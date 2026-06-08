Kérdések:

A vendégmunkás stop, a migránskvóta és az Európai Unióból átvenni Magyarországra jutó (amennyiben már nem illegális migráns) bevándorló befogadása között összefüggés?

Vajon a migrációs paktum elfogadása után az Európai Unióból a migráns kvóta alapján Magyarországra befogadott migránsok státusza marad az, ami - illegális bevándorló?