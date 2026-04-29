Veszélyben a családtámogatások – Berlinből figyelmeztették Magyar Pétert

2026. április 29. 05:57

A liberális média már az adókedvezmények eltörlésére hangolja a közvéleményt, miközben az EP megvonná a Patrióták finanszírozását.

null

Felháborító lépésre készülhetnek Magyar Péterék

Kovács András kollégánk Facebook-bejegyzésben reagált a 24.hu cikkére, amely szerint a családi kedvezmények duplázása és az anyák szja-mentessége jelentős, százmilliárdos terhet jelent a költségvetésnek.

Szerinte ez a hangsúlyozás nem pusztán gazdasági elemzés, hanem tudatos szemléletformálás: azt sugallja, hogy a családok és az édesanyák támogatása indokolatlanul nagy teher az államnak.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Hangsúlyozza, hogy a családtámogatások csökkentése hosszabb távon súlyos következményekkel járhat: növekvő szegénységet, gazdasági visszaesést és végül még nagyobb pénzügyi problémákat okozhat az országnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Berlin figyelmeztette Magyar Pétert

Berliner Zeitung elemzése szerint Magyar Péter hatalomátvétele esetén könnyedén saját embereit ültetheti a kulcspozíciókba, ám ez pusztán a hatalom újraelosztását jelentené, nem pedig valódi demokratizálódást vagy a rendszer átalakítását.

Klaus Bachmann szerint a Sulyok Tamás köztársasági elnök elleni esetleges lemondatás vagy eltávolítás nem lenne a legnagyobb kihívás.

Az igazi feladat az lenne, ha Magyar Péter visszaállítaná a fékek és ellensúlyok rendszerét – ez azonban politikailag kockázatosabb és nehezebb út.

A cikk szerint az Európai Unió számára is komoly dilemma, hogy egy tagállam alkotmányos berendezkedésébe mennyire avatkozhat bele külső nyomással.

Ezt is ajánljuk a témában

Kivéreztetnék a Fidesz frakcióját Brüsszelben 

Az Európai Parlament szerdán szavaz egy jelentésről, amely a Patrióták Európáért nevű jobboldali frakció (benne a Fidesz) uniós finanszírozásának felfüggesztését javasolja – írja a Die Presse.

A javaslat hátterében az áll, hogy a frakció 4,3 millió euró uniós forrás hűtlen kezelésébe keveredett.

A Transparency International igazgatója, Nick Aiossa élesen bírálta az Európai Parlament eddigi tétlenségét az ügyben.

Az érintett Philip Claeys, a frakció jelenlegi titkára tagadja a vádakat, és továbbra is érvényes rá az ártatlanság vélelme.

Ezt is ajánljuk a témában

Olyan jöhet az F-1-ben, mint még soha

A BYD komolyan fontolgatja a Forma–1-es szerepvállalást, és már aktívan egyeztet a száguldó cirkusz vezetőivel. A kínai elektromosautó-gyártó alelnöke, Stella Li a Pekingi Motorshow-n erősítette meg ezt a Sportmediasetnek.

Li elmondta, hogy Sanghajban találkoztak Stefano Domenicalival, az F1 ügyvezető igazgatójával, akivel jó a viszonyuk, és folyamatosan tartják a kapcsolatot. Kifejtette, hogy szereti a Forma–1-et a benne rejlő szenvedély és kultúra miatt, és megerősítette: konkrétan beszélnek a BYD lehetséges részvételéről, mert az „igazi lehetőséget jelentene a technológiájuk tesztelésére”.

A hír azért is érdekes, mert a BYD 2022 óta kizárólag elektromos vagy hibrid járműveket gyárt, benzines autót már nem, így felmerül a kérdés, hogy ez hosszú távon milyen irányba vihetné az F1 erőforrás-szabályait.

Ezt is ajánljuk a témában

Látható a Tisza kétszínűsége

Miután Magyar Péter folyamatosan azzal támadta a kampányban Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy „szakvizsga és érdemi gyógyítói tapasztalat nélküli” emberként támadta, most pedig ő maga egy pedagógus diploma és közoktatási tanári gyakorlat nélküli oktatáskutatót (Lannert Juditot) akar oktatási miniszternek jelölni.

Ez jól mutatja a TISZA vezérének kétszínűségét – írta a Francesca Rivafinoli. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

belbuda
2026. április 29. 07:29
A lényeg,hogy a putrióta közösség is korrupt…csodálkozik valaki? Ja,és mostantól,ugye,Bástya elvtárs sem tudja olyan könnyen nyomni a zsét az MBH-keresztül,mint ahogyan eddig tette….🤨
lendvaiildiko
2026. április 29. 07:27
Ezek csak aljas koholmányok, a NERes propaganda mérges bogyós-gyümölcs termékei! Ilyet a haladárok nem tesznek. Még hogy elvennének Petruék? Megduplázzák és felvirrad az új magyar-horizont, megújul minden, olyan lesz az ország, mint aszályban a mező.
Szerintem
2026. április 29. 07:17
Milyen érdekes, hogy Orbánék állítólag mindent elloptak, de a költségvetés mégis elbírta a családi kedvezményeket Ha a tiszar szerint meg nem bírja el, akkor ezek mennyit akarnak lopni?
szilvarozsa
2026. április 29. 06:53
"a családi kedvezmények duplázása és az anyák szja-mentessége jelentős, százmilliárdos terhet jelent a költségvetésnek" Ezt akartátok tiszások. Örvendezzetek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!