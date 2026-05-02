Elhunyt minden idők egyik legbalszerencsésebb sportolója

Veszélyben a Miami Nagydíj, egy amerikai törvény miatt elmaradhat a Forma-1-es futam
A száguldó cirkuszt idén az ág is húzza...
Életveszélyes balesetek, amputáció és háztűz után lelt örök nyugalomra. Alex Zanardi megannyi szenvedés után 59 évesen szenderült jobblétre.
Ötvenkilenc éves korában pénteken elhunyt Alessandro „Alex” Zanardi korábbi autóversenyző, paralimpiai bajnok olasz sportember. A korábbi Forma-1-es pilóta – aki a száguldó cirkuszban a Jordan, a Minardi, a Lotus és a Williams csapatában versenyzett –, több más sorozatban is szerepelt, mígnem 2001-ben egy németországi CART-futamon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. Ezt követően a saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd túraautóban is versenyzett. Alex Zanardi ezután talált rá új kihívásként a kézihajtású kerékpárra, amelyben négy paralimpiai bajnoki címet nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban. Egy ilyen járművel, egy háromkerekű handbike-kal 2020 júniusában verseny közben összeütközött egy szembejövő teherautóval, aminek következtében súlyos fej-, arc- és szemsérüléseket szenvedett.
A súlyos baleset után Zanardi hetekig lélegeztetőgépen volt, mesterséges kómában tartották, majd többször megoperálták az arcát és a koponyáját is.
Alex Zanardi padovai otthonában 2022 augusztusában kigyulladtak a tetőn lévő napelemek. A kiérkező tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, de mivel a napelemek a Zanardi életben maradásához szükséges gépeket látták el, ezért visszaszállították a vicenzai klinikára, ahol korábban sokáig ápolták. Családja közlése szerint pénteken hunyt el, a halál konkrét okát nem nevezték meg.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga