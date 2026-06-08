Végre kezdünk tisztán látni: kiderült, melyik muszlim országból érkezhet a legtöbb vendégmunkás Magyarországra
Ez lehet a Tisza-kormány pénteki döntésének eredménye.
A kormány életbe léptette a vendégmunkás stopot. Ezzel egyidőben a miniszterelnök bejelentette: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
„Véletlen egybeesés?
1. A kormány életbe léptette a vendégmunkás stoppot, ami lényegében a Fülöp-szigeteki, Georgiai, Örményországból érkező munkavállalókat érinti..
2. Ezzel egyidőben a miniszterelnök bejelentette: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
3. 2026. június 12-én hatályba lép a migrációs paktum.
A munkaerő piaci helyzet (egyelőre még) nem indokolja a Fülöp-szigetekről, Georgiából, Örményországból érkező vendégmunkások munkavállalási engedélyének megtiltását.
Kérdések:
A vendégmunkás stop, a migránskvóta és az Európai Unióból átvenni Magyarországra jutó (amennyiben már nem illegális migráns) bevándorló befogadása között összefüggés?
Vajon a migrációs paktum elfogadása után az Európai Unióból a migráns kvóta alapján Magyarországra befogadott migránsok státusza marad az, ami - illegális bevándorló?
Ha igen, akkor a pont most bevezetett vendégmunkás stop esetleg már az illegális migránsból törvényes bevándorlónak számító munkavállalóknak teremt lehetőséget a magyar munkaerőpiacon?
Sokan reméljük, hogy nincs összefüggés. Magyarországnak nem kell illegális migránsok integrációjával kísérletezni, nem lesznek No Go zónák, és Magyarország biztonságos ország marad.”
Nyitókép: Világgazdaság/Vémi Zoltán
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Ez lehet a Tisza-kormány pénteki döntésének eredménye.