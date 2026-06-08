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kormány vendégmunkás európai unió magyarország migráns no go zóna

Véletlen egybeesés?

2026. június 08. 09:44

A kormány életbe léptette a vendégmunkás stopot. Ezzel egyidőben a miniszterelnök bejelentette: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

2026. június 08. 09:44
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Nagy István
Nagy István
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„Véletlen egybeesés?

1. A kormány életbe léptette a vendégmunkás stoppot, ami lényegében a Fülöp-szigeteki, Georgiai, Örményországból érkező munkavállalókat érinti.. 
2. Ezzel egyidőben a miniszterelnök bejelentette: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
3. 2026. június 12-én hatályba lép a migrációs paktum.

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A munkaerő piaci helyzet (egyelőre még) nem indokolja a Fülöp-szigetekről, Georgiából, Örményországból érkező vendégmunkások munkavállalási engedélyének megtiltását.

Kérdések:

A vendégmunkás stop, a migránskvóta és az Európai Unióból átvenni Magyarországra jutó (amennyiben már nem illegális migráns) bevándorló befogadása között összefüggés?

Vajon a migrációs paktum elfogadása után az Európai Unióból a migráns kvóta alapján Magyarországra befogadott migránsok státusza marad az, ami - illegális bevándorló?

Ha igen, akkor a pont most bevezetett vendégmunkás stop esetleg már az illegális migránsból törvényes bevándorlónak számító munkavállalóknak teremt lehetőséget a magyar munkaerőpiacon?

Sokan reméljük, hogy nincs összefüggés. Magyarországnak nem kell illegális migránsok integrációjával kísérletezni, nem lesznek No Go zónák, és Magyarország biztonságos ország marad.”

Nyitókép: Világgazdaság/Vémi Zoltán

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
Berendel
2026. június 08. 12:25
"A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon." (poloska) Persze, hogy nem lesznek, hiszen mindet legálisan engedjük majd be. Ha mégis találunk illegálisat, akkor azt azonnal legalizáljuk. Spanyolországba is így tüntettek el 1 millió illegális migránst.
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tapir32
2026. június 08. 12:10
A Tisza EP képviselői, köztük Magyar Péterrel mindent megtettek azért, hogy Magyarország ne kapja meg az EU-s pénzeket. Most, ugyanezek, köztük Magyar Péter kunyerálnak az EU-nál a pénzekért és csodálkoznak, hogy mindazt a mocskot a képükbe vágják, amit az országra rászórtak. Az ész nélküli mocskolódásuk, az ország ócsárlása mindannyiunk kára lett.
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madre79
2026. június 08. 11:58
Nem szabad beengedni őket!
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gullwing
2026. június 08. 11:01
Már pedig erre megy ki a játék... A globalista liberálbolsik helyi helytartói most sem nyugszanak...
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