autóversenyzés Alex Zanardi paralimpiai bajnok gyász F1

Elhunyt minden idők egyik legbalszerencsésebb sportolója

2026. május 02. 16:16

Életveszélyes balesetek, amputáció és háztűz után lelt örök nyugalomra. Alex Zanardi megannyi szenvedés után 59 évesen szenderült jobblétre.

Ötvenkilenc éves korában pénteken elhunyt Alessandro „Alex” Zanardi korábbi autóversenyző, paralimpiai bajnok olasz sportember. A korábbi Forma-1-es pilóta – aki a száguldó cirkuszban a Jordan, a Minardi, a Lotus és a Williams csapatában versenyzett –, több más sorozatban is szerepelt, mígnem 2001-ben egy németországi CART-futamon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. Ezt követően a saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd túraautóban is versenyzett. Alex Zanardi ezután talált rá új kihívásként a kézihajtású kerékpárra, amelyben négy paralimpiai bajnoki címet nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban. Egy ilyen járművel, egy háromkerekű handbike-kal 2020 júniusában verseny közben összeütközött egy szembejövő teherautóval, aminek következtében súlyos fej-, arc- és szemsérüléseket szenvedett.

Alex Zanardi handbike baleset
Alex Zanardi háromkerekűje a súlyos baleset után, 2020. június 19-én – az olasz paralimpikont életveszélyes fejsérülésekkel szállították a sienai kórházba 

A súlyos baleset után Zanardi hetekig lélegeztetőgépen volt, mesterséges kómában tartották, majd többször megoperálták az arcát és a koponyáját is.

Alex Zanardi padovai otthonában 2022 augusztusában kigyulladtak a tetőn lévő napelemek. A kiérkező tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, de mivel a napelemek a Zanardi életben maradásához szükséges gépeket látták el, ezért visszaszállították a vicenzai klinikára, ahol korábban sokáig ápolták. Családja közlése szerint pénteken hunyt el, a halál konkrét okát nem nevezték meg.

Zanardi, Alessandro
Alex Zanardi a 2012-es londoni paralimpián aratott győzelme után (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
szim-patikus
2026. május 02. 17:52
M?á már azt hitem, hogy Regőczi Krisztinát hozzák elő, aki anno azért ment fel a jégre, hogy a seggénel tisztára törölje.
Válasz erre
1
1
westend
2026. május 02. 17:49
Ó, szegény, Isten vele. Már az csoda hogy az F1-es balesetet túlélte, aztán jött a többi... Közben meg a hihetetlen vasakarata, ami mindig vitte előbbre. Le a kalappal előtte.
Válasz erre
3
0
astra04
2026. május 02. 17:23
R.I.P. Sokan példát vehetnének róla, akaraterőből, kitartásból. Nagyon peches volt szegény.
Válasz erre
4
0
gullwing
2026. május 02. 16:52
RIP
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!