyző, paralimpiai bajnok olasz sportember. A korábbi Forma-1-es pilóta – aki a száguldó cirkuszban a Jordan, a Minardi, a Lotus és a Williams csapatában versenyzett –, több más sorozatban is szerepelt, mígnem 2001-ben egy németországi CART-futamon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. Ezt követően a saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd túraautóban is versenyzett. Alex Zanardi ezután talált rá új kihívásként a kézihajtású kerékpárra, amelyben négy paralimpiai bajnoki címet nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban. Egy ilyen járművel, egy háromkerekű handbike-kal 2020 júniusában verseny közben összeütközött egy szembejövő teherautóval, aminek következtében súlyos fej-, arc- és szemsérüléseket szenvedett.

Alex Zanardi háromkerekűje a súlyos baleset után, 2020. június 19-én – az olasz paralimpikont életveszélyes fejsérülésekkel szállították a sienai kórházba