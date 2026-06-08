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édesanya úszómester fővárosi főügyészség strand kisfiú budapest

Vízbe fulladt egy kisfiú Budapesten, vádat emeltek az édesanyja és két úszómester ellen

2026. június 08. 10:24

Az eset még 2024 júniuásban történt.

2026. június 08. 10:24
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A Fővárosi Főügyészség halálos kimenetelű gondatlan bűncselekmények miatt emelt vádat egy szülő és két úszómester ellen, miután egy kisfiú vízbe fulladt egy budapesti strandon. A közlemény szerint egy Magyarországon élő, 34 éves iráni nő és 5 éves kisfia 2024. június 8-án strandolni mentek Budapesten; a fürdőben az anya találkozott egy barátnőjével és annak kisfiával.

A kültéri medencéktől több tíz méter távolságra, egy füves területen terítették le a plédjeiket, ahol a nap további részében nagyrészt együtt tartózkodtak és beszélgettek, ezalatt gyermekeik több alkalommal is felügyelet nélkül játszottak a babaúsztató medencében, illetve a strandmedence környékén. A délután folyamán az úszni nem tudó, 5 éves kisfiú felnőtt felügyelete nélkül maradt, és kezében egy felfújható strandlabdával beugrott a strandmedencébe, de a vízbe érkezését követően azonnal kifordult alóla a labda, amelynek következtében a kisgyermek a vízben elmerült, majd kapálózó mozdulatokkal próbált a felszínen maradni.

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A medencénél ebben az időszakban az ügy további vádlottjai, egy 20 és 22 éves testvérpár látta el az úszómesteri feladatokat, egymást felváltva, ők 

azonban a munkaköri kötelezettségüket megszegve, részben a medencének hátat is fordítva, elmulasztották figyelemmel kísérni, mi történik a medencében.

A gyermeket egy fürdőző vette észre, aki szólt a 20 éves úszómesternek, aki ekkor azonnal megkezdte a sértett újraélesztését, amelyet több strandalkalmazottal együtt folytatott a mentők kiérkezéséig.

A sértett keringése visszatért, azonban az agyhalál állapotából a szakszerű kórházi ellátás sem tudta visszahozni – írták.

A Fővárosi Főügyészség az anya ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, míg a két úszómesterrel szemben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyújtotta be vádiratát.

A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat ítélje végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, az úszómestereket pedig tiltsa el foglalkozásuktól – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán 

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
rasdi1
2026. június 08. 11:58
"...azonnal kifordult alóla a labda, amelynek következtében ..." "...megkezdte a sértett újraélesztését, amelyet több strandalkalmazottal együtt folytatott a mentők kiérkezéséig." Mindkét idézetben helyytelen az "amely" alkalmazása, mindkét esetben "ami" a helyes. Elnézést, hogy egy ilyen szomorú esethez ilyen nyevhelyességi megjegyzést teszek. De nem kommentről, hanem szerkesztett cikkről van szó.
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1
0
Sróf
2026. június 08. 11:48
Bocicsecsemő koromtól mindig a Balatonon nyaraltunk (északi part), mi gyerekek (testvéreimmel plusz szomszédok és családi barátok gyerekeivel) elképesztőket viháncoltunk a vízben, miközben a szülők a parton beszélgettek. Annyi volt a szabály, hogy a 120-as táblánál beljebb ne menjünk. Sosem volt a strandon úszómester, és gyerekként összesen mégis csak egy vízbefúltat láttam kihúzni a vízből, egy nénit, aki állítólag azért fulladt a vízbe, mert elaludt a gumimatracán és lefordult róla. Szóval régen vagy a gyerekek voltak értelmesebbek, vagy a szülők vigyáztak jobban a gyerekeikre, vagy az idegenek figyeltek jobban egymásra, vagy mindez együtt.
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4
0
astracf
2026. június 08. 11:45
iráni fasztarisznya, nincs keresnivalója Európában...
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1
0
you-brought-2-too-many
•••
2026. június 08. 11:39 Szerkesztve
,,,,
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1
0
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