Veszélyben a családtámogatások – Berlinből figyelmeztették Magyar Pétert

A 24.hu elindíthatta a lavinát: felháborító lépésre készülhetnek Magyar Péterék
Arról cikkezett a 24.hu, hogy a családi kedvezmények és az anyák SZJA-mentessége jelentős terhet ró a költségvetésre.
A liberális média már az adókedvezmények eltörlésére hangolja a közvéleményt, miközben az EP megvonná a Patrióták finanszírozását.
Kovács András kollégánk Facebook-bejegyzésben reagált a 24.hu cikkére, amely szerint a családi kedvezmények duplázása és az anyák szja-mentessége jelentős, százmilliárdos terhet jelent a költségvetésnek.
Szerinte ez a hangsúlyozás nem pusztán gazdasági elemzés, hanem tudatos szemléletformálás: azt sugallja, hogy a családok és az édesanyák támogatása indokolatlanul nagy teher az államnak.
Hangsúlyozza, hogy a családtámogatások csökkentése hosszabb távon súlyos következményekkel járhat: növekvő szegénységet, gazdasági visszaesést és végül még nagyobb pénzügyi problémákat okozhat az országnak.
Berliner Zeitung elemzése szerint Magyar Péter hatalomátvétele esetén könnyedén saját embereit ültetheti a kulcspozíciókba, ám ez pusztán a hatalom újraelosztását jelentené, nem pedig valódi demokratizálódást vagy a rendszer átalakítását.
Klaus Bachmann szerint a Sulyok Tamás köztársasági elnök elleni esetleges lemondatás vagy eltávolítás nem lenne a legnagyobb kihívás.
Az igazi feladat az lenne, ha Magyar Péter visszaállítaná a fékek és ellensúlyok rendszerét – ez azonban politikailag kockázatosabb és nehezebb út.
A cikk szerint az Európai Unió számára is komoly dilemma, hogy egy tagállam alkotmányos berendezkedésébe mennyire avatkozhat bele külső nyomással.
Az Európai Parlament szerdán szavaz egy jelentésről, amely a Patrióták Európáért nevű jobboldali frakció (benne a Fidesz) uniós finanszírozásának felfüggesztését javasolja – írja a Die Presse.
A javaslat hátterében az áll, hogy a frakció 4,3 millió euró uniós forrás hűtlen kezelésébe keveredett.
A Transparency International igazgatója, Nick Aiossa élesen bírálta az Európai Parlament eddigi tétlenségét az ügyben.
Az érintett Philip Claeys, a frakció jelenlegi titkára tagadja a vádakat, és továbbra is érvényes rá az ártatlanság vélelme.
A BYD komolyan fontolgatja a Forma–1-es szerepvállalást, és már aktívan egyeztet a száguldó cirkusz vezetőivel. A kínai elektromosautó-gyártó alelnöke, Stella Li a Pekingi Motorshow-n erősítette meg ezt a Sportmediasetnek.
Li elmondta, hogy Sanghajban találkoztak Stefano Domenicalival, az F1 ügyvezető igazgatójával, akivel jó a viszonyuk, és folyamatosan tartják a kapcsolatot. Kifejtette, hogy szereti a Forma–1-et a benne rejlő szenvedély és kultúra miatt, és megerősítette: konkrétan beszélnek a BYD lehetséges részvételéről, mert az „igazi lehetőséget jelentene a technológiájuk tesztelésére”.
A hír azért is érdekes, mert a BYD 2022 óta kizárólag elektromos vagy hibrid járműveket gyárt, benzines autót már nem, így felmerül a kérdés, hogy ez hosszú távon milyen irányba vihetné az F1 erőforrás-szabályait.
Miután Magyar Péter folyamatosan azzal támadta a kampányban Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy „szakvizsga és érdemi gyógyítói tapasztalat nélküli” emberként támadta, most pedig ő maga egy pedagógus diploma és közoktatási tanári gyakorlat nélküli oktatáskutatót (Lannert Juditot) akar oktatási miniszternek jelölni.
Ez jól mutatja a TISZA vezérének kétszínűségét – írta a Francesca Rivafinoli.
